Расписка об оплате аренды: зачем нужна и как оформить
Надежность и безопасность отношений арендодателя и арендатора обеспечиваются не только грамотным договором аренды. В списке документов, которые укрепляют ответственность сторон и снимают лишние вопросы, — расписка об оплате аренды квартиры.
В нашей инструкции мы расскажем, зачем она нужна и как составить расписку о передаче денег за арендное жилье.
Зачем нужна расписка об оплате аренды
В Гражданском кодексе (ст. 161) есть понятие «сделка в простой письменной форме». Смысл этого термина в том, что соглашение можно оформить без нотариуса. Такие контракты обязаны заключать граждане, если сумма сделки превышает 10 тыс. рублей. А в письменной форме должна быть изложена суть сделки. Эту функцию выполняет договор аренды.
То есть с точки зрения законодательства расписка не является обязательным документом, сопровождающим наем жилья. Ее можно не составлять, но юристы и риелторы рекомендуют не пренебрегать такой бумагой.
Расписка об оплате аренды — это письменное подтверждение факта получения арендодателем денежных средств от арендатора. Этот документ играет важную роль для обеих сторон в арендных отношениях по нескольким причинам:
- Расписка создает ясность и доверие между сторонами, устанавливая четкие доказательства оплаты и условий арендного договора.
- Расписка подтверждает, что арендатор выполнил взятые на себя денежные обязательства в соответствии с условиями договора аренды. Для арендодателя такое подтверждение может понадобиться в случае споров с третьими лицами.
- Расписка помогает арендатору защитить себя от возможных споров или претензий со стороны арендодателя относительно неоплаты или задолженности по аренде.
Снимая квартиру, арендатор вносит сразу сумму, равную двум с половиной — четырем ежемесячным платежам за аренду. Это оплата первого и последнего месяца, комиссия риелтору (она может быть равна половине арендной ставки или одной), и иногда хозяева отдельно берут депозит (иногда депозитом служит оплата последнего месяца — зависит от того, как договорятся стороны).
Расписка об оплате квартиры нужна, чтобы зафиксировать, что арендатор передал, а собственник помещения принял эти деньги. В качестве подтверждения ежемесячной оплаты по арендному контракту могут служить переводы на карту. Но если собственник захочет принимать выплаты наличными, имеет смысл подписывать расписку на каждой встрече.
Риски арендатора без расписки об оплате
Если расписка в получении оплаты по договору отсутствует, то арендатор должен знать о возникающих в связи с этим рисках. Так, если ее нет, то в случае споров или конфликтов с собственником по поводу денег ему трудно будет доказать выполнение своих обязательств и прийти к мирному соглашению.
Расписка об оплате часто содержит информацию о сумме, сроках оплаты, периоде, за который внесен платеж. Без таких сведений арендатор может столкнуться с неопределенностью по условиям аренды. Что, в свою очередь, тоже затруднит благополучное разрешение потенциальных споров. Например, если дело дойдет до суда, подкрепить свою позицию будет нечем. Как собственник может выселить жильца законно, мы рассказали здесь.
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Образец расписки об оплате аренды квартиры
Расписку составляют в произвольной форме, но есть обязательная информация, которая должна в ней быть. Прежде всего расписка — это продолжение договора аренды. Отсылку к нему можно сделать в первой строке, указав «К договору аренды, заключенному», плюс дата его подписания. Или в тексте расписки, тогда заголовком может быть фраза «Расписка в получении денежных средств».
Далее указывают место и дату составления расписки. Например, «город Москва, 5 сентября 2023 года». В тексте пишут, кто и у кого принял деньги, какую сумму и с какой целью: например, 100 тыс. рублей в качестве оплаты договора найма жилого помещения, расположенного по адресу (адрес нужно вписать). Кроме фамилии, имени и отчества, обязательно пишут паспортные данные участников платежа — серия, номер, кем и когда выдан, а также место регистрации.
Общие правила составления расписки
В интернете можно найти шаблоны расписок, но юристы рекомендуют писать ее от руки и обязательно ручкой с синей пастой.
Если придется разбираться в суде и будет назначена почерковедческая экспертиза, это станет главным доказательством. Ошибаться и исправлять ошибки в тексте расписки нельзя. Если это произошло, нужно переписать заново на чистом листе бумаги.
Расписку пишет тот, кто получает деньги, и в тот день, когда их получает. Датой внесения денег будет считаться та, что указана в шапке документа. Сумму, которую берет арендодатель от арендатора, пишут цифрами и в скобках уточняют прописью. Обязательно указывают, за какой период берется плата.
Расписку подписывают обе стороны, а подписи расшифровывают в скобках. Нужно постараться, чтобы автографы были идентичными тем, что поставлены в договоре аренды. Расписку составляют в двух экземплярах, по одному каждой стороне сделки. Но пишет оба арендодатель.
Срок действия расписки
Расписка действует три года, считая от даты написания. Рекомендуется сохранять ее, пока действует договор аренды. А если договор был расторгнут раньше срока его завершения, лучше хранить расписку подольше, на случай возникновения претензий со стороны, разорвавшей соглашение об аренде. Пострадавшая сторона может предъявить их не сразу, поэтому лучше перестраховаться, тем более расписка не занимает много места.
Чтобы минимизировать риск возникновения претензий, при выезде из квартиры рекомендуется составить акт передачи помещения владельцу. В нем указывают, что квартира возвращена в исходном состоянии, а мебель и вещи на местах, согласно описи имущества. Ключевая фраза в акте — о том, что стороны не имеют друг к другу претензий и все расчеты по договору аренды были завершены.
Как подтверждать безналичную оплату аренды
Безналичная оплата аренды — удобный способ, который экономит время обеим сторонам арендной сделки. Никто не тратит время на дорогу и бумагу на две расписки каждый месяц (не считая листов, испорченных возможными ошибками).
Если договориться с хозяином о безналичной оплате, то расписку можно написать всего один раз — при подписании договора аренды и оплате первого и последнего месяца, а также депозита.
Не все собственники готовы получать деньги на карточку, опасаясь внимания налоговой, хотя сдача квартиры в аренду — это получение дохода.
Подоходный налог составляет 13%, но есть способ сэкономить на нем. Так, если собственник квартиры оформит самозанятость, ставка налога снизится до 4% в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг физлицам, или до 6% в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг ИП и юрлицам. Федеральная налоговая служба сделала приложение, в котором быстро и удобно фиксируются поступления (доходы) и рассчитывается сумма налога.
Сначала предварительный налог (на случай, если будут другие поступления на счет), а в конце месяца финальная сумма. На оплату отводится почти три недели. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Удобно оформить самозанятость можно в приложении «Мой налог». Ещё проще зарегистрироваться в качестве самозанятого через Сбербанк: не нужно сканировать паспорт и фотографировать лицо или вводить логины и пароли от других сервисов. Зайдите в приложение СберБанк Онлайн. В поле поиска по приложению введите слова «Своё дело» или «Самозанятый». Выберите из предложенных вариантов сервис для самозанятых граждан «Своё дело» и нажмите «Подключить сервис».
Кстати, самозанятые могут получить бонус на уплату налога — 10 тысяч рублей. В счет этой суммы появляется скидка к ставке налогообложения: самозанятый платит налог в размере 3% вместо 4%, пока не исчерпает 10 тысяч рублей.
У арендатора, в свою очередь, все платежи будут отражены в банковском приложении, которым он пользуется для расчетов за аренду. Чтобы выписка о расходах стала надежным доказательством факта оплаты, нужно соблюдать правила проведения платежа.
Необходимо указывать его назначение. А именно номер договора и период, за который отправляется оплата. Фамилия и инициалы получателя этих денег должны совпадать с указанными в договоре аренды. За этим лучше строго следить, отклоняя возможные просьбы «перевести деньги за этот месяц на карту жены/мужа».