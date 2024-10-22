Сбыть и забыть: как срочно сдать квартиру в аренду
Некоторым собственникам удается сдать свою квартиру в аренду за считаные дни, а у кого-то объявления с аналогичными предложениями висят неделями и даже месяцами. В чем секрет? Как быстро и выгодно сдать квартиру? В нашей статье мы раскроем несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему.
Жилплощадь, сдаваемая внаем, может стать источником дополнительного дохода. Главная задача собственника — найти надежных жильцов побыстрее, заключить с ними договор и начать получать арендную плату. Однако не всегда получается решить эти задачи оперативно. Вроде бы все делается правильно, грамотно составлено объявление, выставлена нормальная цена, а клиент все не идет или быстро теряет к предложению интерес. В чем проблема? Как быстро сдать квартиру?
Есть несколько важных правил, которые позволят значительно ускорить момент заключения договора с арендатором.
Изучите спрос и предложение
Быстро сдать квартиру в аренду поможет прежде всего скрупулезное изучение рынка аренды недвижимости. Для начала предстоит определить, какая цена за предлагаемое жилье в данный момент будет адекватной.
Порыв сдать недвижимость как можно дороже понятен, однако нельзя забывать о том, что желание арендатора может быть прямо противоположным: он хочет снять квартиру как можно дешевле. Так что, если выставить объект по завышенной ставке, сдать квартиру быстро вряд ли получится. А возможно, не получится вообще: некоторые владельцы квартир так и не находят жильцов.
Сегодня на рынке достаточно предложений, так что проблем с выбором у потенциальных квартиросъемщиков нет. И чтобы сдать квартиру быстро, очень важно предложить за нее цену, соответствующую рыночной. Можно даже попытаться немного снизить стоимость аренды — в любом случае это лучше, чем если недвижимость будет пустовать и не приносить дохода вообще.
Приведите квартиру в приличное состояние
Второе важное правило: жилплощадь должна иметь опрятный и привлекательный вид. «Бабушкины» квартиры давно не в моде, арендатор голосует за современную обстановку, аккуратность и свежий ремонт (или хотя бы его ощущение).
Поэтому перед сдачей помещение не мешает привести в порядок. Это вовсе не значит, что в квартире-маломерке в спальном районе на окраине города нужно делать евроремонт или обустраивать ее по системе «умный дом». Такие вложения увеличат стоимость объекта, что сократит список потенциальных заинтересованных лиц. Кроме того, ни к чему создавать в сдаваемой недвижимости вычурную обстановку — с колоннами и подиумами. Такой интерьер приходится по вкусу далеко не всем.
Золотая середина — провести в квартире косметический ремонт. Сделать так, чтобы обои на стенах не свисали лохмотьями, а штукатурка не падала с потолка. Полам можно придать аккуратный вид с помощью недорогого ламината, ванную комнату отделать красивой плиткой, а стены просто покрасить вместо оклеивания их обоями. Светлые тона в интерьере пользуются большим спросом.
Шансы срочно сдать квартиру повысят и пластиковые окна: увидев деревянные рамы, многие потенциальные клиенты начинают волноваться, что в доме будет шумно и что их будут донимать сквозняки. Впрочем, есть современные деревянные окна, которые соответствуют стандартам.
Не стоит увлекаться загромождением квартиры мебелью: многие жильцы переезжают со своими шкафами и кроватями. А вот бытовая техника должна быть в ассортименте: стиральная машина, холодильник, микроволновая печь. Отличным бонусом и конкурентным преимуществом станет посудомоечная машина: они пользуются популярностью среди квартиросъемщиков.
Избавьтесь от всего лишнего и старого в квартире
От старых вещей нужно избавляться не только перед Новым годом, но и перед сдачей жилья в аренду. В этом поможет хоумстейджинг. Чтобы квартира выглядела как новенькая, в ней и должно быть все новенькое.
Желательно избавиться от разваливающихся трюмо времен брежневского застоя, сантехники с трещинами, скрипучих диванов и торшеров, побитых молью. Даже в идеальном ремонте «поношенная» и потрепанная временем мебель будет смотреться нелепо.
Чтобы ничего лишнего в помещении гарантированно не осталось, лучше провести в нем генеральную уборку, в процессе которой нередко находится много интересного.
Не стоит оставлять в сдаваемой квартире личных вещей владельца, в том числе фотографий, картин или икон, — они будут постоянно напоминать жильцам о том, что они здесь не совсем хозяева, да и культурный код собственника и жильца может не совпадать.
Перед встречей с потенциальным арендатором также не мешает проветрить квартиру; проверить, цела ли проводка, горят ли все лампочки, работают ли чайник и микроволновка.
Охватите максимальное количество арендаторов
Конечно, собственники хотят видеть в своей квартире идеальных съемщиков: аккуратную семью, без вредных привычек, не обремененную детьми и (или) животными, да еще и местных жителей. Поэтому часто они заранее сокращают круг возможных клиентов, указывая в объявлениях о сдаче такие фразы, как «без детей», «без животных», «не студентам».
Это не совсем верная тактика. Если владелец наступит на горло собственной песне и пойдет на уступки потенциальным арендаторам, то существенно повысит шансы на заключение сделки в максимально сжатые сроки. Например, если квартиру ищет семья с собакой или кошкой, можно сделать специальные пункты в договоре по компенсации возможного ущерба от их пребывания на жилплощади.
Опасения же перед детьми на съемных квартирах часто бывают неоправданными. Во многих случаях семьи с потомством оказываются более надежными и долгосрочными квартиросъемщиками, потому что привязаны к школам и детским садикам. Да и со студентами можно договориться. Конечно, угадать беспроблемного жильца с первой встречи сложно, и все же многие укоренившиеся в обществе стереотипы на практике оказываются мифами.
Поиск надёжных жильцов собственники квартир могут поручить сервису Домклик Аренда.
Специалисты сервиса грамотно составят объявление, учитывая все запросы, разместят его на сервисах по поиску жилья и начнут продвижение. Собственникам недвижимости не нужно ничего делать: обработкой входящих звонков, отбором жильцов и планированием просмотров тоже займутся профессионалы.
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- договор аренды, составленный юристами, который защищает интересы всех сторон;
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- финансовую защиту: страхование жилья и имущества и гарантию оплаты — если жилец не успеет заплатить за аренду вовремя, Домклик сделает это за него.
Уступайте арендаторам
Готовность к уступкам — еще один лайфхак, который поможет вам сдать квартиру как можно быстрее. Встречаются арендаторы, у которых есть требования к жилью или обстановке, которые для них принципиальны.
Конечно, далеко не всегда стоит идти на поводу клиентских желаний. Особенно если они захотят спилить пожарную лестницу на балконе, поселить в ванной крокодила или настаивают на полном запрете для хозяина навещать их с целью осмотра помещения.
Однако, если требования разумны, можно пойти на некоторые уступки. Например, жильцам очень важно привезти с собой любимую мебель, прибить новую полку на стену. Принципиальным моментом для арендаторов может быть и временная регистрация на арендуемой площади: без нее они не смогут, например, прикрепиться к местной поликлинике.
Кроме того, не всем квартиросъемщикам удобно вносить плату за аренду раз в месяц: таким можно предложить разбить платежи. Напоминать в нужный срок жильцу о своевременности оплаты теперь можно и с помощью сервиса Домклик.
При демонстрации квартиры не рекомендуется вступать в споры с потенциальными жильцами и тем более грубить им, даже если вы отчетливо понимаете, что у вас ничего не сложится. Таким образом можно избежать негативных отзывов о себе на сайтах объявлений, которые могут серьезно застопорить процесс сдачи.
Попробуйте нанять в помощь риелтора
Нет спору: быстрее сдать квартиру без посредников. Ведь сегодня есть множество онлайн-ресурсов, где можно разместить бесплатное объявление, чтобы попытаться найти жильцов и заключить договор без привлечения третьих лиц.
Правда, в такой ситуации многое зависит от того, насколько грамотно составлено рекламное объявление. Эксперты советуют приложить к нему самые «вкусные» (желательно профессиональные) фото интерьеров с их выгодными описаниями. Но все же далеко не всегда этот путь оказывается рабочим.
Не каждый знает тонкости расстановки акцентов в рекламных объявлениях, не каждый способен сделать грамотные и привлекательные фотографии жилья. Мало у кого есть время, чтобы разобраться во всех существующих сайтах и порталах, чтобы вычленить из них самые выгодные.
В такой ситуации стоит рассмотреть вариант с обращением за помощью к специальным сервисам или профессиональному риелтору. Задача специалистов — провести мониторинг рыночной ситуации, сделать выгодные фотографии сдаваемой квартиры, написать объявление с грамотными ключевыми фразами, которое привлечет внимание клиентов, и разместить его сразу на всех ресурсах по сдаче жилья в аренду.
С риелтором можно договориться и о том, что он будет показывать квартиру потенциальным клиентам самостоятельно, что опять-таки сэкономит ваше время. Поможет специалист и с составлением договора, который будет учитывать интересы собственника. А при необходимости сторгуется по цене с арендатором. При этом для собственника жилья услуги риелторских агентств, как правило, предоставляются безвозмездно. Комиссия взимается с арендаторов — и это минус, потому что квартиросъемщикам выгоднее отвечать на объявления, где квартиры предлагаются напрямую.
Что в итоге
- Сдача квартиры в аренду требует навыков, мастерства и немного смекалки
- Шансы заключить сделку в ближайшее время увеличатся, если хорошо подготовить помещение для новых жильцов
- Если у владельца нет времени и сил на самостоятельный поиск жильцов, а время поджимает, можно обратиться к профессиональной помощи Домклик
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