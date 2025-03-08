Выдачи льготной ипотеки в РФ восстановились до декабрьского уровня
Россияне в прошлом месяце взяли льготную ипотеку на 171 млрд руб., что сопоставимо с результатом декабря 2024 года. Об этом говорится в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».
«По предварительным данным АО «ДОМ.РФ», в феврале 2025 г. выдачи ипотеки с господдержкой восстановились до декабрьских значений: по льготным ипотечным программам было предоставлено около 171 млрд руб., что сопоставимо с выдачами за декабрь (177 млрд руб.)», — говорится в материалах.
Что касается январских результатов, на программы с господдержкой пришлось более 80% всех выданных ипотечных кредитов. Всего тогда банки предоставили льготную ипотеку на 105,1 млрд руб. (против 233,1 млрд руб. в декабре 2024-го). Сумма включает транши по ранее заключенным договорам, в том числе по «Господдержке».
По данным ЦБ, объемы выданной рыночной ипотеки упали в 2,7 раза, до 21,8 млрд руб. Это, по оценке регулятора, связано с повышением ставок.
Кроме этого, в январе уменьшился и средний размер ипотечного кредита — до 3,9 млн руб. (против 4 млн руб. в декабре 2024-го). А год назад это значение было на 0,4 млн руб. меньше.
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Наталья Ш.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
Нет ставки очень большие