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Дом и уют
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Полезные советы: как выбрать пластиковые окна

Дата публикации: 13 июн 2019
Полезные советы: как выбрать пластиковые окна

При выборе пластиковых окон цена не всегда свидетельствует о качестве. Есть несколько рекомендаций по выбору изделий, которые помогут перед покупкой.

Одно из главных условий — сохранение тепла. При этом переплачивать за изделия премиум-сегмента не обязательно, говорят эксперты. Достаточно узнать бренд и название системы оконных профилей. Самым бюджетным вариантом являются системы из профилей классов В и С, они соответствуют европейской норме DIN EN 12 608. Рамы выдерживают перепады температур до -25 градусов и характеризуются хорошей теплоотдачей. К недостаткам можно отнести недостаточную защиту от взломов.

Более надежными являются окна из трёхкамерных профилей класса А и пятикамерных профилей классов А и В. Они обладают хорошей проводимостью, сохраняют тепло. В премиальном сегменте мастера используют шесть и более камер, такие окна подходят для использования в северных регионах.

Наиболее востребованными в зонах с умеренным климатом остаются окна с использованием двух стеклопакетов, также есть вариант заказать изделия с функцией энергосбережения. Чтобы улучшить звукоизоляцию можно заказать специальный стеклопакет с наружным стеклом толщиной 6 мм, но он увеличит стоимость изделия на 20%.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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