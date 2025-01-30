Домклик назвал регионы РФ с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на готовое жилье
Аналитики Домклик Сбербанка определили регионы, в которых льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жильё была бы особенно востребована.
Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина, льготную программу «Семейная ипотека» должны расширить на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где жилищное строительство ведётся в недостаточном объёме.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
В Ингушетии зафиксирована наименьшая доля выдачи «Семейной ипотеки» — всего 0,02%. Кроме того, республика демонстрирует минимальный объем строительства нового жилья — около 6 тыс. квадратных метров за 2024 год.
Также низкие показатели выдачи «Семейной ипотеки» наблюдаются в Республике Калмыкия и Новгородской области. Эти регионы характеризуются незначительными объемами возведения первичного жилья, но при этом обладают потенциалом высокого спроса на льготную ипотеку для покупки готового жилья.
Актуальной покупка жилья на вторичном рынке может быть для таких регионов, как Костромская область, Мордовия и Карачаево-Черкесия. Здесь доля выдачи «Семейной ипотеки» составляет менее 0,4%, а строительство нового жилья ведется на уровне 97,2 тысячи квадратных метров.
На включение готового жилья в «Семейную ипотеку» также могли бы претендовать Тамбовская, Псковская и Ивановская области. По доле выдач «Семейной ипотеки» и объёмам возведения новостроек эти регионы многократно уступают не только регионам-лидерам (Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край), но и регионам за пределами топ-10 по данным показателям. Для сравнения, в Ставропольском крае доля в выдачах «Семейной ипотеки» составляет 3%, а объёмы строительства выше почти в 7 раз.
Расширение программы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья поможет семьям с детьми решить жилищный вопрос там, где новое строительство пока не покрывает спрос. В этих регионах темпы возведения новой недвижимости значительно отстают от средних показателей по стране — примерно в 5–6 раз. Поэтому сейчас включение вторичного жилья в программу станет важной мерой поддержки для семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Регионы с низкими долями выдач семейной ипотеки
Среди регионов с низкой долей в выдачах «Семейной ипотеки» можно выделить Забайкальский край (0,3%), Республику Адыгея (0,4%), Смоленскую область (0,4%) и Орловскую область (0,5%). Однако эти регионы не вошли в основной список, так как там наблюдается больше строящегося жилья по сравнению с другими регионами из данного перечня.
Регионы с низкими объёмами строительства нового жилья
Стоит упомянуть Республику Алтай (21 тыс. кв. м.), Томскую (120 тыс. кв. м.) и Тверскую (135 тыс. кв. м.) области. Несмотря на низкий объем строительства, эти регионы не были включены в основную выборку, поскольку их доля в выданных кредитах по программе «Семейная ипотека» оказалась выше, чем в других рассматриваемых регионах.
Методология
Чтобы определить регионы, в которых «Семейная ипотека» могла бы быть распространена на вторичную недвижимость, аналитики использовали два критерия:
• регион входит в число субъектов РФ с наиболее низкой долей выдач «Семейной ипотеки» в 2024 году;
• регион входит в число субъектов РФ с наименьшими объёмами строительства первичного жилья в 2024 году.
Дополнительно аналитики выделили регионы, попадающие под первый (доля в выдачах семейной ипотеки) или второй (объём строительства) критерии. В этих регионах расширение «Семейной ипотеки» на вторичное жилье, также пользовалось бы спросом. В расчёт не принимались регионы, в которых действует Дальневосточная или Арктическая ипотека.
Вроде есть арктическая ипотека , есть семейная ипотека,которой в ненецком автономном округе никак не воспользоваться, так как нет одной новостройки, как то обидно, живёшь на севере за полярным кругом..
Курбан Ш.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
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Очень плохо,что в Республике Саха (Якутия) ,а именно в городе Мирный не предусмотрена данная семейная ипотека,так как ее дают только на новостройку,а у нас нет новостроек,вторичное жилье продают по высокой цене и предлагают базовый процент ...от29..это нереально просто.Вроде бы программы есть,но,к сожалению ,доступны не всем(((
Айжана М.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
А в Магадане нет строительства от слова совсем. И как нам быть? Вторичка просто по космическим ценам. Лично я многодетная мама и по возрасту не прохожу по дальневосточной программе под 2% и что мне делать ? А ипотеку предлагают под 23% . А квартиры от 9 мил-нов и выше. Почему в нашем городе не дают семейную ипотеку под 6% ? Хотябы многодетным. Что за безобразие?
Екатерина Я.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Сделайте вторичку всем маленьким городам, во всех провинциальных городках ничего нового не строят! Как людям жить? Кировская область не вошла в список, очень смешно...!!!
Александр Т.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Под семейную ипотеку также не подходят новые построенные дома от физического лица, вот если они сейчас начнут проходить то цены сразу поднимутся, за ними поднимется и новостройки от ИП.... Короче для людей ничего хорошего не светит как обычно.... Как только начали выдавать семейку на Дома от ИП они сразу ляма на полтора в цене поднялись. Спрос никуда не денешь. А вот те что продают люди которые для себя строили, но что то пошло не так, это обычно добротно построенные дома со всеми коммуникациями с продуманным дизайном, вот они сейчас стоят по полгода никому не нужные. Продается откровенный хлам от ИП - тяп-ляп лишь бы быстрее срубить бабло....
Ока Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, а Омская и Тюменская области будут ли вообще в списках? вечно Тюменская область мимо.....
Флера Ш.здравствуйте! Такой информации нет. Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Спасибо, что поделились своим мнением.
""Арктическая ипотека" покупка недвижимости на вторичном рынке возможна у продавца — юрлица или ИП"-----ЭТО ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ?))_В ГОРОДЕ НОРИЛЬСКЕ НЕ СТРОЯТ НОВОСТРОЙКИ.--банк ОДАБРИВАЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ ЗАЯВКИ-предлагая купить у юр лица и ип---ПРЕДЛОЖИТЬ ПРОДАВЦАМ ПРОДАТЬ ВСЕ КВАРТИРЫ -ЧТОБЫ МОНОПОЛИСТ НА КВАРТИРы В ГОРОДЕ?---
Галина Л.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
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Да,очень ждём когда появится такая возможность.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, новостройки не строятся, можно ли расчитывать на то, что наш город будет включен в список на выдачу семейной ипотеки на вторичное жильё?
Татьяна Г.здравствуйте! Такой информации нет. Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! Как-то странно мне кажется выбирали регионы. Например, у нас в регионе Республика Башкортостан, а именно в городе Уфа, в столице РБ, много новостроек и сделок по семейной ипотеке. А вот в городе Учалы Республики Башкортостан был один новый дом, который уже распродали. Маленький город с населением 37898 человек. И как нам быть? До Уфы ехать 5-6 часов по автомагистрали, 350 КМ. Аналогичная ситуация и с Челябинской областью, в городе Магнитогорск тоже нет толком новостроек, до Челябинска далеко. Почему точечно по малым городам не рассматривают?
Айрат З.здравствуйте! Список потенциальных регионов по востребованности "Семейной ипотеки" составлен аналитиками по двум критериям:
— регион входит в число субъектов РФ с наиболее низкой долей выдач «Семейной ипотеки» в 2024 году;
— регион входит в число субъектов РФ с наименьшими объёмами строительства первичного жилья в 2024 году.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.