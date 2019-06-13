Полезные советы: как выбрать пластиковые окна
При выборе пластиковых окон цена не всегда свидетельствует о качестве. Есть несколько рекомендаций по выбору изделий, которые помогут перед покупкой.
Одно из главных условий — сохранение тепла. При этом переплачивать за изделия премиум-сегмента не обязательно, говорят эксперты. Достаточно узнать бренд и название системы оконных профилей. Самым бюджетным вариантом являются системы из профилей классов В и С, они соответствуют европейской норме DIN EN 12 608. Рамы выдерживают перепады температур до -25 градусов и характеризуются хорошей теплоотдачей. К недостаткам можно отнести недостаточную защиту от взломов.
Более надежными являются окна из трёхкамерных профилей класса А и пятикамерных профилей классов А и В. Они обладают хорошей проводимостью, сохраняют тепло. В премиальном сегменте мастера используют шесть и более камер, такие окна подходят для использования в северных регионах.
Наиболее востребованными в зонах с умеренным климатом остаются окна с использованием двух стеклопакетов, также есть вариант заказать изделия с функцией энергосбережения. Чтобы улучшить звукоизоляцию можно заказать специальный стеклопакет с наружным стеклом толщиной 6 мм, но он увеличит стоимость изделия на 20%.