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Недвижимость
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Как составить расписку о получении денежных средств

Дата публикации: 04 сен 2024
Как составить расписку о получении денежных средств
Содержание

Денежная расписка — это документ, подтверждающий факт передачи денег одним физическим лицом другому. В каких случаях нужно его составлять и как правильно это сделать — разбираемся в статье. 

Для чего нужна расписка

Составление расписки о получении денежных средств может потребоваться при передаче обеспечительного платежа (задатка, залога, аванса) за покупку или аренду квартиры. Расписка может служить подтверждением передачи первоначального взноса, если недвижимость приобретается в ипотеку. Также такой документ часто оформляют при оплате аванса за выполнение работ или услуг, либо когда один человек даёт деньги в долг другому.

При этом сама расписка не заменяет договор задатка или аванса, и тем более не оформляется вместо основного документа по сделкам с недвижимостью — договора купли-продажи или аренды квартиры. Она выполняет ту же функцию, что и чек, который вам дают в магазине при оплате товара — то есть только подтверждает передачу денег. 

Что ещё подтверждает расписка:

  • Кто передал деньги и кому
  • В какой сумме
  • Когда это произошло
  • Для каких целей были переданы деньги

Расписка о получении денег — это необязательный документ в сделках с недвижимостью. При составлении договора задатка или предварительного договора купли-продажи жилья стороны часто расписываются о получении денег в самом соглашении.

Обычно расписку оформляют при наличном расчёте. Если вы или вам переводят деньги на карту, то подтверждением оплаты будет служить чек о выполнении операции. 

Какие бывают расписки

Кроме денежных расписок, которые подтверждают передачу средств, есть и другие разновидности этого документа.

Долговые расписки. Оформляется в случае, когда один человек даёт деньги в долг другому, а сумма сделки превышает 10 000 рублей (ст. 161 ГК РФ). Если сумма меньше, то по закону достаточно устной договорённости между сторонами.

В такой расписке также обычно указываются сроки возврата займа, условия начисления процентов и штрафов в случае просрочки. Документ может использоваться в качестве доказательства, если дело о невозврате долга дойдёт до суда.

Расписки о получении документов. По сути, выполняют функцию акта приёма-передачи. Могут использоваться при обращении в государственные учреждения или банки, чтобы подтвердить факт того, какие документы были переданы клиентом для оформления услуги (или наоборот — какие документы он получил от банка/госоргана).

Расписки об отсутствии претензий. Подтверждают выполнение обязательств одного лица перед другим. Например, если подрядчик сделал ремонт в квартире, он может попросить заказчика зафиксировать факт приёмки работ документально. Также расписку о взаимном отсутствии претензий иногда оформляют при ДТП — если происшествие не привело к причинению вреда здоровью, жизни или имуществу, и стороны пришли к соглашению. Такой документ позволит избежать негативных последствий инцидента в случае дальнейших разбирательств.

Имеет ли расписка юридическую силу

Да. Если между сторонами возникнет спор, наличие расписки позволит доказать, что одна из сторон получила деньги. А если получатель заявит, что он не брал денег и расписку не писал, будет проведена экспертиза почерка.

При этом расписка будет иметь юридическую силу даже если она не заверена нотариально. Нотариус может заверить только подпись получателя денег — в этом случае последний не сможет поставить под сомнение подлинность документа. 

Кто должен писать расписку

Документ всегда составляется получателем средств. Расписка пишется от руки: это поможет в случае судебных разбирательств — подпись подделать легко, а почерк сложно.

Если при передаче денег присутствуют свидетели, они могут поставить свою подпись на документе (также указываются ФИО и паспортные данные свидетеля).

Хранится документ у того, кто передал деньги. Иногда расписку составляют в двух экземплярах — по одной для каждой стороны. Но обе должен писать получатель средств.

Как правильно составить расписку

Текст составляется в свободной форме. При этом нужно придерживаться общепринятых правил оформления расписки:

  • в документе должны быть указаны дата и место подписания
  • писать расписку лучше от руки
  • сумма денежных средств указывается цифрами и прописью
  • обязательно прописываются личные данные (ФИО, паспортные данные и адреса) обеих сторон

Ошибаться и исправлять ошибки в тексте расписки нельзя. Если это произошло, нужно переписать заново на чистом листе бумаги. 

При составлении документа можно воспользоваться готовым стандартным бланком — достаточно вписать данные сторон, сумму сделки, дату и подпись. При необходимости можно добавить дополнительные условия и детали. Например, если расписка составляется при передаче арендной платы за жильё, то в документе делается отсылка к договору аренды, а также указывается период, за который внесён платёж.

Скачать образец расписки

Какой срок действия у расписки

Расписка действует три года. Отсчёт начинается с даты написания. 

Если в документе указан срок возврата денег, то тогда расписка будет действительна ещё три года с этой даты.

При покупке или продаже недвижимости можно воспользоваться сервисом безопасных расчетов от Домклик. Это способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом, который гарантирует безопасность расчетов по сделке. 

Как это работает:

  1. Покупатель переводит средства на специальный счет.
  2. Деньги приходят на счет продавцу только после регистрации сделки в Росреестре.

Как быстро и безопасно продать квартиру
Покупка вторички
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А вы когда-нибудь писали или получали денежную расписку?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
О
Ольга Б.
05 сен 2024

Добрый день! Благодаря расписке мы потеряли пол квартиры.

В каком то помутнении разума моя мама решила оформить квартиру на моего сына через договор купли-продажи продажи. В МФЦ потребовали расписку. Ну я расписалась за маму. Потом у сына развод, раздел... Три суда. Мы доказывали, что денег не получали, подтверждающих чеков нет, переводов на карты нет. Но!!! Есть расписка. И суд не соизволил проверить подлинность подписи в расписке. Так и ушло 50% квартиры..

Домклик
05 сен 2024

Ольга Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

О
Ольга С.
07 сен 2024

Домклика вы то почему не заявили о проведении экспертизы той расписки?!

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