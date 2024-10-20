Ремонт квартиры под аренду: основные правила
Состояние квартиры влияет на доход от аренды. Однако слишком дорогой ремонт может напротив обернуться убытками.
Разбираемся, в чем разница между ремонтом для себя и под аренду, и как на нем сэкономить без потери качества.
Ремонт для себя
Его характеризуют следующие черты:
- долговечный — чаще всего его делают с запасом на несколько лет
- качественный — для того, чтобы отделка и материалы служили долго, решения должны быть продуманы и подобраны
- индивидуальный — учитываются потребности и вкусы всех членов семьи
Зачастую для такого ремонта используют более дорогие материалы: паркет, натуральный камень, декоративную штукатурку.
Мебель и технику покупают высокого качества и с учетом индивидуальных потребностей каждого нынешнего или будущего члена семьи.
Добавляют необязательные, но приятные детали: подсветку шкафов и стеллажей, «умный дом». В квартире для себя уместны любые дизайнерские решения. Здесь возможна яркая отделка, необычные акценты, мебель необычных форм — всё, что по душе хозяевам.
Ремонт для долгосрочной аренды
Его характеризуют следующие черты:
- долговечный — если повезет, жильцы будут жить у вас не один год, а ремонт должен это выдержать
- эргономичный — ремонт не должен отнять у вас слишком много времени и сил, при этом должен отвечать всем потребностям для жизни
- современный — так у вас будет больше шансов быстрее сдать квартиру, а жильцам будет комфортнее в ней жить
Для такого ремонта подходит нейтральная отделка: белые, светло-бежевые или светло-серые стены, белые потолки, полы с натуральной расцветкой. Яркие акценты добавят сами квартиранты.
Материалы должны быть износостойкими, простыми в уходе и не слишком дорогими. Идеально подойдут коммерческий ламинат, линолеум, плитка, натяжные потолки из ПВХ. Хорошо, если материалы и интерьерные решения оставляют арендаторам некоторую свободу для творчества.
Мебель для квартиры под долгосрочную аренду обычно покупают прочную и долговечную. Она может быть не очень дорогой, но должна быть качественной. Модели и цвета — базовые, обивки — антивандальные. Но можно и сэкономить: купить только самое необходимое — например, кухню и шкафы.
Покупают также базовый набор техники — плита, духовка, микроволновая печь, стиральная машина. Выбирайте средние по цене модели — они надежнее и будут служить дольше, а дешевые быстро исчерпают свой ресурс. Поднять стоимость аренды могут посудомоечная машина, кондиционер.
Всё перечисленное касается квартир, которые будут сдавать за относительно небольшие суммы. Отделка и обстановка в квартирах с дорогой арендой ближе к варианту «для себя». Только в этом случае стиль выбирают нейтральный — как в отелях.
Ремонт для краткосрочной аренды
Его характеризуют следующие черты:
- функциональный — важнее, чтобы под рукой было всё необходимое, чем внешняя эстетика пространства
- быстрый — здорово, когда материалы и решения позволяют обновить такой ремонт за пару дней
- износостойкий — жильцы будут сменяться часто, а значит материалы должны быть подобраны соответствующие
При таком ремонте квартиру отделывают недорогими материалами. В дизайне уместны яркие акценты и решения — они выделят квартиру в выдаче на сайтах и помогут быстрее найти жильцов.
В квартире для краткосрочной аренды важнее количество спальных мест, чем мест для хранения. Нужны кровати, раскладывающиеся диваны и кресла, раскладушки. А вот на остальной мебели — например, шкафах и комодах можно сэкономить, ведь туристы с собой много вещей не возят и не раскладывают. Для мебели можно использовать чехлы — они недорогие, за ними легко ухаживать и заменить при необходимости. Кухню достаточно оборудовать самым необходимым.
Потребуется только техника, которая поможет с комфортом провести один или несколько дней — микроволновая печь, стиральная машина. А вот без духовки, посудомоечной машины, водонагревателя и кондиционера вполне можно обойтись. Холодильник с большой морозильной камерой вряд ли будет востребован, поэтому выбирайте модели проще.
Позаботьтесь о том, чтобы в квартире были гладильная доска, стиральный порошок, минимальный набор полотенец, постельное белье — в общем всё, что может потребоваться человеку, который путешествует налегке.
В целом ремонт квартиры под аренду выходит дешевле, чем для себя. Разница составляет до 50% стоимости отделки, мебели и техники.
Основные правила ремонта квартиры под аренду
Есть несколько общих рекомендаций для ремонта квартир под аренду. Они помогут сэкономить на переделках в перерывах между арендаторами, быстрее найти жильцов и сохранить с ними хорошие отношения.
1. Не экономьте на черновой отделке, трубах и электрике
Черновая отделка включает выравнивание стен, пола и потолка. Это база, на которую наносят чистовые покрытия. Она должна служить 15-20 лет. Если сэкономить на материалах или позвать неопытных мастеров, скорее всего, переделывать ее придется раньше. А это дорого.
На электропроводке тоже экономить нельзя — нужно добавлять достаточно автоматов в щиток, использовать качественные кабели, розетки и выключатели, нанимать опытных электриков. Если сэкономить, последствия могут быть разными — от постоянно гаснущего света до пожара.
Трубопровод тоже нужно переделать, если он старый или протекает. Прорвет трубу — затопит не только свою квартиру, но и соседскую. Последствия придется устранять за свой счет.
2. Продумайте сценарии использования комнат
Перед сдачей квартиры в аренду нужно примерно понять, кто в ней будет жить. Студенту нужно рабочее место, молодой паре — отдельные места для приема гостей и сна, а семье с детьми — детская и просторная кухня.
В зависимости от портрета будущего арендатора нужно планировать интерьер и функциональные зоны в квартире. К ним привязывать розетки, светильники, отделку и мебель.
3. Позаботьтесь об освещении
Светлая квартира выглядит привлекательно, в ней комфортно жить. Поэтому важно продумать освещение, даже если днем в помещении светло: квартиры обычно смотрят по вечерам, и уютное освещение ускорит поиск жильцов.
4. Учтите износ
В квартире под аренду стоит использовать материалы, которые долго служат и выдерживают большие нагрузки: кварцвинил или плитку для пола, моющуюся краску для стен, виниловые полотна для потолка. Так выше шанс, что в перерывах между квартирантами можно будет обойтись только мелким ремонтом.
Лучше не использовать материалы, за которыми трудно ухаживать. Например, ковролин с высоким ворсом быстро теряет свежий вид, впитывает загрязнения и запахи. Из-за этого при смене квартирантов может снизиться стоимость аренды.
5. Обойдитесь без декора
В квартирах под долгосрочную аренду можно обойтись без картин, диванных подушек и статуэток —скорее всего арендаторы, которые планируют жить у вас долго, захотят украсить жилье по-своему.
Интерьер квартиры под краткосрочную аренду стоит украсить, но без изысков: пары постеров и нескольких ярких диванных подушек будет достаточно. Мелкие детали вроде ваз, подсвечников и статуэток не повлияют на стоимость аренды, а уборку только усложнят.
Сдать квартиру быстро, выгодно и без лишних хлопот помогают агентства недвижимости и различные сервисы от профессионалов рынка. Например, Домклик Аренда. Всю работу с объявлением и подбором подходящих жильцов сервис берет на себя.
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