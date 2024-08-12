Договор аренды или договор найма жилья: в чем разница и как составить
Многие из нас сдают свое жилье либо, наоборот, снимают квартиры или комнаты. В статье расскажем, что такое договор найма жилья, чем он отличается от договора аренды и можно ли составить его самостоятельно. Также поговорим о важных нюансах, связанных со сроками проживания в квартире, которая сдается.
Договор аренды или договор найма: в чем разница
В повседневной речи обычно говорят «договор аренды», имея в виду договор коммерческого найма жилья, когда один человек сдает квартиру, комнату или дом другому.
Закон же четко разделяет договор аренды жилого помещения, который заключается с юридическим лицом, и договор коммерческого найма жилого помещения, который заключается между физическими лицами. Важно знать эту разницу.
Мы будем говорить именно о тех случаях, когда один человек сдает жилье другому — по договору коммерческого найма жилого помещения.
Согласно ст. 671 Гражданского кодекса РФ, по договору найма жилого помещения одна сторона — собственник (наймодатель) — предоставляет другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Как составить договор найма
Договор коммерческого найма жилья — основной документ для обеих сторон сделки. Заключается он в письменной форме (ст. 674 Гражданского кодекса РФ). Важно составить его максимально подробно и понятно для всех участников. Что обязательно нужно указать в договоре?
Предмет договора
Максимально подробное и конкретное описание жилья с указанием адреса, этажа, площади, количества комнат, мебели и так далее.
Права и обязанности сторон
Тут, как следует из названия, указываются права и обязанности участников договора. В том числе условия, касающиеся использования помещения, его сохранности, вселения других жильцов, оплаты, проведения ремонта, предоставления коммунальных услуг.
Условия оплаты
В этом пункте, который обычно прописывается отдельно, уточняются условия и подробности, связанные с финансовой стороной вопроса. Сумма оплаты, сроки, пени в случае просрочки, в каком виде будет производиться оплата (наличными или на карту).
Данные сторон сделки
Паспортные данные, платежные реквизиты, номера телефонов и иные личные данные наймодателя и нанимателя, которые могут пригодиться.
В интернете можно найти массу шаблонов по составлению договоров коммерческого найма жилья и договоров аренды квартиры. Далеко не все они отражают реальное положение вещей и учитывают все важные детали. Если вы не уверены в юридических аспектах документа, мы рекомендуем обратиться за помощью при составлении такого договора к профессиональному юристу.
Срок договора
Срок договора — важная деталь. Если этого пункта в документе нет, то по закону такой договор считается заключенным на 5 лет (ст. 683 Гражданского кодекса РФ).
Акт приема передачи и опись имущества
При подписании договора найма не стоит забывать про передаточный акт. Это документ, который подтверждает исполнение сторонами их обязанностей друг перед другом. В нем прописывается, что нанимателю были выданы ключи, а также то, в каком состоянии находится жилое помещение на момент подписания документа.
Дополнительно составляется опись имущества (может входить в акт приема-передачи или быть приложением к договору аренды). Она нужна для того, чтобы собственник был спокоен за сохранность своего имущества и чтобы после завершения отношений у сторон не возникло разногласий.
Если собственник продает жилье и грозит выселением
Согласно гл. 35 ГК РФ ст. 675, переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет его расторжения или изменения. При этом новый собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма.
То есть собственник, продающий квартиру, не имеет права выставить вас за дверь в случае ее продажи (если такой пункт не прописан в договоре). Если хозяин квартиры, которую вы снимаете, продал ее, вы имеете полное право остаться жить в квартире, но платить в этом случае будете новому собственнику.
На практике, конечно, все немного иначе. Обычно люди идут друг другу навстречу и договариваются. Но чтобы договариваться было проще, а каждый из участников четко знал свои права и права другого, и существует договор коммерческого найма жилья.
Быстро найти надежного арендатора поможет сервис Домклик. Мы возьмем на себя всю работу с объявлением и приведем проверенных жильцов. Что вы получаете:
Консультацию со специалистом. Вы расскажете о вашем жилье, а мы — о сервисе и выгодном для вас размере арендной платы.
Подготовку объявления и его продвижение. Мы грамотно составим объявление, разместим его на сервисах по аренде и начнем продвижение.
Обработку входящих звонков. Мы будем отвечать на звонки, отбирать подходящих жильцов и планировать просмотры.
Проект договора от профессиональных юристов. К моменту выбора арендатора наши юристы подготовят проект договора, который можно подписать онлайн. Документ покрывает основные риски, его удобно заполнять и подписывать с жильцом в личном кабинете на Домклик. Также прилагается чек-лист для описи имущества. Саму опись тоже можно составить, дополняя фотографиями, и подписать онлайн.
- Как лучше сдавать квартиру в аренду: самому или через агентство
- Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски
Добрый день! Скажите, пожалуйста, если планируется сдача жилья в найм посуточно и заселение и выселение будут осуществляться бесконтактным способом, можно ли обменяться документами только в электронном виде (скан с подписями)?
Татьяна М.здравствуйте! В каждом случае решается индивидуально с гостем.
Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться в службу поддержки Домклик24.
А если два физлица заключили договор аренды, а не найма жилого помещения, то договор является действительным, и его не нужно переделывавть на договор найма?
Евгений Б.здравствуйте! Закон разделяет договор аренды жилого помещения, который заключается с юридическим лицом, и договор коммерческого найма жилого помещения, который заключается между физическими лицами. Ориентир — ст. 671 Гражданского кодекса РФ.
Дополнительно рекомендуем проконсультироваться напрямую у юриста. Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Вы можете заказать у юриста консультацию и подготовку документов по необходимым вопросам.
Пробую оформить найм квартиры через Домклик
В статье говорите, что между физическими лица это найм, а в приложении электронно договор аренды
Где правда? Можно ли сделать в приложении договор найма?
Роман П.здравствуйте! С помощью сервиса Домклик. Аренда вы можете подобрать арендатора не только для квартиры, но и для апартаментов, которые закон не относит к жилым помещениям.
Поскольку договор найма может быть заключен только в отношении жилой недвижимости, юристами Домклик разработана универсальная форма договора: он может применяться при сдаче и квартир и апартаментов.
Законодательство РФ не содержит ограничений на заключение договора аренды в отношении жилых/ нежилых помещений между физическими лицами.