Почти 80% россиян планируют потратить деньги с депозитов на жилье
Большая часть опрошенных россиян (79%) копят деньги на депозитах, чтобы купить недвижимость. Таковы результаты исследования компании Regions Development.
По данным Центробанка на 1 октября, общий объем вкладов и счетов физлиц в российских банках достиг 52 трлн руб.
Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, для 79% респондентов недвижимость является приоритетной целью для инвестиций. 38% опрошенных планируют потратить деньги с депозитов на автомобиль, 29% — на ремонт.
Участники исследования назвали и другие цели: 22% хотят направить сбережения на образование, 18% — на путешествия, 15% — на создание подушки безопасности, 12% — на покупку бытовой техники и мебели. Кроме этого, 11% респондентов копят на лечение, 9% — на свадьбу и другие семейные праздники.
Также эксперты сравнили финансовые планы мужчин и женщин и выяснили, что недвижимость является главной целью как первых (75%), так и вторых (81%). При этом автомобиль чаще всего хотят купить мужчины, нежели женщины (45% против 32%). А вот в обустройстве дома и покупке бытовой техники и мебели больше заинтересованы женщины.
«Результаты нашего опроса ясно показывают, что недвижимость остается приоритетным направлением для инвестиций у наших клиентов. Даже в условиях высоких доходностей по депозитам большинство респондентов выражают намерение вложить накопленные средства в жилье в долгосрочной перспективе», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.
В компании ожидают, что вслед за снижением ключевой ставки и, соответственно, ставок по депозитам деньги с них постепенно будут перетекать на рынок жилья.
Главный аналитик Сбербанка ответил на вопрос о возможной заморозке вкладов
💯 🙂, согласен
Дмитрий И.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.