Доля льготной ипотеки на рынке выросла до 84%: исследование
В ежемесячном исследовании эксперты Аналитического центра Домклик оценивают, как меняется востребованность льготных ипотечных программ. В этом исследовании аналитики приводят данные за февраль 2025 года как в целом по России, так и по регионам, лидирующим по спросу на ипотеку.
Эксперты Домклик отметили, что тенденция на увеличение доли льготных программ в общем объеме выдач продолжается: по сравнению с январём 2025 года доля льготных программ выросла на 6 п.п.
Также аналитики выяснили, что после ожидаемого спада в январе объемы льготного ипотечного кредитования значительно выросли (до 107 млрд). Тем не менее, отставание от показателей четвертого квартала сохраняется (в октябре-декабре среднемесячный объем выдач составил около 126 млрд рублей).
Как считали аналитики
С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по распределению объемов кредитования, а не количеству сделок (выданных кредитов). Как и ранее, для расчётов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы «Господдержка».
В феврале 2025 года выдачи по льготным ипотечным программам начали восстанавливаться после ожидаемого спада в начале года. Так, в феврале было выдано около 107 млрд руб. по льготным ипотечным программам — это в 2 раза больше, чем в январе этого года и почти на уровне декабря 2024 года: тогда льготных ипотечных кредитов было выдано на 8% больше.
По результатам исследования, в феврале доля льготных ипотечных программ в общем объёме выдач составила 84%. Это продолжает начавшуюся в ноябре 2024 года тенденцию на рост доли льготных программ. По данным Домклик, в январе 2025 года доля льготных программ от общего объёма выдач находилась на уровне 79% (+1 п.п. по сравнению с декабрём 2024 года), а в феврале доля льготных программ выросла на 5 п.п.
Семейная ипотека
В феврале 2025 года объем выданных ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке» — ключевой государственной льготной программе — составил 91,1 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше январских показателей — тогда было выдано 43,4 млрд рублей. В феврале объемы выдач «Семейной ипотеки» продемонстрировали рост после замедления темпов в начале года и даже превысили декабрьские значения на 5 п.п.
Сейчас «Семейная ипотека» продолжает оставаться крупнейшей ипотечной программой на рынке. В феврале на «Семейную ипотеку» пришлось 72,2% всего объема выданных ипотечных кредитов в среднем по России, что на 10,3 п.п. больше по сравнению с январскими данными.
Наиболее активно в феврале «Семейную ипотеку» брали в Республике Хакасия — в этом регионе на «Семейную ипотеку» пришлось 90% всех выданных средств. По словам экспертов, высокая доля «Семейной ипотеки» в Хакасии объясняется тем, что регион входит в список регионов с расширенным действием данной льготной программы. Помимо Хакасии, доля «Семейной ипотеки» высока в Пензенской области (89%) и Ставропольском крае (87%).
Среди топ-10 регионов по общему объёму выданных ипотечных кредитов лидирует Тюменская область, где доля «Семейной ипотеки» составила 81,8%.
Востребованность льготных ипотечных программ в феврале 2025
По итогам февраля объёмы выдач по программе «Арктическая и Дальневосточная ипотека» значительно выросли: рост составил 71,1% к январю 2025 года, а объем выдач по этой программе превысил 8 млрд рублей. Тем не менее доля «Дальневосточной и Арктической ипотеки» в общем объеме ипотечных программ снизилась с 7% в январе до 6,6% в феврале. Сокращение доли «Дальневосточной и Арктической ипотеки» могло произойти из-за роста доли «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач.
Наибольший спрос на ипотеку в рамках Дальневосточной и Арктической льготных программ присутствовал в Республике Бурятия — 83% от всего объема выдач в регионе, а также Приморском крае и Читинской области — по 68%.
Доля других ипотечных программ, в частности «IT-ипотеки» и «Региональной ипотеки» невелика — 1,2% и 0,5% в общем объёме выдач по России. Среди регионов-лидеров по общему объему выдач наиболее высокая доля «IT-ипотеки» наблюдается в Республике Татарстан — почти 6%.
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