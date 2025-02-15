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Центробанк с 1 марта смягчит регулирование наименее рискованной ипотеки

Дата публикации: 15 фев 2025
Центробанк с 1 марта смягчит регулирование наименее рискованной ипотеки

Центральный банк России с 1 марта 2025 года снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом больше 20%, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки меньше 70%. Там отметили, что ранее принятые меры по ужесточению макропруденциальной политики привели к снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году.

Показатель долговой нагрузки — это отношение ежемесячных платежей по всем действующим кредитам, включая тот, на который подаётся заявка, к среднемесячному доходу заёмщика.

«Ранее принятые Банком России меры по ужесточению макропруденциальной политики способствовали снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году. На кредиты, предоставленные заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, в четвёртом квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Снизилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом — менее 20%: с 50% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года», — говорится в сообщении регулятора.

В более рискованных сегментах надбавки останутся неизменными. А с 1 июля 2025 года ЦБ начнёт использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок. 

Новости
Ипотека
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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Комментарии1
Л
Людмила Е.
19 фев 2025

Очень надеюсь, что снизится ключевая ставка, у меня очень большая, долговая, нагрузка, я покупала квартиру вторичку за 3 миллиона, у меня было 2850 собственных средств, я хотела взять немного кредита, потребительский не дали, дали ипотеку в ДОМКЛИК, сбер одобрил, но почему-то дали больше 300тысяч, пришлось отдать комиссию риелтору 100 тысяч,теперь сумма прибавляется, проценты растут, помощи ждать неоткуда, я без мужа, одна, а пенсия маленькая, возраст 64 пожилая уже , теперь отдавать больше миллиона

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