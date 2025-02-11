Доля льготной ипотеки приблизилась к 80%: аналитики Домклик
В новом исследовании эксперты Аналитического центр Домклик рассказывают о том, как меняется востребованность различных льготных ипотечных программ. Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по спросу – отдельно за декабрь 2024 и отдельно за январь 2025 года.
Как считали аналитики
Оценка востребованности льготных ипотечных программ была изменена: теперь рассматривается распределение объема выданных средств в месяц, а не количества выдач кредитов в месяц. Как и ранее, используются данные о заключенных ипотечных сделках Сбера. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие «Господдержки» на графиках.
Результаты исследования: доля льготной ипотеки в общем объеме выдач приблизилась к 80%
В январе объемы выдач льготной ипотеки составили 53,1 млрд рублей.
Что касается доли льготной ипотеки в общем объеме выдач, то с ноября она плавно повышается: в декабре – до 77% (с 76% в ноябре), в январе – до 78%. Отметим, что параметр заметно подрос в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%.
Как обстоят дела с «Семейной ипотекой»
В январе 2025 года в рамках «Семейной ипотеки» было выдано 42,6 млрд рублей. Доля программы в общем объеме выдач в декабре составила 58%, в январе показатель повысился до 63% – новый рекордный уровень.
Поскольку на сегодняшний день «Семейная ипотека» является ключевой программой льготного ипотечного кредитования (около 80% всего объема льготной ипотеки), поведение показателей спроса (объем выдачи и доля) хорошо согласуется с динамикой показателей льготной ипотеки в целом.
В январе по доле «Семейной ипотеки» лидирует Республика Хакасия: на программу пришлось 88% всего объема ипотечных сделок в регионе. Высокий спрос (доля около 80%) также отмечен в Курганской и Астраханской областях. Эксперты уточнили, что лидерство Республики Хакасия и Курганской области – ожидаемо: оба субъекта попадают под расширенные условия «Семейной ипотеки».
Что происходит с другими программами льготной ипотеки
В конце года спрос на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку» незначительно повысился: декабрьский объем выдач по программе составил 13,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем в ноябре. В январе объем выдач составил 5 млрд рублей.
Доля «Дальневосточной и Арктической ипотеки» к концу года увеличилась до 8,9% (с 7% в ноябре). Однако уже в январе значение вернулось на уровень 7%.
По данным января, в лидерах по спросу – Амурская область, Республика Бурятия, Читинская область. Доля программы в общем объеме ипотечных выдач составляет около 75%.
Что касается других льготных ипотечных программ – IT-ипотека, «Региональная ипотека», то их доля скромна: в декабре-январе IT-ипотеку пришлось около 2%, на «Региональную ипотеку» – менее 1%.
Почему вообще господдержка еще существует, когда ее давно отменили? Из наших налогов платятся колоссальные деньги на поддержку кого.
Пользовательздравствуйте! спасибо, что поделились своим мнением.