За год цена загородного дома в Подмосковье увеличилась на 15%: исследование
Эксперты Аналитического центра Домклик изучили рынок предложения загородной недвижимости Московской области и выделили ключевые тенденции сегмента.
Аналитики выяснили, как за год изменились характеристики предложения в крупнейших населенных пунктах. Кроме того, эксперты представили рейтинг городов Подмосковья по стоимости загородного дома.
Тренды рынка загородной недвижимости Подмосковья
Аналитики Домклик изучили годовую динамику ключевых показателей рынка предложения (объем, стоимость кв. м) для топ-10 городов Подмосковья по количеству выставленных объектов.
Это позволило экспертам выделить следующие тренды:
1. Рост стоимости загородного жилья в среднем ценовом сегменте. Так, во всех рассмотренных городах, где преобладают дома средней ценовой категории, наблюдается увеличение цен. Наиболее заметный рост стоимости кв. м зафиксирован в Богородском (+17%), Дмитрове (+16%), Наро-Фоминске (+15%), Раменском (+13%) и в Воскресенске (+12%). В то же время в Домодедово и Чехове рост цен оказался более умеренным и составил до 6%.
2. Увеличение стоимости элитной загородной недвижимости существенно превышает рост в среднем ценовом сегменте. Так, в городах, где в основном представлены дома премиум-класса, такие как Одинцово, Красногорск и Истра, стоимость кв. м выросла на 55%, 58% и 44% соответственно.
3. Сокращение объема предложения в среднем ценовом сегменте. Среди выделенных городов наибольшее снижение количества выставленных лотов зафиксировано в Дмитрове (-30%), Наро-Фоминске (-26%), Воскресенске (-26%), Раменском (-22%), Домодедово (-18%) и Чехове (-16%).
4. Рост объема предложения в премиальном сегменте. В городах с высокой концентрацией дорогой недвижимости, таких как Одинцово, Истра и Красногорск, количество предложений о продаже домов увеличилось на 18%, 13% и 7% соответственно.
Подводя итог, сегодня на рынке загородной недвижимости Подмосковья можно выделить два сегмента с разнонаправленными тенденциями. Так, в среднем ценовом сегменте наблюдается сокращение количества выставленных объектов при умеренном росте цен, тогда как в премиальном сегменте фиксируется как увеличение объемов предложения, так и значительный рост стоимости. Вкупе это привело к заметному увеличению медианной цены предложения по Московской области: на 15% до 95,2 тыс. рублей за кв.
Где в Подмосковье продаются самые дорогие загородные дома
По стоимости загородной недвижимости с большим отрывом лидируют города, расположенные на небольшом расстоянии в западном направлении от столицы. Это прежде всего Одинцово, Красногорск и Истра. Стандартный дом (площадью 150 кв. м) обойдется покупателю в 43,3 млн рублей, 42,5 млн рублей и в 31,5 млн рублей соответственно.
Дома на севере и северо-востоке Московской области также отличаются высокими ценами. К наиболее дорогостоящим городам относятся Долгопрудный (стоимость дома площадью 150 кв. м — 22,9 млн рублей), Лобня (21,2 млн рублей), Мытищи (20 млн рублей) и Королёв (18,3 млн рублей).
Третьим направлением, где находится наиболее дорогостоящая загородная недвижимость, является юго-восточная часть Подмосковья. Здесь выделяются Подольск, Бронницы, Балашиха, Ленинский и Люберцы: цена за дом площадью 150 кв. м составит 16-18 млн рублей.
Аналитики Домклик отмечают, что высокая стоимость объектов в выделенных городах обусловлена следующими факторами:
- Удобное расположение: близость к Москве, транспортная доступность, экологическая обстановка.
- Развитая инфраструктура: наличие медицинских и образовательных учреждений, магазинов и ресторанов, развитость дорожной сети и инженерных коммуникаций.
- Престиж локации и качество объектов.
Где в Подмосковье продаются самые недорогие загородные дома
Согласно статистике актуальных объявлений, наиболее бюджетные предложения по покупке дома расположены на востоке Московской области – в городах Шатура, Егорьевск и Орехово-Зуево. Выделяется также город на севере Подмосковья — Талдом. Цена стандартного дома (площадью 150 кв. м) составит 5-6 млн рублей.
Основная причина относительно низкой стоимости заключается в значительном расстоянии от областного центра. Так, например, дорога от Егорьевска до Москвы занимает около 4 часов езды на автомобиле. Кроме того, класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступает домам из ближнего Подмосковья.
Методика расчета
В рамках исследования были рассмотрены объявления о продаже загородных домов на сайте Домклик, актуальные на середину марта 2025 года. Для каждого населенного пункта в Московской области аналитики рассчитали стоимость стандартного загородного дома (произведение медианной стоимости кв. м и стандартной площади дома – 150 кв. м). Результаты расчетов представлены в виде тепловой карты стоимости.
В исследовании учитывались города областного подчинения (ОП) с административной территорией, города областного подчинения без административной территории, посёлки городского типа (ПГТ) областного подчинения с административной территорией и ЗАТО (Закрытые административно-территориальные образования). Эксперты не рассматривали населенные пункты, в которых опубликовано менее 10 объявлений о продаже загородных домов.
Эксперты также сравнили ключевые показатели рынка предложения (количество объявлений, медианная стоимость кв. м) в марте 2025 и 2024 года и на примере городов с наибольшим объемом предложения (топ-10) выделили ключевые тренды рынка загородной недвижимости.
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