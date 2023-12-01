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Правила размещения комментариев в Журнале Домклик
Дата публикации: 01 дек 2023
Для поддержания комфортной для всех участников атмосферы, соблюдения законодательства и сохранения продуктивности общения, при размещении комментариев просим учитывать приведенные ниже правила. При их несоблюдении, комментарий может быть отклонен модераторами.
Запрещено:
- Распространение информации, нарушающей законодательство РФ и запрещенной к распространению, а также информации, которая может повлечь угрозу жизни или здоровью третьих лиц;
- Использование нецензурной лексики;
- Спам;
- Флуд;
- Многократно повторяющиеся комментарии;
- Оскорбления, угрозы и призывы к жестокости и дискриминации;
- Рекламные материалы;
- Порнографические, а также изображающие насилие материалы (фото, видео, тексты и картинки);
- Информация, призывающая к экстремизму, межнациональной розни и насилию;
- Информация о покупке/продаже различного рода услуг или товаров;
- Просьбы добавить в друзья, проголосовать за фотографию и прочее;
- Негативная информация, связанная с работой сервиса Домклик, Сбербанка и партнеров, не подкрепленная фактами;
- Провоцирование конфликтов;
- Ссылки на сторонние ресурсы;
- Размещение своих и чужих персональных данных;
- Материалы с других сайтов или СМИ;
- Комментарии на иностранном языке или набранные латиницей.
Администрация:
- Не несет ответственности за достоверность и актуальность информации, изложенной в любом из опубликованных комментариев, в том числе, в комментариях, адресованных другим комментаторам;
- Не предоставляет консультации по налоговым/юридическим/техническим/иным вопросам, не относящимся к теме материала Журнала Домклик и/или сервиса, описанного в таком материале.
Администрация оставляет за собой право:
- Не публиковать, удалять комментарии, которые не соответствуют правилам или законодательству РФ;
- Закрывать доступ к размещению комментариев за нарушения;
- Не объяснять причины отказа в публикации комментариев;
- В любое время изменять настоящие правила;
- Для целей актуализации информационного материала (например, в случае изменений действующего законодательства РФ или условий предоставления сервисов) изменять содержание материалов в Журнале Домклик, при этом пользователи предупреждаются о том, что комментарии, оставленные ими к предыдущей редакции материала, могут оказаться неактуальными.
Примечания:
После публикации комментария, его редактирование доступно в течение 15 минут.
Модерация комментариев производится в рабочие дни, в случае высокой нагрузки может составлять несколько рабочих дней с момента отправки.
После публикации или отклонения комментария, а также при получении ответа, пользователь получит оповещение.
Анна Кузнецова
Автор статьи
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