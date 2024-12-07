Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
Большинство опрошенных россиян (75%) плохо осведомлены о ключевой ставке Центробанка. 44% из них о таком понятии не слышали ничего. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».
Другие 31% о ставке ЦБ что-то слышали. Знают о таком показателе 24% респондентов.
Россиян, которые знают или что-то слышали о ключевой ставке (в целом таких 55%), спросили, насколько внимательно они слушают или смотрят связанные с ней новости. 21% выбрал ответ «Скорее внимательно», 32% — «Скорее без особого внимания».
О том, что базовый показатель в октябре подняли, знает 31% из них. 18% что-то слышали, 6% услышали впервые. Основная причина повышения ключевой ставки, по мнению респондентов, — сдерживание инфляции. Такой ответ дали 12% осведомленных об этом событии россиян. При этом 15% респондентов решение повысить ставку поддержали, 17% — скорее нет.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает деньги коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Также это основной инструмент регулирования экономики. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам. И наоборот.
В офлайн-опросе ФОМ участвовали 1,5 тыс. человек от 18 лет из 53 регионов.
Глава Сбербанка дал прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2025 год
Ключевая ставка хорошая, мы обычные жители со вкладами очень довольны текущими ставками по вкладам.
Да, слежу и очень огорчена.