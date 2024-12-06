Глава Сбербанка дал прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2025 год
Инфляция в 2025 году будет снижаться, а ключевую ставку Центробанк начнет опускать не раньше чем во втором полугодии. Такое мнение высказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«На 2025 год наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начала цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — сказал он в ходе Дня инвестора.
По словам Грефа, жесткая денежно-кредитная политика в следующем году станет огромным вызовом для бизнеса и банковского сектора. При этом, подчеркнул он, известно, что российская экономика в последние годы неоднократно доказывала уникальную способность адаптироваться.
Ключевая ставка на данный момент составляет 21%. На последнем заседании в конце октября ЦБ поднял ее сразу на 2%.
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Владислав П.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
инфляция 100 % и это легко отследить по стоимости товара, а ключевую ставку поднимаете что бы денежная масса не хлынула на рынок, где отсутствие товара, и разгонит инфляцию.
Владимир Ш.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
она только вырастет