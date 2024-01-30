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Безопасные платежи: рассчитаться за аренду жилья теперь можно на Домклик

Дата публикации: 30 янв 2024
Безопасные платежи: рассчитаться за аренду жилья теперь можно на Домклик
Содержание

Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу, где арендатор жилья сможет расплачиваться с собственником.

Как это работает

Нужно подключить услугу в сервисе, и тогда каждый месяц в личном кабинете у жильца будет напоминание об оплате, а у владельца — статус платежа.

Те, кто будут платить за аренду картой Сбера, получат баллы СберСпасибо, другого — кешбэк.

Чем удобен сервис «Домклик Аренда»

Если арендатор и собственник решили проводить платежи через сервис, второй получит финансовую защиту. Если жилец не оплатит аренду в нужный день, Домклик сделает это за него, и владелец получит деньги вовремя.

Кроме этого, финансовая защита включает страхование жилья и имущества на сумму до 2 млн руб., за которое хозяин ничего не платит.

Для того чтобы начать пользоваться платформой, собственнику достаточно указать реквизиты получения денег при подписании договора аренды.

Что еще доступно в сервисе «Домклик Аренда»

  • создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках;
  • прием звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы;
  • проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя;
  • управление календарем показов: согласование удобного времени и переносов;
  • полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учётом основных рисков;
  • личный кабинет, в котором собственник может решать ключевые вопросы онлайн: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.

Как воспользоваться сервисом

Клиенту нужно заказать консультацию с менеджером Домклик и перечислить свои запросы, касающиеся сдачи жилья. А специалист расскажет о сервисе и выгодном размере арендной платы.

Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца (1,5 тыс. руб.), подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. Домклик размещает объявление и помогает найти подходящего кандидата.

Читайте также: Расписка об оплате аренды: зачем нужна и как оформить

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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