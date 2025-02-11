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Доля льготной ипотеки приблизилась к 80%: аналитики Домклик

Дата публикации: 11 фев 2025
Доля льготной ипотеки приблизилась к 80%: аналитики Домклик

В новом исследовании эксперты Аналитического центр Домклик рассказывают о том, как меняется востребованность различных льготных ипотечных программ. Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по спросу – отдельно за декабрь 2024 и отдельно за январь 2025 года.

Как считали аналитики

Оценка востребованности льготных ипотечных программ была изменена: теперь рассматривается распределение объема выданных средств в месяц, а не количества выдач кредитов в месяц. Как и ранее, используются данные о заключенных ипотечных сделках Сбера. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие «Господдержки» на графиках.

Результаты исследования: доля льготной ипотеки в общем объеме выдач приблизилась к 80%

Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в декабре 2024 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего объема выдач за месяц показана салатовым, доля «Семейной ипотеки» –зеленым, IT-ипотеки – фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» – голубым, «Региональной» – желтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).
Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в декабре 2024 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего объема выдач за месяц показана салатовым, доля «Семейной ипотеки» –зеленым, IT-ипотеки – фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» – голубым, «Региональной» – желтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).
Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в январе 2025 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего объема выдач за месяц показана салатовым, доля «Семейной ипотеки» –зеленым, IT-ипотеки – фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» – голубым, «Региональной» – желтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).
Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в январе 2025 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего объема выдач за месяц показана салатовым, доля «Семейной ипотеки» –зеленым, IT-ипотеки – фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» – голубым, «Региональной» – желтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

В январе объемы выдач льготной ипотеки составили 53,1 млрд рублей.

Что касается доли льготной ипотеки в общем объеме выдач, то с ноября она плавно повышается: в декабре – до 77% (с 76% в ноябре), в январе – до 78%. Отметим, что параметр заметно подрос в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%.

Как обстоят дела с «Семейной ипотекой»

В январе 2025 года в рамках «Семейной ипотеки» было выдано 42,6 млрд рублей. Доля программы в общем объеме выдач в декабре составила 58%, в январе показатель повысился до 63% – новый рекордный уровень.

Поскольку на сегодняшний день «Семейная ипотека» является ключевой программой льготного ипотечного кредитования (около 80% всего объема льготной ипотеки), поведение показателей спроса (объем выдачи и доля) хорошо согласуется с динамикой показателей льготной ипотеки в целом.

В январе по доле «Семейной ипотеки» лидирует Республика Хакасия: на программу пришлось 88% всего объема ипотечных сделок в регионе. Высокий спрос (доля около 80%) также отмечен в Курганской и Астраханской областях. Эксперты уточнили, что лидерство Республики Хакасия и Курганской области – ожидаемо: оба субъекта попадают под расширенные условия «Семейной ипотеки».

Что происходит с другими программами льготной ипотеки

В конце года спрос на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку» незначительно повысился: декабрьский объем выдач по программе составил 13,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем в ноябре. В январе объем выдач составил 5 млрд рублей.

Доля «Дальневосточной и Арктической ипотеки» к концу года увеличилась до 8,9% (с 7% в ноябре). Однако уже в январе значение вернулось на уровень 7%.

По данным января, в лидерах по спросу – Амурская область, Республика Бурятия, Читинская область. Доля программы в общем объеме ипотечных выдач составляет около 75%.

Что касается других льготных ипотечных программ – IT-ипотека, «Региональная ипотека», то их доля скромна: в декабре-январе IT-ипотеку пришлось около 2%, на «Региональную ипотеку» – менее 1%.

Аналитика Домклик
Новости
Ипотека
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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Комментарии2
П
Пользователь
13 фев 2025

Почему вообще господдержка еще существует, когда ее давно отменили? Из наших налогов платятся колоссальные деньги на поддержку кого.

Домклик
21 фев 2025

Пользовательздравствуйте! спасибо, что поделились своим мнением.

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