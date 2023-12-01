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Правила размещения комментариев в Журнале Домклик

Дата публикации: 01 дек 2023
Правила размещения комментариев в Журнале Домклик

Для поддержания комфортной для всех участников атмосферы, соблюдения законодательства и сохранения продуктивности общения, при размещении комментариев просим учитывать приведенные ниже правила. При их несоблюдении, комментарий может быть отклонен модераторами.

Запрещено:

  • Распространение информации, нарушающей законодательство РФ и запрещенной к распространению, а также информации, которая может повлечь угрозу жизни или здоровью третьих лиц;
  • Использование нецензурной лексики;
  • Спам;
  • Флуд;
  • Многократно повторяющиеся комментарии;
  • Оскорбления, угрозы и призывы к жестокости и дискриминации;
  • Рекламные материалы;
  • Порнографические, а также изображающие насилие материалы (фото, видео, тексты и картинки);
  • Информация, призывающая к экстремизму, межнациональной розни и насилию;
  • Информация о покупке/продаже различного рода услуг или товаров;
  • Просьбы добавить в друзья, проголосовать за фотографию и прочее;
  • Негативная информация, связанная с работой сервиса Домклик, Сбербанка и партнеров, не подкрепленная фактами;
  • Провоцирование конфликтов;
  • Ссылки на сторонние ресурсы;
  • Размещение своих и чужих персональных данных;
  • Материалы с других сайтов или СМИ;
  • Комментарии на иностранном языке или набранные латиницей.

Администрация:

  • Не несет ответственности за достоверность и актуальность информации, изложенной в любом из опубликованных комментариев, в том числе, в комментариях, адресованных другим комментаторам;
  • Не предоставляет консультации по налоговым/юридическим/техническим/иным вопросам, не относящимся к теме материала Журнала Домклик и/или сервиса, описанного в таком материале.

Администрация оставляет за собой право:

  • Не публиковать, удалять комментарии, которые не соответствуют правилам или законодательству РФ;
  • Закрывать доступ к размещению комментариев за нарушения;
  • Не объяснять причины отказа в публикации комментариев;
  • В любое время изменять настоящие правила;
  • Для целей актуализации информационного материала (например, в случае изменений действующего законодательства РФ или условий предоставления сервисов) изменять содержание материалов в Журнале Домклик, при этом пользователи предупреждаются о том, что комментарии, оставленные ими к предыдущей редакции материала, могут оказаться неактуальными. 

Примечания:

После публикации комментария, его редактирование доступно в течение 15 минут.

Модерация комментариев производится в рабочие дни, в случае высокой нагрузки может составлять несколько рабочих дней с момента отправки.

После публикации или отклонения комментария, а также при получении ответа, пользователь получит оповещение.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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