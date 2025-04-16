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Лимит по «Семейной ипотеке» предложили увеличить

Дата публикации: 16 апр 2025
Лимит по «Семейной ипотеке» предложили увеличить

Максимальный размер кредита по «Семейной ипотеке» следует привязать к средним ценам на жилье в регионе и количеству членов семьи. Такое предложение озвучил глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета РФ «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов.

Он отметил, что есть несколько факторов, которые сдерживают развитие этой программы. По словам Минниханова, лимита по «Семейной ипотеке» в 6 млн руб. хватает только на оплату половины стоимости самого востребованного варианта жилья — двухкомнатной квартиры.

«Остальная часть оплачивается по рыночной ставке. Для покупки такой квартиры доход семьи должен быть не менее 320 тыс. руб. в месяц, что в пять раз больше средней заработной платы по нашей республике. Поэтому предлагаем дифференцировать лимит по субъектам страны исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Министерством строительства России, и количества членов семей», — сказал глава Татарстана в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Такое предложение внесли 38 регионов. Кроме этого, Минниханов от имени субъектов попросил распространить «Семейную ипотеку» на семьи с детьми до 14 лет, а также семьи участников и ветеранов специальной военной операции.

В свою очередь, Путин заявил, что все эти вопросы «обязательно надо проработать».

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Новости
Ипотека
Семейная ипотека
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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