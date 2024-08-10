Как снять квартиру студенту: 7 главных советов
- Рассчитайте бюджет на аренду жилья
- Ищите через интернет
- Спросите у знакомых
- Экономьте на локации
- Внимательно посмотрите квартиру и документы владельца
- Всегда заключайте договор аренды
- Помните о безопасности и не ведитесь на уловки мошенников
- Что делать, если студенту не хотят сдавать квартиру
- Как студенту снять квартиру: резюме
Снять квартиру для студента — важный и ответственный шаг на пути к самостоятельной жизни. От того, где вы будете жить, зависит ваше здоровье, комфорт и успехи в учебе.
В статье расскажем, как правильно подойти к поиску жилья и что нужно учесть, чтобы студенты могли снять квартиру максимально выгодно и безопасно.
1. Рассчитайте бюджет на аренду жилья
Первый шаг при поиске квартиры — определиться с бюджетом. Стоимость аренды зависит от многих факторов: расположения, состояния жилья, количества комнат и так далее. Поэтому перед тем, как начать поиски, необходимо понять, сколько денег вы можете выделить на аренду жилья ежемесячно.
Если денег на это не хватает, подумайте о том, чтобы снять квартиру вместе с друзьями и другими студентами. То есть студент или студентка может снять комнату в квартире, разделив траты на аренду жилья с соседями.
Простой пример. Однокомнатная квартира стоит 30 тыс. руб. в месяц плюс 4 тыс. руб. оплата коммунальных услуг. Итого 34 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатная квартира в этом же районе стоит 40 тыс. руб. плюс 6 тыс. руб. за коммуналку. Если разделить расходы на аренду «двушки» пополам, получится по 23 тыс. руб. с каждого.
Найти и снять комнату или квартиру
2. Ищите через интернет
Сегодня большинство собственников квартир и агентств недвижимости размещают объявления о сдаче жилья в интернете. Искать квартиру через интернет — это быстро и удобно. Вы можете посмотреть фотографии и описание жилья, связаться с собственником или агентом и договориться о просмотре квартиры.
На Домклик — огромная база объявлений об аренде квартир по всей России, в том числе в крупных городах, где находятся большинство вузов и колледжей. Есть объявления от собственников и агентов, фильтры по цене, районам города, количеству комнат. А также — удобная карта, где можно нарисовать свою зону поиска, например, рядом с местом учебы.
3. Спросите у знакомых
Если вы не хотите искать жилье через интернет, попробуйте обратиться к знакомым, родственникам или друзьям.
Возможно, именно они смогут порекомендовать вам своих знакомых, которые сдают квартиру, или помочь найти объявления о сдаче жилья в вашем городе. Часто варианты аренды квартир «по знакомству» самые рабочие.
4. Экономьте на локации
Допустим, вы нашли подходящие объявления, но денег на аренду жилья в нужном районе все равно не хватает — ищите альтернативу. Подумайте о неочевидных вариантах с комфортной транспортной доступностью до места учебы.
Если квартиры около метро слишком дорогие, поищите другой транспорт, на котором будет удобно добираться до учебного заведения — например, электрички, трамваи или автобусы.
Найти и снять квартиру
5. Внимательно посмотрите квартиру и документы владельца
Перед тем, как подписывать договор аренды, обязательно осмотрите квартиру. Проверьте состояние комнат, сантехники, электропроводки, кухни, мебели.
Если вы обнаружите какие-то недостатки, обязательно сообщите об этом собственнику и попросите их устранить. Важно сделать это до подписания договора.
Также не стесняйтесь просить у собственника показать паспорт и выписку из ЕГРН, где указано, что квартира действительно принадлежит ему. Если квартиру сдает агент или риелтор — пусть также покажет документы собственника или нотариальную доверенность с правом сдавать квартиру в наем.
Вот короткий список того, что надо проверить перед тем, как снять квартиру:
- Сантехника. Краны, унитаз, соединения труб, шланги стиральной машины — все это должно быть исправным.
- Окна и двери. Они должны нормально открываться и закрываться, из них не должно дуть или сквозить.
- Розетки. Возьмите с собой зарядку для телефона и проверьте, работают ли розетки.
- Техника. Особое внимание уделите холодильнику, плите, микроволновке, кондиционеру и другой крупной или дорогой технике.
- Запахи и общее состояние квартиры. Табачный дым, старые пыльные ковры, плесень, засорившаяся раковина, ржавая ванная — серьезные аргументы для торга.
- Документы собственника. С 2023 года выписка из ЕГРН стала главным документом, который подтверждает право собственности на недвижимость. Выписку из ЕГРН владелец может получить онлайн на Госуслугах за 5-10 минут.
6. Всегда заключайте договор аренды
После того, как вы осмотрели квартиру и убедились в ее пригодности для жилья, можно подписывать договор аренды.
В договоре должны быть указаны все условия: стоимость, срок аренды, порядок и даты оплаты, количество проживающих и так далее. Обязательно ознакомьтесь с договором внимательно и задайте вопросы, если что-то непонятно.
7. Помните о безопасности и не ведитесь на уловки мошенников
Снять квартиру — это не только удобно, но и ответственно. Поэтому не забывайте о безопасности: не давайте ключи от квартиры посторонним людям, не оставляйте двери и окна открытыми, не разглашайте информацию посторонним о том, где вы живете.
Также важно не попасться на уловки мошенников. Если цена в объявлении о сдаче квартиры подозрительно низкая, а по телефону вам предлагают другой вариант рядом, потому что эту квартиру только что сдали, или просят перевести оплату до подписания договора, а иногда и до осмотра самой квартиры — с вероятностью 99% это мошенники.
Что делать, если студенту не хотят сдавать квартиру
Иногда владельцы принципиально не хотят сдавать квартиру студентам или людям с детьми и животными. Как быть в этом случае, спросили у эксперта.
Есть несколько вариантов.
В первую очередь можно предложить собственнику увеличить обеспечительный платеж, который обезопасит владельца недвижимости, покажет серьезность намерений и платежеспособность арендатора.
Если на протяжении длительного времени человеку так и не удается снять квартиру самостоятельно, можно обратиться к агенту по недвижимости, который будет искать жилье через профессиональных рантье.
Другое решение — пересмотреть формат аренды. Рынок развивается, сейчас есть возможность выбрать альтернативу квартире. Например, апарт-отель или коливинг, где вообще не придется взаимодействовать с собственником.
Как студенту снять квартиру: резюме
Снять квартиру для студента или студентки — не так уж и сложно, если подходить к этому процессу правильно. Определитесь с бюджетом, ищите через интернет, обращайтесь к знакомым, осмотрите квартиру перед подписанием договора, подписывайте договор аренды и не забывайте о безопасности.
Если ничего найти не удается, подумайте о том, чтобы арендовать жилье в апарт-отеле или коливинге, где студент может снять комнату.
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