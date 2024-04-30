Хоумстейджинг: как выбрать и подготовить квартиру для сдачи в аренду
В современном мире продажа или сдача квартиры в аренду неразрывно связаны с понятием «хоумстейджинг». Популярность этого понятия заключается в его эффективности.
В статье поговорим о том, что такое хоумстейджинг при подготовке в квартиры в аренду, и для чего он нужен.
Что такое хоумстейджинг
Хоумстейджинг — это способы подготовки квартиры к сдаче в аренду. Главная цель хоумстейджинга — превратить квартиру в лакомый кусочек на рынке недвижимости, а её хозяину помочь быстрее и с наименьшими затратами и большей выгодой подготовить квартиру для аренды
Как работает хоумстейджинг
Ремонт во всей квартире — трудоёмкий и затратный процесс. Если вы не хотите (или нет необходимости) переделывать всю квартиру, но освежить её нужно — на помощь приходит хоумстейджинг.
Он позволяет с минимальными вложениями обновить и сделать квартиру уютной, а также увеличить в перспективе стоимость арендной платы.
Как подготовить квартиру
Неважно, готовите ли вы к аренде маленькую студию или вместительную «трёшку» — ключевые принципы хоумстейджинга не меняются, изменится только масштаб работы. Привязанность к своей квартире понятна, но она же и мешает увидеть слабые места.
Первый шаг — уборка и расхламление. Для того, чтобы было легче определиться с тем, что выкинуть, сфотографируйте помещение. На фотографиях подобный визуальный «шум» сразу бросается в глаза. Личные вещи также лучше вывезти или убрать подальше.
Если в вашем интерьере есть чересчур кричащие элементы декора, лучше от них избавиться. Умеренность — один из ключей к успеху.
Второй шаг — убрать личные вещи. К показам потенциальным квартиросъёмщикам квартира должна иметь вид помещения, где никто не живет.
Попробуйте поставить себя на место квартиросъёмщика: на какие вещи вы бы больше обращали внимание, что бы хотели видеть, а что нет. Возможно, для вас будет подходящим вариантом походить на просмотры других квартир или спросить совета у друзей и знакомых, которые снимали квартиру.
Советую пригласить профессионального хоумстейджера. Задача каждого хоумстейджера — быстро и выгодно подчеркнуть все достоинства и отвлечь внимание от недостатков.
Что делать не стоит
Не пытайтесь скрыть весомые недостатки и поломки или выдавать сломанную технику за рабочую. Хоумстейджинг — это не про обман. Лучше задуматься о том, как без особых усилий превратить квартиру в комфортное для жизни пространство.
Заказать дизайн-проект интерьера у проверенных исполнителей можно с помощью сервиса «Моя Недвижимость» от Домклик. Проект может включать чертежи, визуализации, спецификацию мебели, освещения и материалов.
Ремонт
Еще раз: глобальный, капитальный ремонт в хоумстейджинге не нужен, он может попросту не окупится. Поэтому стоит ориентироваться на простые ремонтные работы.
Потолок
Потолок — первое, на что смотрит человек, когда заходит в квартиру. Необъяснимо, но факт.
Если на ваш взгляд с ним что-то не так, бюджетным вариантом будет натяжной потолок.
Стены
Очень эффективно красить стены. Обои, кстати, тоже красятся. Можно под свой вкус или по мере загрязнения после квартирантов менять цвет стен или обновлять обои краской.
Спрятать неровность или незначительные дефекты стен помогут обои. Выбирайте бумажные — их легко клеить, а ещё это бюджетно.
Если стены неровные, то подойдут рельефные обои.
Помните, что расцветку обоев лучше выбирать спокойную, однотонную, без вычурных элементов декора.
Полы
Тут не важен материал, важно состояние пола. В идеале, если пол будет гладким, нескрипучим.
Если это не про ваш пол, то подойдёт линолеум. Сейчас в магазинах большой ассортимент линолеума разного качества, расцветок и для разных кошельков.
Электрика
Замените проводку только в тех местах, где она не работает. А старые неприглядные розетки лучше заменить на недорогие, но новые.
Окна
Если в вашей квартире не стоят стеклопакеты — не беда. Деревянные рамы можно ошкурить и покрасить. Если в квартире старые стеклопакеты — подтяните их и при необходимости замените сломанную фурнитуру.
Сантехника
Если все в порядке — отлично, осталось только почистить и, если требуется, заменить прокладки и вентили.
Если что-то сломано — меняем на недорогой вариант. А ванну можно освежить с помощью реставрации акрилом.
Межкомнатные двери
Замену всей конструкции делаем только в крайнем случае. Если двери деревянные, отшкурьте их и покройте лаком.
Если они были покрашены, то ошкурьте, загрунтуйте и покрасьте снова.
Техника
Всё, что остается квартиросъёмщикам должно быть исправно. Работающая техника будет плюсом и позволит повысить стоимость аренды.
Подготовка к просмотру
Помимо генеральной уборки есть ещё несколько важных моментов в подготовке квартиры к просмотру.
Освещение
Все помещения должны быть хорошо освещены ярким светом. Но помните, что яркие лампочки лучше выбирать тёплого оттенка, не холодного. Тёплый свет придаёт помещению уют и ощущение дома.
Кухня
Максимально освободите поверхности кухонной мебели. Если что-то убрать нельзя, создайте из этого красивую композицию. Например, на подносе.
Санузел и ванная
Штора и полотенца должны быть свежими. Полотенца лучше выбирать однотонные. Уберите личные вещи и баночки, расставьте декор для ванной: свечки, диффузор, морские ракушки.
Запахи
Хорошо проветрите квартиру. После того, как проветрите, позаботьтесь о том, чтобы в помещениях хорошо пахло. Для этого можно использовать ненавязчивые, тёплые, обволакивающие ароматы. Например, запах свежесваренного кофе, корицы или пряных трав.
Индийские благовония лучше не использовать — их ассортимент очень большой, а ароматы чаще всего на любителя. Нейтральный среди них найти сложно.
Подытожим
Правильно проведенный хоумстейджинг позволяет не только ускорить сдачу квартиры в аренду, но и принести выгоду. Попробуйте найти оптимальное решение между желаемым результатом и желаемым объёмом приложенных усилий. Удачи!
Важно правильно сфотографировать квартиру. Когда на улице солнечно, не создавайте дополнительно искусственное освещение. Идеально, когда лучи солнца проходят в квартиру — так создаются положительные впечатления, ощущение тепла, уюта.
Важно так же выбрать лучшие фотографии и сделать продающее объявление. В объявлениях часто пишут о том, что сдаётся просторная и светлая квартира, но по фотографиям не все создают этот простор и свет. Задача хоумстейджера — добавить воздух, простор, свет и эмоцию как в фотографии, так и в саму квартиру.
Вы можете оставить первый.