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Недвижимость
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13K

Зачем нужен договор аренды: преимущества для арендатора и хозяина квартиры

Дата публикации: 28 авг 2024
Обновлено: 11 дек 2024
Зачем нужен договор аренды: преимущества для арендатора и хозяина квартиры
Содержание

Правильно составленный договор аренды жилья защищает интересы обеих сторон. Если есть контракт, то отношения арендатора и собственника недвижимости существуют на понятных условиях: их соблюдение обеспечивает каждому спокойствие.

Какие еще преимущества дает договор аренды и что включить в документ — рассказываем в инструкции.

Что такое договор аренды

Договор аренды квартиры — это юридический документ, который заключают арендодатель (владелец квартиры) и арендатор (человек, который арендует квартиру) для установления правил и условий аренды. Он играет важную роль в обеспечении ясности во взаимоотношениях и защиты интересов обеих сторон при сдаче в аренду жилого помещения. Есть несколько причин, почему договор аренды считается важным шагом, который не стоит пропускать. Вот зачем нужен договор аренды квартиры:

  • Установление прав и обязанностей. Договор аренды подробно описывает права и обязанности как владельца квартиры, так и арендатора. Это включает в себя срок аренды, порядок оплаты, правила пользования квартирой, а также обязанности по ремонту и обслуживанию.
  • Определение стоимости аренды. Договор фиксирует сумму арендной платы, сроки ее уплаты и методы расчета. И даже формат оплаты (деньгами, ремонтом или услугами). Это помогает избежать недопониманий и конфликтов между сторонами в будущем.

Защита прав собственника. Договор аренды включает в себя пункты, направленные на защиту интересов собственника жилья, например, правила поддержания порядка, запрет на подселение (и субаренду) без его согласия и другие. А также условия оплаты жилья

Защита прав арендатора. Договор также предоставляет защиту прав арендатора, устанавливая правила, которые собственник квартиры обязан соблюдать, например, по вопросам безопасности, ремонта и предоставления необходимых услуг. А также защищает квартиросъемщика от внезапного выселения или повышения стоимости аренды. 

Урегулирование споров. В случае возникновения споров между арендодателем и арендатором договор аренды послужит источником правил для урегулирования конфликта, в том числе через суд. 

Фиксация состояния квартиры. В договор можно включить описание исходного состояния квартиры. Это минимизирует расхождение в мнениях о том, что было сломано в процессе проживания арендатора.

Зачем нужен акт приема-передачи жилья при аренде
Зачем нужен акт приема-передачи жилья при аренде
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Таким образом, договор аренды квартиры обеспечивает четкость, стабильность и защиту прав и интересов каждой стороны в процессе аренды жилого помещения.

Чем отличаются договор найма и договор аренды 

Договор аренды и договор найма с юридической точки зрения имеют похожий смысл: документы закрепляют условия использования помещения за плату. Но договор аренды заключают, если одна из сторон — юридическое лицо. А договор найма подписывают между собой физические лица. В разговорной речи об аренде жилья используют «договор аренды», в этом нет ничего необычного.

Но если решили заключить договор по сдаче квартиры в аренду, то для юридической точности важно проследить, чтобы в шапке документа было написано «договор найма жилого помещения», если стороны — физические лица. 

На какой срок заключают договор аренды

Собственники имеют право на заключение договора аренды на короткий или длинный срок. Краткосрочные договоры чаще всего подписывают на 11 месяцев — тогда их не нужно регистрировать в Росреестре. Но можно заключить и долгосрочный договор — на три или пять лет. Тогда он должен быть зарегистрирован. На обязательство владельца жилья платить налог на получаемый от аренды доход длительность договора никак не влияет. Налог нужно платить в любом случае.

Краткосрочный договор можно продлевать, заключая к нему дополнительное соглашение, или же подписывать новый. Долгосрочный можно прервать, если у одной из сторон изменились обстоятельства. В этом случае прерывание оплачивается. То есть если инициатор расторжения — собственник квартиры, он должен выплатить компенсацию арендатору. Это условие необходимо включить в договор на этапе его составления.

Если этого не сделать, договориться «в процессе» будет сложно. Ситуация рискует перерасти в конфликт и закончиться судом. Компенсация может быть денежной или условно денежной. Например, если на время поиска нового жилья арендатор получает арендные каникулы в старой квартире. 

Если договор прерывает арендатор, собственник может удержать страховой депозит, но тоже только в том случае, если это предусмотрено договором. 

Как подготовиться к заключению договора аренды

Подготовка к заключению договора аренды сводится к проверке документов и состояния квартиры. Арендатор должен посмотреть паспорт владельца квартиры и документы, подтверждающие право собственности на жилье, которое будет сдаваться. Это могут быть договор купли-продажи квартиры, свежая выписка из ЕГРН, постановление суда, договор мены.

Если в выписке из ЕГРН говорится, что у жилого помещения несколько собственников, имеет смысл пригласить на подписание всех: это минимизирует риск, что кто-то окажется не согласен с тем, что квартира сдана. Риелторы рассказывают, что недовольные совладельцы могут доставить много неудобств: от спонтанного визита в квартиру до настаивания на расторжении договора. 

Если предполагается, что счета за коммунальные услуги оплачивает арендатор, то имеет смысл ознакомиться с последними оплаченными квитанциями. Это поможет не оказаться в ситуации, когда на нового жильца переходит чужой долг за воду, свет, вывоз мусора и прочие статьи коммунальных расходов.

Собственнику квартиры нужно посмотреть паспорт будущего жильца. Нелишним будет проверить его подлинность (арендатор, собственно, тоже может это сделать). Эта функция доступна на портале «Госуслуги». Для этого в поисковой строке нужно ввести запрос «проверить подлинность паспорта», затем вбить серию и номер проверяемого документа и следовать навигации сайта.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на страницу с регистрацией. Если будущий жилец зарегистрирован в другом регионе, то по закону собственник должен оформить ему временную регистрацию. Многие боятся это делать, считая, что таким образом у жильца возникает право распоряжаться квартирой. Это не так. Кроме того, регистрацию можно прервать в одностороннем порядке по желанию владельца жилого помещения.

Найти надежных и проверенных жильцов можно c Домклик Аренда. Юристы сервиса подготовят емкий и полный договор аренды, который защитит как собственника, так и арендатора. Также будет приложен чек-лист описи имущества. Документы можно составить и подписать онлайн — никаких лишних поездок или траты времени на показе. Здесь же можно подключить финансовую защиту: страхование жилья и имущества и гарантию оплаты.

Что проверить в квартире

Если квартира сдается с мебелью, нужно посмотреть, в каком она состоянии. Убедиться, что исправно работают сантехника и бытовые приборы, если они есть. Стоит обращать внимание на целостность покрытий стен и пола, а также окон.

Риелторы советуют составлять подробную опись имущества, чтобы по окончании арендных отношений не возникало финансовых споров. В описи указывают, что, в каком количестве и в каком состоянии остается в квартире на время сдачи в аренду.

Если в помещении нет необходимых вещей, например, холодильника или стиральной машины, то условия покупки тоже нужно обсудить на этапе подготовки. Нередко хозяева соглашаются на покупку в счет арендного платежа.

Как правильно составить договор аренды

Составление договора аренды требует внимательности и точности, чтобы избежать недопониманий и конфликтов в будущем. Можно скачать шаблон в интернете, но знать, что должно быть в договоре аренды, необходимо:

  • В договоре указывают ФИО сторон и паспортные данные.
  • Обязательно описание квартиры — адрес, площадь, количество комнат. 
  • Срок аренды — дату начала и окончания договора. Если предусмотрена возможность продления, условия пролонгации тоже надо зафиксировать (например, с повышением арендной платы, обязательным ремонтом кухни или заменой сантехники).
  • Арендная плата. Указывают размер платы, срок ее внесения и способ оплаты (кто-то предпочитает получать средства на банковскую карту, кто-то забирать деньги лично, заодно проверяя состояние квартиры). Если предусмотрено изменение арендной платы, это тоже надо вписать: когда и на какую сумму она изменится.
  • Залог и штрафы. Залог обычно равен одной сумме месячной аренды. Штрафы —  опционально. Их сумма зависит от того, насколько дорогая мебель в квартире. Помимо штрафа за порчу имущества, предусматривают ответственность за пропуск срока оплаты аренды. 
  • В пункте «Права и обязанности сторон» должно быть написано о своевременной оплате аренды жилья и прописаны другие условия: например, ремонт и обслуживание мебели и техники, содержание квартиры в чистоте и тому подобные пункты. 
  • Отдельно стоит определить, какие виды работ могут выполняться арендатором без согласия арендодателя, а какие нет.
  • В договоре должны быть правила относительно животных (если разрешены), курения, подселения.
  • Один из самых важных пунктов — разрешение споров. О том, как это будет происходить, следует договариваться до их возникновения. Так же как и об условиях расторжения.
  • Подписи и дата. Договор подписывают и арендатор, и владелец жилья. У каждой стороны остается один экземпляр. 

Расторжение договора аренды

Договор может прекратить действие, если закончился срок, на который он был заключен. А может быть расторгнут до истечения срока действия. Во втором случае обязательно нужно прописать, на каких условиях состоится расторжение: сколько времени отводится на то, чтобы освободить квартиру, в каком состоянии она должна быть, по какой цене она будет сдаваться, пока квартиросъемщик ищет новое жилье. 

Также следует прописать срок, за который каждая сторона предупреждает о грядущем расторжении. Например, сообщить жильцам, что «уехать надо завтра», не получится. Так же как и жильцу съехать внезапно, в связи с чем собственник потеряет доход, на который рассчитывал.

Когда условия понятны заранее и жилец на них соглашается, можно избежать многих конфликтных ситуаций при наступлении в том числе неожиданных изменений у любой из сторон.

Аренда недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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