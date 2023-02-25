Ремонт 90-х: оставьте это в прошлом
Многоуровневые потолки, пластиковая лепнина, золотые обои — в 90-х это было невероятно модно. К счастью, сейчас эти предметы не вызывают восхищения и восторга, а скорее — недоумение. Избавляемся от бесполезных и беспощадных трендов в интерьере и вдохновляемся примерами современных дизайн-проектов.
Многоуровневые гипсокартонные потолки
Говорить о функциональности этого сложного разноуровнего сооружения не приходится. Его главной смысловой нагрузкой всегда была декоративность — красиво же, необычно, в тренде.
Между тем, такие потолки почти всегда съедали и без того не самую выдающуюся высоту наших потолков. А ещё подобные гипсокартонные излишества добавляли существенную статью к расходам на ремонт. Прощаемся без сожаления.
Сегодня верх берут более минималистичные тенденции: вы можете покрасить потолок в один или несколько оттенков, к примеру, использовав модный прием Color Blocking — комбинацию насыщенных цветов, каждый из которых представлен ярким сегментом геометрической формы.
Можно использовать нелюбимый дизайнерами, но такой удобный натяжной потолок. Из непривычного — оформление потолка при помощи напольных материалов, таких как качественный ламинат или паркетная доска.
Золото
Показатель роскоши интерьера и богатства хозяев когда-то. Сейчас обилие золота в интерьере стало символом дурного вкуса.
Если очень хочется, то можно, но умеренно. Золото, а заодно черненая бронза, латунь и другие металлы (пожалуйста, не все сразу и вместе) находят теперь довольно интересные сферы применения. Главное, соблюдать гармонию цвета и осторожно расставлять акценты в интерьере.
Тотальное увлечение классикой
Огромная классическая люстра (при высоте потолка чуть более 2 метров), диван с историей, харизматичный сервант и старое зеркало, соседствующие на 30-40 квадратных метрах площади — согласитесь, выглядит это несколько комично.
Любовь к классике — вечна, а вот ее проявление — дело более гибкое. Сегодня классика хороша в мелких деталях.
Красивое кресло, старинное зеркало в резной раме, акцентная стена, оформленная черными обоями с золотым принтом — выберите что-то одно и не прогадаете.
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Пластиковая лепнина
Еще одно признание в любви классике — обилие пластиковой лепнины, заполнившей самые стильные интерьеры лихих 90-х. Под ее чарами пало немало потолков. Сюда же отнесем пластиковые колонны и пилоны на стенах.
Если лепнина, то только гипсовая и только на соразмерных поверхностях. Такому приему нужно много пространства и воздуха, иначе он съест площадь помещения. То же самое актуально и для декора стен.