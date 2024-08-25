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Дом и уют
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Как утеплить пластиковые и деревянные окна

Дата публикации: 25 авг 2024
Как утеплить пластиковые и деревянные окна
Содержание

Перед наступлением холодных дней стоит проверить окна и двери дома на продувание и дефекты, чтобы вовремя их устранить. Продувание из окон — довольно распространённая проблема.

Вместе с экспертами из ФК «Обеспечение» рассказываем, что делать, если вы заметили, что из окон дует, и как их утеплить.

Что делать, если дует из пластиковых окон

Допустим, ваш рабочий или кухонный стол стоит у окна, и вы чувствуете, что из окон дует. Чтобы понять, откуда именно идёт холод, обследуйте оконный блок: просто поднесите руки к разным частям окна.

В этой статье много терминов. Чтобы было понятнее, что к чему, на картинке ниже показываем разные элементы окна:

От места, где обнаружено продувание, будет зависеть и способ утепления.

Продувание может быть:

  • на месте крепления повортных створок к оконному блоку
  • по периметру оконного блока — в районе оконных рам
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На стыке поворотных створок и оконного блока

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Как утеплить пластиковые окна

Если продувание по периметру окна

Если вы обнаружили продувание по периметру окна — это из-за некачественного пропенивания. Тогда эксперты советуют заполнить проблемное место монтажной пеной и силиконовым герметиком с уличной стороны.

Если продувание на стыке створок окна и оконного блока

В этом случае причины могут быть разные:

  • выгнутый импост (что такое импост — показали на картинке выше)
  • проблема с резиновым уплотнителем

Иногда так бывает, если на уплотнителе остались следы строительной смеси или мусора. А ещё, если окна расположены с более ветреной или северной стороны, уплотнители могут быстро примерзать и принимать так называемое «задубевшее» состояние. В таких случаях уплотнитель нужно или заменить, или расправить его и сделать вновь эластичным, смазав силиконом.

  • неправильное положение эксцентриков

В холодное время года пластиковые окна нужно переводить из летнего режима на зимний. Для этого понадобится самый простой шестигранник. На эксцентрике расположена как бы засечка — иногда в виде точки, которая указывает на то, в каком режиме сейчас окна.

Чтобы перевести окна на зимний режим, нужно повернуть эксцентрик шестигранником так, чтобы эта точка «смотрела» в сторону уплотнителя, внутрь квартиры. После этого окна будут плотнее прижаты к оконному блоку и не будут пропускать холодный воздух.

Как утеплить деревянные окна

Деревянные окна зачастую тоже пропускают воздух в местах крепления створок к оконному блоку, а также на стыке стёкол со штапиками крепления (показано на фото внизу).

Многие помнят, как утепляли деревянные окна, заполняя щели в окне ватой, бумагой и проклеивая периметр окна малярным скотчем. Но это не самый надёжный способ.

Эксперты делятся, что для качественного утепления деревянных окон понадобится процедура сложнее. Скорее всего, не обойтись без вызова оконного мастера, а ещё важно, чтобы все запорные механизмы окна — ручки, элементы для крепления — были в порядке.

Так, нужно вынуть оконные стёкла из штапиков и промазать углубление, куда они вставляются, пароизоляционным герметиком Стиз В или силиконовым герметиком. Затем стекло нужно установить обратно, плотно прижав штапики.

Если вы заметили щели на стыке оконного блока и поворотных створок, можно установить мягкий резиновый уплотнитель. Его можно найти на маркетплейсах и в любом строительном магазине.

Форточку также можно загерметизировать с комнатной стороны и плотно прижать, но учитывайте, что тогда её не открыть всю зиму.

Инструкция
Утеплить дом
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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