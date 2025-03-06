Власти РФ обсуждают варианты расширения «Семейной ипотеки»
Правительство России думает над расширением льготной программы «Семейная ипотека». Один из вариантов — снова сделать ее доступной для семей с одним ребенком до 18 лет. Об этом пишет РБК.
Оценить такую возможность и представить конкретные предложения кабмину до 25 марта должны Минфин, Минстрой и ДОМ.РФ.
Как рассказал источник издания в правительстве, возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком — «один из обсуждаемых вариантов». В свою очередь, представитель Минфина сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос о распространении «Семейной ипотеки» на вторичку для отдельных категорий граждан.
Напомним, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин поручил расширить эту программу на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье.
Кому доступна «Семейная ипотека»
Получить кредит по этой программе сейчас могут семьи:
- с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно);
- с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно);
- с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно), проживающие в малых городах с населением до 50 тыс. человек или в регионах с низкими объемами строительства.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году
здравствуйте! согласна полностью нужна расширенная ипотека до 18 лет с одним ребенком ! семья не только где дети до 6 лет ! спасибо за внимание.
Здравствуйте почему нельзя купить вторичку в городе. Это тоже важно я медик и не могу воспользоваться ни одной льготной ипотекой так как условия не те пришлось брать ипотеку базовую 56тр в месяц и коммуналка это ужас. Почему нельзя делать семейную пусть ни 8 процентов а 15.16..а не все силы отдавать на то чтобы наскребсти и погасить такие суммы
Валентина С.здравствуйте! Точный список регионов, в которых «Семейную ипотеку» распространили на вторичное жилье, будет известен 1 апреля 2025 года.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте,а дети 11 лет не считаются детьми в нашей стране. Почему для них ни чего нет.У меня два сына 18 лет и 11 лет и ни какой программы нет,или мне срочно нужно родить третьего),котрый как раз будет подходить под программу до 6 лет.Но 18 летний поступает в Университет и скорее всего это будет платно и сейчас подготовка к ЕГЭ не дешево обходится ,11 летний на секциях и репетиторах т.к я хочу им достойное образование дать.А третий для чего нужен для ипотеки )))
Здравствуйте, планируется ли введение изменения по поводу покупки вторичного жилья? Ранее видела что писали о том что рассматривают
Алена Д.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Подскажите, а повторно воспользоваться семейной ипотекой можно только в случае рождения второго ребенка?
Ариф И.здравствуйте! Сколько раз можно взять льготную ипотеку, рассказали в статье.
А на ИЖС же всем можно???!!!
Олег Е.здравствуйте! Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) доступна "Семейная ипотека" для строительства дома — по всей территории РФ. Уточним, строительство жилого дома по госпрограммам возможно с программой субсидирования от застройщика.
Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Домкликтак а я о чём
Олег Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
По третьему пункту. Распространяется на все семьи с двумя детьми до 18 лет. В независимости от места проживания. Разве не так?
Ольга С.здравствуйте! Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) доступна "Семейная ипотека" для приобретения квартиры в строящемся доме по ДДУ или ДКП от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе.
Также можно использовать кредит для строительства дома — по всей территории РФ. Уточним, строительство жилого дома по госпрограммам возможно с программой субсидирования от застройщика.
Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Жал не получается
Очень ждём расширения программы на вторичное жильё.
Александра К.это если и будет, то не во всех регионах, вы это понимаете? Если вы живете в Мурманске или там, где новостроек просто нет, то может быть, может быть)
Татьяна Л.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
семейную ипотеку практически невозможно взять с первоначальным взносом 10-15-20% требуют или большой первоначальный взнос 50% или одобряют в банке такую сумму что за нее ничего путного в новостройке не купить!для кого эти ограничения придумывают создается впечатление что специально ограничивают чтоб люди не могли взять под низкий процент.зато под высокий пожалуйста-одобряют
Александра В.де факто-мне сбербанк одобрил ипотеку до 30%,когда годами ранее отказывал)
Георгий С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.