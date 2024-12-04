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Почти 80% россиян планируют потратить деньги с депозитов на жилье

Новости
Дата публикации: 04 дек 2024
3K
Почти 80% россиян планируют потратить деньги с депозитов на жилье

Большая часть опрошенных россиян (79%) копят деньги на депозитах, чтобы купить недвижимость. Таковы результаты исследования компании Regions Development.

По данным Центробанка на 1 октября, общий объем вкладов и счетов физлиц в российских банках достиг 52 трлн руб.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, для 79% респондентов недвижимость является приоритетной целью для инвестиций. 38% опрошенных планируют потратить деньги с депозитов на автомобиль, 29% — на ремонт.

Участники исследования назвали и другие цели: 22% хотят направить сбережения на образование, 18% — на путешествия, 15% — на создание подушки безопасности, 12% — на покупку бытовой техники и мебели. Кроме этого, 11% респондентов копят на лечение, 9% — на свадьбу и другие семейные праздники.

Также эксперты сравнили финансовые планы мужчин и женщин и выяснили, что недвижимость является главной целью как первых (75%), так и вторых (81%). При этом автомобиль чаще всего хотят купить мужчины, нежели женщины (45% против 32%). А вот в обустройстве дома и покупке бытовой техники и мебели больше заинтересованы женщины.

«Результаты нашего опроса ясно показывают, что недвижимость остается приоритетным направлением для инвестиций у наших клиентов. Даже в условиях высоких доходностей по депозитам большинство респондентов выражают намерение вложить накопленные средства в жилье в долгосрочной перспективе», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

В компании ожидают, что вслед за снижением ключевой ставки и, соответственно, ставок по депозитам деньги с них постепенно будут перетекать на рынок жилья.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А на что планируете направить депозитные деньги вы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Д
Дмитрий И.
4 дня назад

💯 🙂, согласен

Домклик
4 дня назад

Дмитрий И.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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