Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
907

Повышение ключевой ставки предлагают согласовывать с Госдумой

Дата публикации: 13 фев 2025
Повышение ключевой ставки предлагают согласовывать с Госдумой

Депутаты разработали законопроект, согласно которому Центробанк сможет существенно повышать ключевую ставку только после одобрения Госдумой. Такой документ внесен в нижнюю палату парламента.

Изменения вносятся в закон «О Центральном банке Российской Федерации». Как предполагается, регулятор должен будет получать согласие на повышение процентной ставки в двух случаях:

  • если ее планируется увеличить более чем на 1%;
  • если рост ставки превышает размер годовой инфляции за предыдущий год, увеличенный в полтора раза.

Как отметили авторы законопроекта, в современных экономических условиях резкие изменения ключевой ставки могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Особенно это заметно, по их словам, в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок.

«Необходимость Банка России согласовывать (получать одобрение Государственной Думы) резкие изменения процентной ставки по банковским операциям Банка России позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику», — говорится в пояснительной записке.

Предполагаемая дата вступления поправок в силу — 1 января 2026 года.

Ключевая ставка на данный момент составляет 21%. Первое заседание по ней в этом году запланировано на 14 февраля.

Материалы по теме:

Какие законы в сфере недвижимости вступают в силу в феврале

Новости
Ключевая ставка
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Что вы думаете о такой инициативе?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
К
Константин Н.
13 фев 2025

после таких законопроектов, к депутатству только через экзамен пускать, не основы экономики, не юриспруденции не понимают....

Актуальное

Россияне стали чаще покупать жилье на свои деньги, сообщила Набиуллина
сегодня 11:00
192
Главное за неделю с 24 по 28 февраля 2025 года
вчера 16:30
694
В прошлом году ввод нового жилья в Татарстане вырос на 22%
вчера 11:00
82
Какие законы в сфере недвижимости и ЖКХ вступают в силу в марте
вчера 11:00
2K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости