Аренда квартиры: что проверить перед тем, как снять
Вы выбрали несколько подходящих вариантов квартир для аренды и собираетесь их посмотреть? Как подготовиться, на что обратить внимание и какие вопросы задать собственнику — расскажем, как вести себя на просмотре квартиры.
Будьте внимательны по пути
Вы почти на месте. Остановитесь и посмотрите по сторонам: есть ли вблизи от вашего потенциального дома магазины и аптеки, много ли вокруг людей, хорошо ли освещена улица, насколько чист и ухожен двор, достаточно ли парковочных мест.
Обратите внимание на подъезд. Он без свежего ремонта, но выглядит опрятным? Скорее всего, с соседями вам повезет. Грязно, накурено, темно и жутко? Это повод задуматься.
Также не забудьте зафиксировать, насколько удобно вам было сюда добираться (своим или общественным транспортом), и не возникнет ли проблем по пути назад.
Вы в квартире. Оцените обстановку
Откройте объявление. Посмотрите, насколько квартира соответствует той, что была на фотографиях. Ожидания и реальность спорят друг с другом? Лишний раз подумайте, а стоит ли связываться с теми, кто начал обманывать вас с самого начала.
Пройдитесь по квартире и внимательно все изучите: состояние коммуникаций и мебели, вид из окна, чистоту и удобство балкона или лоджии и прочее. Вот небольшой чек-лист, на что обращаем особое внимание.
✓ Сантехника
Краны, унитаз, соединения труб, шланги стиральной машины — все это должно быть исправным и работоспособным. Когда сантехника в порядке, в ванной и на кухне не бывает пятен от сырости или плесени — на это тоже обратите внимание.
✓ Окна и двери
Тут все просто — они должны нормально открываться и закрываться, из них не должно дуть или сквозить.
✓ Розетки
Возьмите с собой зарядное устройство для телефона и проверьте, все ли розетки в рабочем состоянии.
✓ Техника
И снова все проверяем и убеждаемся, что оно работает. Особое внимание уделите холодильнику, плите, микроволновке, кондиционеру и другой крупной или дорогой технике.
Если что-то не так, обратите на это внимание собственника и уточните, сможет ли он устранить неисправность, или это сделаете вы, к примеру, в счет арендной платы.
Если при просмотре квартиры присутствуют сразу несколько потенциальных арендаторов.
Часто риелторы и хозяева делают это с целью экономии времени и создания ощущения острой конкуренции. Согласитесь, как минимум, это не слишком этично.
7 вопросов, которые нужно задать собственнику
Эти вопросы помогут вам определиться, стоит ли снимать квартиру или лучше поискать другой вариант.
1. Как давно вы сдаете квартиру?
Опытный арендодатель вряд ли станет эмоционировать из-за пятна, появившегося на обивке дивана, или потрескавшейся плитки в ванной. Он не из тех, кто тратил уйму времени на декорирование съемной квартиры, поэтому не так эмоционально вовлечен в процесс ее использования.
С новичками в этом плане может прийтись тяжко: большинство из них будет ярко реагировать на мелкие житейские неприятности или ваше желание что-то поменять в квартире.
2. Что входит в стоимость аренды?
Заранее узнайте, за что вам придется платить дополнительно. Обычно арендаторы отдельно оплачивают свет, воду и интернет, остальные платежи включены в стоимость аренды. Если это не так, уточните, какая сумма выходит ежемесячно. Возможно, вариант на 2 тысячи дороже, но поближе к работе и с включенными платежами подойдет вам больше. И заранее обсудите, кто именно будет оплачивать счета.
3. Кем были предыдущие арендаторы и почему они съехали?
По тональности ответа вы сможете понять, как в общем собственник относится к своим жильцам. Ругает и отзывается не лучшим образом? Возможно, и вас в будущем ждет подобная характеристика.
Хороший знак — когда владелец квартиры не позволяет себе резких высказываний о предыдущих арендаторах. Не исключено, что он может быть ими не доволен, но адекватный человек не будет поливать других людей грязью.
4. Не планируете ли вы в ближайшей перспективе продавать квартиру?
И вообще, узнайте, насколько реален сценарий, когда собственнику может срочно понадобиться арендуемое вами жилье.
Например, в этой квартире жил его сын, который сейчас уехал работать за границу. Когда он вернется? И где будет жить? Правдивый на 100% ответ вы, скорее всего, не получите. Зато проверите, есть ли такой шанс в принципе. Если хозяин замешкался с ответом или занервничал — ставьте галочку.
5. Как часто мы с вами будем встречаться?
Опять же, по тональности ответа вы сможете понять, насколько частым гостем в вашем будущем доме может стать его нынешний владелец. В любом случае прописывайте в договоре, что визиты собственника ограничены одним разом в месяц по предварительной договоренности. В случае частых проверок вы всегда сможете сослаться на этот пункт договора.
6. Эти вещи останутся жить с нами?
Вопрос актуален для тех, кто заметил подозрительно много полок в шкафах, занятых вещами, захламленную кладовую и зимнюю резину на лоджии. Если хозяин планирует освободить все пространство к вашему заезду, это хорошо.
Если вещи останутся, то напомните хозяину, что сдача квартиры в аренду — это бизнес. И вы имеете право на комфортные условия проживания за свои деньги.
7. Сколько собственников, и все ли согласны сдавать квартиру?
Если собственников несколько, получите их письменное согласие. В противном случае есть риск, что через неделю после вашего новоселья вернется племянница или бывшая жена хозяина, которую никто не предупредил о сдаче квартиры в аренду.
Даже если вариант понравился и хочется произвести наилучшее впечатление, не переусердствуйте в создании вокруг себя ауры чистоты и невинности.
Вы арендуете квартиру для того, чтобы в ней жить: готовить еду, пользоваться ванной, приглашать гостей, отмечать праздники. Это все естественно, и нормальный собственник это понимает.
Расскажите о себе и постарайтесь наладить контакт. Получилось? Ставьте дополнительный плюсик за эту квартиру. Не вышло? Подумайте, стоит ли останавливаться на этом варианте. Лучше арендовать квартиру у того, с кем вы смогли найти общий язык еще «на берегу» — вам и в дальнейшем будет проще договариваться и решать конфликтные ситуации.
Вы можете оставить первый.