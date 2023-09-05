Как написать продающее объявление для недвижимости
Правильно написанное объявление — важная составляющая успеха при продаже недвижимости. Рассказываем, как составить описание квартиры, чтобы результат не заставил себя долго ждать.
Что указывать в объявлении
Опишите инфраструктуру, транспортное сообщение и особенности района. Расскажите о преимуществах, например, наличие парковки и бассейна, уникальная планировка квартир, живописный вид из окна. Важно создать у покупателя представление о квартире.
Если продаёте участок, опишите его площадь, рельеф и форму. Не забудьте указать назначение земли. Отметьте в объявлении, какие есть постройки на участке, как обстоят дела с коммуникациями, сделано ли межевание.
В описании дома важно указать, есть ли возможность оформления регистрации.
Старайтесь писать кратко, своими словами и максимально конкретно. Не используйте заглавные буквы, много восклицательных знаков, проверяйте ошибки.
Не говорите пустые слова типа «великолепный», «уютный», «уникальный» — они используются в каждом втором объявлении и вызывают лишь недоверие. При описании объекта рекомендуем апеллировать к фактам.
Читайте также: Инструкция: как быстро продать квартиру
Разбираем на примерах
Кроме того, не забывайте, что краткость — сестра таланта, поэтому не стоит расписывать, сколько школ находятся в районе или все инфраструктурные изменения в перспективе ближайших лет.
Но и умещать все в одну строку — привычка, оставшаяся, вероятно, со времен газетных объявлений.
Идеал, как правило, посередине. Покупатель должен читать простой и понятный текст, который обычно занимает 15-20 секунд времени.
Другие примеры
✘ Рядом с домом фитнес-центр, 3 салона красоты, пункты выдачи посылок из маркетплейсов, 3 школы, 2 детских сада, супермаркеты.
✓ Школа и детский сад во дворе, 5 мин пешком до ТЦ.
✘ Продается двухкомнатная квартира, евроремонт. Подробнее — при личном общении.
✓ Продается в хорошем состоянии евротрешка в ЖК «Бунинские луга», 64 кв. м. Квартира — распашонка. Просторная кухня — 17,2 кв. м, 2 санузла. Дом 2019 года. 10 минут на автобусе до метро Бунинская аллея. Один собственник.
✘ В подарок — тихие соседи.
✓ В подарок — универсальный журнальный столик.
А теперь, когда основные критерии обговорены, попробуйте разместить объявление. Если у вас ещё нет приложения, то скачайте его на смартфон.