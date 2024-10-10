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Чем рискует собственник квартиры, если делает временную регистрацию арендатору

Недвижимость
10 окт 2024
109K
Чем рискует собственник квартиры, если делает временную регистрацию арендатору
Содержание

Временная регистрация квартиросъемщика может быть полезна обеим сторонам — и владельцу недвижимости, и арендатору. Но надо помнить, что такая ситуация не лишена рисков для собственника жилья.

В статье расскажем, что такое временная регистрация, обязан ли владелец жилья делать ее квартирантам и какие риски есть для владельца квартиры при регистрации в ней посторонних людей.

Что такое временная регистрация

Временная регистрация в России — это официальное подтверждение факта проживания гражданина в определенном месте на определенный период. Ее можно получить для временного проживания в другом городе или регионе, например, для учебы, работы или лечения.

Временная регистрация не может быть бессрочной, период ее действия зависит от договоренностей арендодателя с арендатором.

Риски регистрации квартиросъемщика в своей квартире

Рассмотрим основные риски и сложности, которые могут возникнуть после регистрации квартиросъемщика в своей квартире.

1. Высокие коммунальные платежи

Владелец недвижимости обязан оплачивать коммунальные услуги за всех проживающих в его жилье, включая временно зарегистрированных. Чем больше людей зарегистрировано в квартире, тем выше коммунальные платежи.

2. Проблемы с законом у арендатора

Регистрация квартиросъемщика в своей квартире может привести к юридическим проблемам. Например, если ваш съемщик будет заниматься незаконной деятельностью, то вы можете быть привлечены к ответственности за содействие в совершении преступления.

3. Долги временно прописанных жильцов

Регистрация квартиросъемщика в своей квартире несет также финансовые риски. Например, если ваш съемщик не будет выполнять обязательства по оплате кредитов, долгов, алиментов, банки или коллекторские агентства будут направлять письма и приходить искать его по адресу регистрации. Собственнику квартиры от этого — головная боль.

4. Риски, связанные с продажей квартиры

Если вы планируете продать свою квартиру, то наличие зарегистрированного квартиросъемщика может помешать вам совершить сделку. Потенциальные покупатели, скорее всего, будут опасаться того, что после покупки квартиры им придется заниматься выселением съемщика.

Обязан ли владелец жилья делать временную регистрацию жильцам

Собственник недвижимости не обязан делать жильцам временную регистрацию. При этом она обязательна для тех, кто проживает не по месту прописки более 90 дней. И за нарушение этого правила предусмотрен штраф как для арендатора, так и для арендодателя. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 5-7 тыс. руб. В других регионах — 2-5 тыс. руб.

А еще наказание полагается владельцам жилья за фиктивную регистрацию как российских, так и иностранных граждан. Нередки случаи, когда собственники за деньги прописывают в квартире иностранцев (которым нужна регистрация, например, для трудоустройства), а те живут в другом месте. За это первым может грозить:

  • штраф 100-500 тыс. руб. или в размере зарплаты либо другого дохода за период до трех лет;
  • принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет, в том числе с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на это же время.

Когда снимается временная регистрация

Временная регистрация снимается автоматически после истечения ее срока, согласно п. 30 постановления правительства РФ № 713.

Может ли собственник квартиры досрочно отозвать временную регистрацию жильца

Собственник квартиры может отозвать временную регистрацию квартиранта. Для этого владельцу недвижимости нужно написать заявление о досрочном убытии временно прописанного жильца.

Такое заявление нужно подать через сайт госуслуг или лично прийти туда, где оформлялась регистрация: в МФЦ или МВД.

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