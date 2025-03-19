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Свежая вторичка не уступает новостройкам по стоимости: аналитика Домклик

Дата публикации: 19 мар 2025
Свежая вторичка не уступает новостройкам по стоимости: аналитика Домклик

В последние годы в связи с широким распространением льготной ипотеки активно обсуждается вопрос о перегретости рынка недвижимости и существования, так называемого, «ценового пузыря». В качестве основного аргумента в пользу наличия признаков перегрева, как правило, приводится увеличение разрыва в стоимости квадратного метра на рынке первичного и вторичного жилья.

Основное опасение экспертов заключается в том, что заемщик в случае приобретения первичной квартиры рискует оказаться в затруднительном положении: если он не сможет оплачивать ипотеку, то средств, полученных от продажи приобретенной квартиры уже на вторичном рынке, будет недостаточно для погашения кредита. Согласно последним данным, разница в стоимости составляет почти 50%.

Вместе с аналитиками Домклик разбираемся, насколько эта цифра отражает реалии жилищного рынка, действительно ли квартира при перепродаже теряет в цене столь большой процент.

О чем исследование

Аналитики Домклик рассказывают, обоснованы ли опасения по поводу «разрыва» цен между первичкой и вторичкой. Взяв в качестве основного параметра, влияющего на стоимость, возраст дома, эксперты продемонстрировали, что вторичное жилье, построенное в 2010-е годы, стоит дешевле первички на 22%, а более новая вторичка — только на 5%.

В любом случае, подчеркивают аналитики Домклик, жилье, приобретенное в новостройке, через 2-3 года даже на вторичном рынке будет стоить дороже той суммы, которая была за него уплачена.

Эксперты также объясняют причины возникновения разрыва цен и делятся своими прогнозами о том, что ждет рынок в ближайшем будущем.

Сравнить среднюю стоимость вторички и первички можно с помощью бесплатного сервиса «Открытые данные»

Средняя цена вторички: как ее правильно посчитать

Есть несколько причин, по которым готовое жилье продается дешевле квартир в новостройках. Самая главная из них — год постройки дома. Фактически на рынке представлены две большие группы жилья — в домах советского фонда и в домах, построенных после 2000 года.

Эти две группы объединяет только одно — то, что на них практически не распространяются льготные ипотечные программы. Все остальное — и качество жилья, и цена — очень сильно различается.

Неудивительно, что все вторичное жилье, построенное после 1999 года, стоит существенно выше средней стоимости готового многоквартирного жилья по стране.

Если средняя цена проданной в 2024 году вторички составила 107 тыс. руб., то в домах советской и досоветской постройки «квадрат» стоил 92 тыс. руб., а в домах, построенных после 2000 года, средняя цифра составила уже 133 тыс. руб., для последних же шести лет (2019–2024 гг.) — 151 тыс. руб., это 93% от средней стоимости первички в 2024 году.

Данные Домклик
Данные Домклик

Вторичная недвижимость как инвестиция: все не так плохо

Безусловно, если кто-то купит у застройщика квартиру в только что сданном доме и тотчас попытается продать ее уже как вторичное жилье, он, скорее всего, вынужден будет сделать небольшой дисконт.

Однако верны ли утверждения о том, что квартиру, купленную у застройщика за 10 млн, можно будет продать на вторичном рынке только за 7 млн? Действительно ли после оформления разрешения на ввод жилого дома вложения покупателей теряют десятки процентов стоимости, как утверждают некоторые?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо сравнить цены вторичных квартир, проданных в 2024 году с ценами, по которым они приобретались у застройщика.

Такой анализ показывает, что с течением времени купленная квартира только дорожает, и уже через год, в крайнем случае — через два, вторичное жилье будет стоить дороже цены, которая была за него уплачена при покупке у застройщика.

Так, если бы кто-то приобретал ежегодно с 2019 по 2023 год по одной квартире в год, тратя на покупки ровно 10 млн руб., в 2024 он смог бы все их продать уже за 78 млн, а если бы он сделал в них евроремонт, то за 92 млн. В первом случае его доход составил бы 56%, во втором — 84%.

Данные Домклик
Данные Домклик

Отметим, что максимальной стоимости вторичное жилье достигает через 3-4 года после постройки. Возможно, это объясняется тем, что в самой «свежей» вторичке высока доля жилья без отделки и ниже доля жилья в хорошем состоянии или с евроремонтом.

При этом затраты владельца на ремонт могут быть компенсированы доходом от сдачи в аренду.

Данные Домклик
Данные Домклик

Почему цены на новостройки растут быстрее

Новостройки относительно недавно стали стоить дороже готового жилья. Это случилось в 2017 году. Причиной стал ввод в марте 2015 года государственной программы субсидирования ставки по ипотечным кредитам до 13%, а затем — до 12%. Программа распространялась только на новостройки и действовала до конца 2016 года.

Однако до конца 2019 года цены на новостройки и готовое жилье росли примерно одинаковыми темпами, и только с 2020 года разрыв начал увеличиваться. Драйвером этого процесса стал растущий спред между средней ставкой ипотечных кредитов на вторичку и первичку. Иными словами, начиная с 2020 года, то есть после запуска льготной ипотечной программы на новостройки «Господдержка 2020», покупка квадратного метра в новостройках стала обходиться покупателю дешевле, чем в уже построенных домах.

В результате на этот сегмент вырос спрос, а вслед за ним — и цены. Это правило действует даже при снижении средних ипотечных ставок, поскольку спред ставок оказывается важнее их величин. Так, в 2020 году средняя ставка новых выдач упала на оба типа жилья, но на первичку больше (-2,8% против -2,1%). В результате, несмотря на снижение ставок по вторичке, их дифференциал вызвал опережающий рост спроса на новостройки, что привело к ускоренному росту цен в этом сегменте.

Данные Домклик
Данные Домклик

Как растут цены на вторичку разных годов постройки

Недвижимость советских лет постройки и жилье, построенное с 1990 до 2023 гг., дорожали медленнее более поздней вторички и новостроек. При этом до запуска «Господдержки-2020» метр вторички в домах, построенных после 2010 года, и вовсе не проигрывал новостройкам в скорости роста стоимости.

Вторым фактором, повлиявшим на динамику стоимости готового жилья стал резкий рост ключевой ставки во второй половине 2023 года. С этого момента цены на вторичку начали расти более-менее равномерно независимо от года постройки дома.

Данные Домклик
Данные Домклик

Произошло это потому, что следствием запуска программы льготной ипотеки, а в дальнейшем — роста рыночных ставок — стало снижение доли продаж вторичного жилья в наиболее дорогом сегменте. Соответственно выросла доля продаж в домах старой постройки. Ипотечные заемщики старались снизить свои расходы за счет выбора более дешевых вариантов, и стоимость «новой вторички», спрос на которую упал, уже не могла расти теми же темпами, что раньше.

В результате после 2020 года даже «свежая» вторичка стала стоить несколько дешевле новостроек.

Данные Домклик
Данные Домклик

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Вторичное жилье
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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