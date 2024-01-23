Каких животных нельзя заводить дома
Чаще всего люди выбирают в качестве домашних животных кошек и собак, реже — грызунов и птиц. Некоторым же нравятся более экзотические питомцы, такие как змеи, скорпионы и пауки. Есть и такие, кто заводит лисиц и львов. Но многих животных нельзя держать дома, потому что они опасны для человека. Для других же опасен сам человек.
Рассказываем, каких питомцев заводить не стоит, даже если очень хочется.
Закон, в котором прописаны правила обращения с животными, а также их содержания, действует в России с 2019 года. Одновременно он защищает и животных, и людей, которые с ними взаимодействуют. В рамках этого документа создан список животных, которых заводить нельзя.
В нем находятся те, кто представляет опасность для человека (крупные хищники, ядовитые представители фауны), и те, чья среда обитания отличается от условий содержания в неволе. Ведь это может негативно отразиться на здоровье животных и даже привести к их гибели.
Какие животные оказались под запретом
Животных, которых запрещено содержать, множество — перечислять их всех мы не будем. Затронем основных — наиболее распространенных и знакомых большинству. Итак, например, любителям рептилий стоит знать, что под запретом:
- все виды кобр;
- все виды мамб и тайпанов;
- песчаная эфа;
- ящерицы (ядозубы и комодский варан);
- крокодилы;
- трехкоготные мягкотелые черепахи и каймановые черепахи с панцирем более 30 см.
Зато поселить в своем террариуме можно, например, хамелеонов и питонов длиной до 4 метров.
По правилам, нельзя заводить несколько видов скорпионов, в том числе полосатого древесного, обыкновенного желтого, и таких пауков, как черная вдова, все виды тарантулов, пауков-отшельников и атраксов. А вот пауков-птицеедов в перечне нет, поэтому их можно смело покупать.
Вряд ли кто-то захочет поселить у себя дома кита, дельфина, морскую свинью или корову, тем не менее надо сказать, что это запрещено, как и держать слона, бегемота, жирафа и носорога. При этом случаи «одомашнивания», например, кенгуру, волка и сервала встречаются, но закон разрешение на это не дает.
А вот еще ряд хищников, которые не смогут жить у вас дома:
- медведи;
- лисица обыкновенная;
- львы и тигры;
- леопарды и гепарды;
- ягуары;
- снежный барс;
- пума;
- росомаха.
Не получится поселить в квартире и макак (исключение — магот), павианов, гиббонов и некоторых других приматов. Что касается птиц, дома запрещено держать страусов, пеликанов, фламинго, пингвинов, соколов и филинов. В домашнем аквариуме не могут плавать электрические скаты и угри, серые и молотоголовые акулы, морские дракончики и мурены.
Нужно отметить, что животные из этого списка могут жить в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях.
В каких случаях содержать животных из списка запрещенных можно
Если владелец купил животное до 1 января 2020 года, питомца ему оставят. Но он должен создать все необходимые условия для проживания, иначе животное могут изъять.
Есть и другие исключения, при которых содержание опасных зверей допускается, но только временно:
- Если у животного травма, и состояние не позволяет вернуть его в естественную среду обитания, его можно поселить в искусственно созданных условиях или неволе (но не в жилом помещении) до передачи в приюты, питомники и другие специальные организации, которые позаботятся о пострадавшем.
- Сотрудники зоопарков, зоосадов, цирков, океанариумов, приютов для животных и т.д. имеют право брать животных на время лечения и вскармливания детенышей. Но такое решение должен принять руководитель организации.
В обоих случаях нужно сообщить о принятии животного на попечение в Росприроднадзор. На это дается три дня с момента его появления.
Что будет, если завести дома запрещенное животное
Отдельной статьи, где прописана ответственность именно за содержание животных из списка запрещенных, в Кодексе об административных правонарушениях нет. Депутаты разрабатывали такие поправки в КоАП в 2021 году. Они предлагали наказывать обычных граждан за такое нарушение штрафом в 5-15 тыс. руб., должностных лиц — в 30-50 тыс. руб., юрлиц — в 100-150 тыс. руб. Однако эти изменения так и не приняли.
Тем временем прецеденты с участием запрещенных животных, описанные в СМИ, говорят о том, что их могут изъять. Также содержание таких питомцев грозит штрафом, например, если они находятся под угрозой исчезновения (ст. 8.35 КоАП) и т.д.
Вот что говорит о возможной ответственности эксперт:
За нарушения законодательства в области обращения с животными в России установлена ответственность. В случае с животными из запрещенного перечня наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ (Несоблюдение требований к содержанию животных).
Закон также устанавливает возможность конфискации диких животных, содержащихся или используемых с нарушением требований.
Как правило, после первого факта нарушения следует официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия совершения преступлений, административных правонарушений. Речь идет об опасности, которая исходит от содержания дикого животного.
Чаще всего реальное привлечение к ответственности сопряжено и с другими нарушениями, например, причинением вреда здоровью или использованием земельного участка не по целевому назначению.
То есть реальная ответственность грозит, если из-за вашего «домашнего» животного, допустим, пострадал кто-то из соседей. Такое нарушение может обернуться для обычных граждан штрафом в размере 10-30 тыс. руб.
Поэтому, если вы собираетесь завести необычного питомца, сверьтесь со списком тех, кого держать дома нельзя. Ведь случаи, когда, например, змеи и пауки выползают из террариумов и оказываются у соседей, совсем не редкость.