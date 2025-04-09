Доля льготной ипотеки приближается к 90%
В новом ежемесячном исследовании Аналитический центр Домклик рассказывает, как меняется востребованность льготных и рыночных ипотечных программ. Аналитики приводят данные за март 2025 года как в целом по России, так и по регионам, лидирующим по спросу на ипотеку.
Ситауция на рынке льготной ипотеки в марте
В марте 2025 года Сбер выдал 149,5 млрд руб. в рамках льготного ипотечного кредитования, что составило 87% от общего объема выдач по ипотеке. По сравнению с февралём 2025 года доля программ с господдержкой выросла на 2,5 п.п., а с начала года — на 9 п.п.
По итогам первого квартала 2025 года доля льготных ипотечных программ составила 84,5%, что на 13 п.п. больше показателей четвёртого квартала 2024 года, когда доля льготных ипотечных программ перешагнула за 70%.
Семейная ипотека — ключевой драйвер рынка ипотечного кредитования
Семейная ипотека продолжает сохранять ведущие позиции на рынке льготной ипотеки. Во многом именно за счёт этой программы произошло увеличение объёмов ипотечного кредитования в марте.
В марте 2025 года в рамках Семейной ипотеки было выдано 129,8 млрд руб., а доля программы в объеме выдач составила 75,5% — на 3,3 п.п. больше по сравнению с февралём 2025 года. Всего по итогам первого квартала 2025 года доля Семейной ипотеки увеличилась на 13,5 п.п.
Лидерство по доле выдач Семейной ипотеки удерживает Республика Хакасия (93,6%). На втором месте Орловская область (89,2%), тройку замыкает Республика Удмуртия (89%).
Остальные льготные программы
Несмотря на снижение доли Дальневосточной и Арктической ипотеки в общем портфеле выдач на 0,4 п.п., в марте произошло увеличение объёмов кредитования по программе. Объём выдач составил 10,7 млрд руб., что на 28% больше, чем в феврале 2025, а по сравнению с началом года выдачи по Дальневосточной и Арктической ипотеке выросли более чем в 2 раза.
Лидерство по доле выдач в рамках Дальневосточной и Арктической программы принадлежит Республике Бурятия (79,4%). Почти идентичные показатели у Амурской и Сахалинской областей — по 70,9% и 70,7% соответственно.
За пределами тройки остался Приморский край с долей в 68,4%. Тем не менее, среди регионов-лидеров по объёмам выдач (представлены на графике) Приморский край — единственный регион, где основной льготной программой является Дальневосточная и Арктическая ипотека, а не Семейная.
Что касается других льготных ипотечных программ, то их доля либо не изменилась, либо немного снизилась: на 0,4 п.п. у ИТ-ипотеки. В этом месяце лидером по выдаче ИТ-ипотеки стала Новосибирская область (4,2%). Второе место у Свердловской области с показателем 3,8%, от неё совсем немного отстаёт Нижегородская область — 3,7%.
Рыночные программы
На фоне роста доли льготных ипотечных программ доля базовых (рыночных) программ стала сокращаться. По итогам марта 2025 снижение доли рыночной ипотеки составило 2,4 п.п.
Относительно высокие показатели кредитования в рамках базовых ипотечных программ наблюдаются в Самарской области (21,8%), Красноярском крае (20,6%) и Кемеровской области (19,7%).
Методология: как считали аналитики
С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выделенных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).
Как и ранее, для расчётов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера.
При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы «Господдержка».
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