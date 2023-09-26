Сколько зарабатывают риелторы и от чего зависит размер комиссии
Профессия агента по недвижимости многим кажется привлекательной в первую очередь из-за возможности получать высокий доход. Принято считать, что заработок успешного риелтора в 2–3 раза превышает средний доход по рынку. Так ли это на самом деле?
Мы решили выяснить у экспертов рынка недвижимости – крупных агентств, сколько в действительности сегодня зарабатывают риелторы в разных городах России, от чего зависит итоговая сумма дохода и как компании определяют размер комиссии за сделки.
Из чего складывается зарплата агента
Риелторы получают доход в виде комиссионного вознаграждения. Его сумма рассчитывается как определённый процент от стоимости продажи или аренды недвижимости. Обычно этот процент составляет от 1 до 5%, но может быть и выше в случае сделок с особо ценными или редкими объектами.
Фиксированную зарплату агенты не получают. Старожилы рынка рассказывают, что раньше можно было встретить компании, которые пытались установить своим сотрудникам оклады, но этот эксперимент оказался неудачным.
Таким образом, доход агента напрямую зависит от количества успешно закрытых сделок.
Кроме того, риелторы могут получать дополнительные бонусы и премии от застройщиков за продажу новостроек. Кирилл Гнетов, исполнительный директор ГК «Новосёл» отмечает, что за последние несколько лет девелоперы убедились в эффективности привлечения агентского канала для продажи своих объектов. Так, по данным компании, у некоторых крупных застройщиков Екатеринбурга, где работает ГК «Новосёл», доля продаж квартир через риелторов достигает 60-65%.
На рынке Екатеринбурга практически не осталось застройщиков, которые не сотрудничают с риелторами. Средний размер комиссии от застройщиков сейчас составляет 2% от стоимости недвижимости. Соответственно, при средней стоимости объекта в 4–5 млн.рублей размер агентской комиссии составит 80–100 тыс.рублей.
Стоит отметить, что доход специалиста от продажи новостройки, как правило, чуть меньше, чем при работе со вторичкой за счёт того, что на администрирование и работу с застройщиками затрачиваются дополнительные деньги со стороны компании.
Сколько можно заработать
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что ограничений по заработку агента нет. То есть доход зависит от компетенций риелтора и его активности.
Ограничения ("потолка") в заработке агента нет, что делает эту работу максимально привлекательной для проактивных сотрудников. Доход складывается из комиссии, которую оплачивают клиенты агенту за предоставленные услуги.
В среднем сейчас агент в нашей сети зарабатывает 90 тысяч рублей, в крупных городах такой доход значительно выше.
Многое зависит и от опыта каждого отдельного взятого специалиста. В ГК «Новосёл» рассказали, что начинающие сотрудники на первом этапе должны ставить себе цель проводить 1–2 сделки в месяц, более опытные — от 3–4 сделок. Если говорить о рынке Екатеринбурга (прим. ред. — где работает компания «Новосёл»), то средний размер агентской комиссии приближается к 100 тысячам рублей.
90–100 тысяч рублей — лишь примерный ориентир. Некоторые эксперты называют и более внушительные цифры.
Средний уровень дохода риелтора в Краснодаре составляет 168 тысяч рублей, а топовые агенты зарабатывают в 3–5 раз больше.
На итоговый размер заработка влияет технология работы компании, клиентская база, репутация и рекомендации. Также в числе важных факторов можно назвать работоспособность, обучаемость агента и системность (регулярные действия по работе с клиентами , ведение социальных сетей).
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От чего зависит размер комиссии
Размер комиссии — величина процента от суммы сделки — тоже может отличаться.
Компании могут устанавливать минимальный порог стоимости услуг, а далее всё зависит от конкретной задачи и её трудоёмкости. Наиболее опытные специалисты, которые показывают максимальную эффективность, всегда работают на повышенных тарифах.
Если говорить про абсолютные значения, то здесь я склонен согласиться с тем, что средний размер комиссии агента коррелирует со стоимостью одного квадратного метра жилья на рынке.
Сейчас размер комиссионного вознаграждения чуть меньше этого значения, так как в последние два года мы отмечаем существенный рост цен на недвижимость. Комиссия, к сожалению, такими же темпами не растёт в силу серьёзной конкуренции компаний на рынке, но тоже, как правило, имеет привязку к стоимости объекта.
Также эксперты напоминают, что риелторы, которые работают в агентстве, получают не всю выручку по сделке, а только её часть (50–60%). Оставшаяся доля — это доход компании. Ведь как и у любой другой организации в агентстве также есть административный персонал, расходы на содержание офисов, оплату налогов, рекламу.
В целом, заработок риелтора может быть достаточно высоким, но стоит помнить, что как и в любой другой сфере деятельности, конечный результат зависит от вашего профессионализма и усердия.