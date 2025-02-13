Повышение ключевой ставки предлагают согласовывать с Госдумой
Депутаты разработали законопроект, согласно которому Центробанк сможет существенно повышать ключевую ставку только после одобрения Госдумой. Такой документ внесен в нижнюю палату парламента.
Изменения вносятся в закон «О Центральном банке Российской Федерации». Как предполагается, регулятор должен будет получать согласие на повышение процентной ставки в двух случаях:
- если ее планируется увеличить более чем на 1%;
- если рост ставки превышает размер годовой инфляции за предыдущий год, увеличенный в полтора раза.
Как отметили авторы законопроекта, в современных экономических условиях резкие изменения ключевой ставки могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Особенно это заметно, по их словам, в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок.
«Необходимость Банка России согласовывать (получать одобрение Государственной Думы) резкие изменения процентной ставки по банковским операциям Банка России позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику», — говорится в пояснительной записке.
Предполагаемая дата вступления поправок в силу — 1 января 2026 года.
Ключевая ставка на данный момент составляет 21%. Первое заседание по ней в этом году запланировано на 14 февраля.
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после таких законопроектов, к депутатству только через экзамен пускать, не основы экономики, не юриспруденции не понимают....