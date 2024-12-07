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Новости
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Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос

Дата публикации: 07 дек 2024
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос

Большинство опрошенных россиян (75%) плохо осведомлены о ключевой ставке Центробанка. 44% из них о таком понятии не слышали ничего. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Другие 31% о ставке ЦБ что-то слышали. Знают о таком показателе 24% респондентов.

Россиян, которые знают или что-то слышали о ключевой ставке (в целом таких 55%), спросили, насколько внимательно они слушают или смотрят связанные с ней новости. 21% выбрал ответ «Скорее внимательно», 32% — «Скорее без особого внимания».

О том, что базовый показатель в октябре подняли, знает 31% из них. 18% что-то слышали, 6% услышали впервые. Основная причина повышения ключевой ставки, по мнению респондентов, — сдерживание инфляции. Такой ответ дали 12% осведомленных об этом событии россиян. При этом 15% респондентов решение повысить ставку поддержали, 17% — скорее нет.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает деньги коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Также это основной инструмент регулирования экономики. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам. И наоборот.

В офлайн-опросе ФОМ участвовали 1,5 тыс. человек от 18 лет из 53 регионов.

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Новости
Ключевая ставка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы следите за ключевой ставкой?
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Комментарии2
П
Пользователь
4 дня назад

Ключевая ставка хорошая, мы обычные жители со вкладами очень довольны текущими ставками по вкладам.

Е
Екатерина Д.
5 дней назад

Да, слежу и очень огорчена.

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