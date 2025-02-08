Почти половину кредитов на жилье в 2024 году в Приморье взяли по «Дальневосточной ипотеке»
Около 50% ипотечных сделок в Приморском крае в прошлом году заключили в рамках льготной программы «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Иванникова.
«По итогам 2024 года более 46% ипотечных сделок в Приморском крае пришлось на "Дальневосточную ипотеку". Ипотека на базовых условиях занимает второе место в структуре ипотечных сделок — на нее приходится практически треть от всех ипотечных сделок», — рассказала она ТАСС.
По словам Иванниковой, доля остальных льготных программ — 26%. Из них 16% пришлось на «Семейную ипотеку», 9% — на «Господдержку», действие которой завершилось летом 2024-го. Меньше всего в регионе брали «IT-ипотеку», ее доля в объеме сделок — не более 1%.
Как отметила зампредседателя, средняя стоимость жилья в Приморье по «Дальневосточной ипотеке» по итогам прошлого года составила 7,8 млн руб., а сумма кредита по ней — 5,8 млн руб. Между тем средняя площадь квартиры, купленной по программе, — 60 кв. м, а цена 1 «квадрата» — 131 тыс. руб., добавила она.
«Дальневосточная ипотека» действует с 2019 года. В рамках нее граждане могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке и частного дома с участком на Дальнем Востоке. Вторичку по программе можно приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Вы можете оставить первый.