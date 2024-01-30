Безопасные платежи: рассчитаться за аренду жилья теперь можно на Домклик
Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу, где арендатор жилья сможет расплачиваться с собственником.
Как это работает
Нужно подключить услугу в сервисе, и тогда каждый месяц в личном кабинете у жильца будет напоминание об оплате, а у владельца — статус платежа.
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Чем удобен сервис «Домклик Аренда»
Если арендатор и собственник решили проводить платежи через сервис, второй получит финансовую защиту. Если жилец не оплатит аренду в нужный день, Домклик сделает это за него, и владелец получит деньги вовремя.
Кроме этого, финансовая защита включает страхование жилья и имущества на сумму до 2 млн руб., за которое хозяин ничего не платит.
Для того чтобы начать пользоваться платформой, собственнику достаточно указать реквизиты получения денег при подписании договора аренды.
Что еще доступно в сервисе «Домклик Аренда»
- создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках;
- прием звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы;
- проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя;
- управление календарем показов: согласование удобного времени и переносов;
- полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учётом основных рисков;
- личный кабинет, в котором собственник может решать ключевые вопросы онлайн: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.
Как воспользоваться сервисом
Клиенту нужно заказать консультацию с менеджером Домклик и перечислить свои запросы, касающиеся сдачи жилья. А специалист расскажет о сервисе и выгодном размере арендной платы.
Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца (1,5 тыс. руб.), подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. Домклик размещает объявление и помогает найти подходящего кандидата.