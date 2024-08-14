Что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году
Узнали у экспертов в сфере недвижимости, как повышение ставок по ипотеке и сокращение льготных программ отразились на рынке аренды и что будет с ценами на съёмное жильё во второй половине 2024.
Что сейчас происходит на рынке арендного жилья
По данным аналитиков Домклик, стоимость аренды квартир продолжает расти практически во всех крупнейших регионах страны. При этом темпы роста отличаются в зависимости от особенностей каждой отдельно взятой территории.
Так, по сравнению с сентябрём прошлого года в июле 2024 цены на аренду квартир в Москве в среднем выросли на 20%, в Санкт-Петербурге — на 23%, в Новосибирске — на 37%.
Эксперты подтверждают эту тенденцию и отмечают, что в настоящее время фиксируется нетипично высокий спрос даже для летнего сезона.
Цены на аренду квартир по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 20–30%. Спрос на арендное жильё увеличился, в том числе из-за повышения ставок по ипотеке. Сейчас аренда квартиры в среднем обходится дешевле, чем ипотечный платёж.
Сейчас очень живой рынок — высокий спрос и мало предложений. Те квартиры, которые предлагаются арендаторам, очень быстро уходят.
Соответственно, выросли и цены — в последние месяцы собственники повышают стоимость аренды в связи с нехваткой предложений на рынке.
Причины роста арендных ставок
«Дорогая» ипотека
Одной из причин перетока спроса в сегмент долгосрочной аренды стало повышение ставок по рыночной ипотеке. Ранее аналитики Домклик уже отмечали, что несмотря на рост арендных ставок, темпы повышения ипотечных платежей по программам готового жилья оказались выше.
Поэтому многие потенциальные покупатели квартир, которые хотели взять ипотеку, отложили свои планы, и перешли на рынок аренды, что ожидаемо вызвало рост цен на съёмное жильё.
Ещё один фактор — ужесточение условий льготных ипотечных программ. В конце прошлого года было введено правило выдачи одной льготной ипотеки в одни руки. Кроме того, временно вводились ограничения по выбору объектов, которые можно было приобрести по госпрограммам.
Безусловно, высокие ставки по ипотеке склоняют часть жителей городов к решению повременить с покупкой и остаться в арендном жилье. Особенно, если собственник не индексирует стоимость аренды по рынку.
Что касается летнего сокращения льготных ипотечных программ, то, по мнению Анастасии Медведевой, этот фактор пока не успел отразиться на динамике рынка аренды. Прошло слишком мало времени, чтобы можно было оценить эффект этих мер. Клиенты, у которых была одобрена ипотека по ранее действующим льготным программам, продолжали совершать сделки вплоть до их завершения.
Снижение предложения
Рост цен также обусловлен стремительным сокращением предложения на фоне возросшего спроса. Так, по данным аналитиков Домклик, с начала 2024 года количество объявлений по долгосрочной аренде квартир в Москве снизилось более чем на 18%.
В ряде регионов, по данным опрошенных экспертов, наблюдается похожая динамика.
Если смотреть в динамике за последние полгода, то количество входящего потока нанимателей увеличилось примерно в два раза. На данный момент июль был самым пиковым по входящим обращениям со стороны нанимателей.
Что касается квартир под сдачу на рынке, то, начиная с июня, фиксируется снижение их количества. Самое большое число предложений мы наблюдали в январе–феврале.
Высокий сезон на рынке
Как отмечает Никита Словиковский, высокий сезон на рынке арендного жилья традиционно начинается с середины июля, когда в крупные города устремляется поток студентов, которые поступили в вузы и не планируют жить в общежитиях. Как правило, это заочники или те учащиеся дневных отделений, которым родители оплачивают аренду жилья.
По оценкам эксперта, основной рост рынка аренды приходится на период с 15 июля по 15 ноября, а в остальное время видимой положительной динамики не наблюдается. Иногда даже фиксируется небольшое снижение.
Демографический фактор
Наряду с сезонным притоком населения в города существенное влияние на рынок аренды всегда оказывали изменения в демографической ситуации в стране.
С 2012 по 2020 гг. мы жили в период, когда совершеннолетия с каждым годом достигало всё меньшее количество людей. И цены на аренду жилья из-за этого практически не росли.
Но, начиная с 2020 года, мы начали выходить из демографической ямы. Так, в последние 4 года наблюдается постепенное увеличение среднего количества студентов, поступивших и приехавших жить в наш город и в другие крупные миллионники. Вновь прибывшие «вымывают» с рынка всё предложение, неизбежно толкая цены вверх.
Переток из долгосрочной в краткосрочную аренду
В связи с увеличением турпотока внутри страны стал расти спрос на посуточную аренду. Часть собственников квартир ушли на этот рынок, что также привело к уменьшению предложений съёмного жилья на долгосрок.
Рынок аренды сейчас вышел на соотношение 50 на 50 (длительное и краткосрочное проживание).
Огромную популярность в нашем регионе уже набирают новые размещения в апартаментах. Этот формат удобен для посуточной аренды и очень комфортен в обслуживании.
Мы видим, что много собственников, которые раньше сдавали квартиры в долгосрочную аренду, сейчас переходят на краткосрочную.
Если говорить о том, что выгоднее — то в моменте, наверное, это посуточная аренда. Собственник может сразу получить большую прибыль.
В таком случае необходимо оценивать рентабельность, все издержки, временные затраты и расходы на обслуживание посуточных квартир, расположение и заселяемость объекта. Если же у собственника нет возможности самостоятельно заниматься всеми этими вопросами, то рекомендуется сдавать квартиру в долгосрочную аренду.
Перспективы рынка арендного жилья
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на аренду.
По мнению Ксении Евглевской, спрос на съёмное жильё будет востребован в течение следующих двух лет, пока не возобновятся доступные условия ипотеки.
В настоящее время сложно что-то прогнозировать — рынок ведёт себя турбулентно. Но предпосылок к снижению нет. Спрос на аренду высокий, поэтому собственникам нет смысла идти на уступки.
Возможно, цены до конца года стабилизируются на сегодняшних показателях. К этому выводу приводит ожидаемое увеличение числа предложений арендных квартир. После завершения ремонта на рынок выйдут новостройки, приобретённые по льготной ипотеке. Собственники такого жилья сегодня не имеют возможности их продать по ценам покупки.
Я жду роста цен на рынке аренды минимум на 20% до конца этого года. Практически весь этот рост придётся на период с 15 июля по 15 ноября.
Для сравнения, в прошлом году стоимость средней однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 21%, а стоимость средней двухкомнатной квартиры — на 23%. В этом году есть все основания ждать такого же или даже большего роста.
Что лучше: сдать или продать
По мнению Анастасии Медведевой, ответ на этот вопрос зависит исключительно от ликвидности объекта. Если у вас есть квартира в новостройке или в хорошем районе с развитой инфраструктурой, её можно сдавать, потому что с каждым годом цена квадратного метра будет расти. Если квартира непривлекательная для сдачи — лучше продавать.
Никита Словиковский считает, что для получения пассивного дохода выгоднее продать имеющуюся квартиру и купить офис для сдачи в аренду. В этом случае прибыль будет в полтора раза выше, чем с арендного жилья при одинаковых вложениях.
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