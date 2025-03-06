Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
6K

Власти РФ обсуждают варианты расширения «Семейной ипотеки»

Дата публикации: 06 мар 2025
Власти РФ обсуждают варианты расширения «Семейной ипотеки»

Правительство России думает над расширением льготной программы «Семейная ипотека». Один из вариантов — снова сделать ее доступной для семей с одним ребенком до 18 лет. Об этом пишет РБК.

Оценить такую возможность и представить конкретные предложения кабмину до 25 марта должны Минфин, Минстрой и ДОМ.РФ.

Как рассказал источник издания в правительстве, возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком — «один из обсуждаемых вариантов». В свою очередь, представитель Минфина сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос о распространении «Семейной ипотеки» на вторичку для отдельных категорий граждан.

Напомним, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин поручил расширить эту программу на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье.

Кому доступна «Семейная ипотека»

Получить кредит по этой программе сейчас могут семьи:

  • с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно);
  • с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно);
  • с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно), проживающие в малых городах с населением до 50 тыс. человек или в регионах с низкими объемами строительства.
Материалы по теме:

Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году

Новости
Ипотека
Семейная
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Что вы об этом думаете?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии21
Д
Дарья Л.
день назад

здравствуйте! согласна полностью нужна расширенная ипотека до 18 лет с одним ребенком ! семья не только где дети до 6 лет ! спасибо за внимание.

В
Валентина С.
3 дня назад

Здравствуйте почему нельзя купить вторичку в городе. Это тоже важно я медик и не могу воспользоваться ни одной льготной ипотекой так как условия не те пришлось брать ипотеку базовую 56тр в месяц и коммуналка это ужас. Почему нельзя делать семейную пусть ни 8 процентов а 15.16..а не все силы отдавать на то чтобы наскребсти и погасить такие суммы

Домклик
8 часов назад

Валентина С.здравствуйте! Точный список регионов, в которых «Семейную ипотеку» распространили на вторичное жилье, будет известен 1 апреля 2025 года.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Евгения М.
6 дней назад

Здравствуйте,а дети 11 лет не считаются детьми в нашей стране. Почему для них ни чего нет.У меня два сына 18 лет и 11 лет и ни какой программы нет,или мне срочно нужно родить третьего),котрый как раз будет подходить под программу до 6 лет.Но 18 летний поступает в Университет и скорее всего это будет платно и сейчас подготовка к ЕГЭ не дешево обходится ,11 летний на секциях и репетиторах т.к я хочу им достойное образование дать.А третий для чего нужен для ипотеки )))

А
Алена Д.
09 мар 2025

Здравствуйте, планируется ли введение изменения по поводу покупки вторичного жилья? Ранее видела что писали о том что рассматривают

Домклик
6 дней назад

Алена Д.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

А
Ариф И.
07 мар 2025

Подскажите, а повторно воспользоваться семейной ипотекой можно только в случае рождения второго ребенка?

Домклик
10 мар 2025

Ариф И.здравствуйте! Сколько раз можно взять льготную ипотеку, рассказали в статье.

О
Олег Е.
07 мар 2025

А на ИЖС же всем можно???!!!

Домклик
07 мар 2025

Олег Е.здравствуйте! Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) доступна "Семейная ипотека" для строительства дома — по всей территории РФ. Уточним, строительство жилого дома по госпрограммам возможно с программой субсидирования от застройщика.

Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

О
Олег Е.
07 мар 2025

Домкликтак а я о чём

Домклик
10 мар 2025

Олег Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

О
Ольга С.
07 мар 2025

По третьему пункту. Распространяется на все семьи с двумя детьми до 18 лет. В независимости от места проживания. Разве не так?

Домклик
07 мар 2025

Ольга С.здравствуйте! Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) доступна "Семейная ипотека" для приобретения квартиры в строящемся доме по ДДУ или ДКП от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе.

Также можно использовать кредит для строительства дома — по всей территории РФ. Уточним, строительство жилого дома по госпрограммам возможно с программой субсидирования от застройщика.

Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

П
Пользователь
06 мар 2025

Жал не получается

А
Александра К.
06 мар 2025

Очень ждём расширения программы на вторичное жильё.

Т
Татьяна Л.
день назад

Александра К.это если и будет, то не во всех регионах, вы это понимаете? Если вы живете в Мурманске или там, где новостроек просто нет, то может быть, может быть)

Домклик
5 часов назад

Татьяна Л.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Александра В.
06 мар 2025

семейную ипотеку практически невозможно взять с первоначальным взносом 10-15-20% требуют или большой первоначальный взнос 50% или одобряют в банке такую сумму что за нее ничего путного в новостройке не купить!для кого эти ограничения придумывают создается впечатление что специально ограничивают чтоб люди не могли взять под низкий процент.зато под высокий пожалуйста-одобряют

Г
Георгий С.
09 мар 2025

Александра В.де факто-мне сбербанк одобрил ипотеку до 30%,когда годами ранее отказывал)

Домклик
5 дней назад

Георгий С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Рекомендуем

Как купить квартиру в браке: инструкция
19 фев 2025
66K
Первоначальный взнос по ипотеке Сбера в 2025 году: ответы на популярные вопросы
28 фев 2025
317K
Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
13 фев 2025
118K
Что такое жилищные алименты на ребенка и как их получить
24 фев 2025
26K

Актуальное

Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ
сегодня 13:43
437
Сбер запустит «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва
сегодня 12:08
801
Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке частного дома
сегодня 10:00
208K
Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире
вчера 10:00
447
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал