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Дом и уют
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От чего пора избавиться в квартире

Дата публикации: 02 сен 2023
От чего пора избавиться в квартире
Содержание

Чтобы впустить в свою жизнь что-то новое и прекрасное, нужно избавиться от старого и ненужного. Это касается не только наших страхов, комплексов и вредных привычек, но и вещей. Как говорят, в полный стакан воды не нальёшь. Поэтому, если хотите положительных изменений, освободите для них место.

Не обязательно всё выкидывать. Если вещи в хорошем состоянии, но вам не нужны, предложите знакомым, отдайте нуждающимся или продайте. Чтобы это было проще сделать, используйте наш чек-лист. Итак, начнем.

Вещи из прошлого

Старый комод, переехавший с вами из предыдущей квартиры в новую, запылившаяся коллекция плюшевых единорогов, которую вы собирали в девятом классе, стопка журналов, уцелевшая со времен студенчества — перечислять такие морально устаревшие якоря из прошлого можно бесконечно. Пришло время избавиться от них. Не покидает мысль, что что-то из этого дневника памяти еще может пригодиться? Задайте себе один вопрос: «Купил бы я эту вещь сегодня?» И честно ответьте на него.

Вещи не по размеру

Не вам — вашему интерьеру. Вместительный шкаф, который идеально смотрелся в мебельном, а в комнате превратился в неуклюжего великана, полутораметровая пальма, заполняющая собой все пространство однокомнатной квартиры — направление нашей мысли вы наверняка поняли. Взгляните на пропорции интерьера и предметы, его наполняющие. И удалите то, что вносит дисбаланс.

То, с чем неудобно

Белые прикроватные коврики, на которых любит спать ваша черная такса, — это непрактично. Идеально удобный по описанию в каталоге диван, на деле напоминающий доску для йоги — тоже не лучшая деталь интерьера. Избавьтесь от всего, что приносит в вашу жизнь дискомфорт. Вещи не должны мешать вам жить так, как вы хотите.

Пылесборники

Это сувениры, фоторамки, небольшие презенты, вазы и другие элементы декора. Оставьте только те, которые приносят вам радость, а не просто пылятся на полке, комоде или в шкафу. Не забывайте, что декорирование интерьера — не способ заполнить пустоты. Это выражение собственной индивидуальности при помощи средств дизайна.

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Вещи, до которых руки не доходят

Чувствуете разницу между потертым лоском шебби-шика и потрескавшейся на ножках стульев краской, обновление которой уже давно есть в ваших планах? А помните о том кресле в углу гостиной, на котором все никак не выходит сменить обивку? Не всегда стоит соглашаться на полумеры — время от времени идите на крайности и избавляйтесь от того, что не радует и не делает вашу жизнь лучше.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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