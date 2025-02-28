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В прошлом году ввод нового жилья в Татарстане вырос на 22%

Дата публикации: 28 фев 2025
В прошлом году ввод нового жилья в Татарстане вырос на 22%

Аналитики Домклик провели исследование рынка первичной недвижимости в Республике Татарстан, чтобы оценить, как изменились объемы строительства многоквартирных домов за последние пять лет.

В рамках исследования были изучены ключевые характеристики регионального рынка: распределение предложения по сегментам новостроек, стоимость квадратного метра в зависимости от класса жилья, а также медианная площадь квартир в разрезе сегментов.

Устойчивый рост ввода жилья

По итогам 2024 года объемы ввода многоквартирных домов в Республике Татарстан достигли рекордного значения — 3,4 млн кв. м. Это на 22% (или 0,7 млн кв. м) больше, чем было построено годом ранее.

Начиная с 2022 года, темпы прироста строительства жилья в регионе демонстрируют устойчивую положительную динамику. Это свидетельствует о высоком спросе на новостройки и активном развитии строительной отрасли в Татарстане.

Особенности рынка первичного жилья

Предложение квартир на первичном рынке в Татарстане в разрезе сегмента

Предложение на рынке первичной недвижимости в Татарстане распределено неравномерно между сегментами. Наиболее востребованным остается жилье комфорт-класса, которое занимает значительную долю в общем объеме предложения (71%). На втором месте по предложению у застройщиков — квартиры эконом-сегмента с долей 19%. Около десятой части всех объявлений о продаже новостроек предлагают квартиры бизнес-класса (9%), а наименьшая доля в предложении на рынке Татарстана у квартир премиум-сегмента — 1%.

Площадь квартир в новостройках Татарстана в зависимости от сегмента

В ходе анализа площади квартир с учетом сегмента жилья эксперты Домклик выделили две ключевые особенности.

Во-первых, жилье в Татарстане в среднем просторнее, чем в целом по России, во всех сегментах, за исключением элитного жилья. Например, медианная площадь квартиры эконом-класса в России составляет чуть более 44 кв. м, тогда как в Татарстане этот показатель приближается к 50 кв. м. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте комфорт-класса: 45,3 кв. м по России против 52,9 кв. м в Татарстане.

Во-вторых, аналитики Домклик обратили внимание на незначительные различия в метраже между квартирами разных классов. Так, медианная площадь квартир комфорт-класса превышает аналогичный показатель для эконом-класса всего на 7% (или 3,3 кв. м). Ещё меньше разрыв между квартирами бизнес- и премиум-класса — всего 0,1 кв. м.

Эти данные подчеркивают особенности рынка недвижимости Татарстана, где жилье в большинстве сегментов предлагает больше пространства по сравнению с общероссийскими показателями, а различия между классами жилья выражены минимально.

Стоимость кв. м первичной недвижимости в Татарстане 

Аналитики Домклик провели расчет стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке Татарстана, разделив данные по сегментам недвижимости. Как и ожидалось, самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в премиум-сегменте — медианная цена здесь превышает 370 тыс. рублей.

Квартиры бизнес-класса уступают незначительно: их стоимость составляет почти 324 тыс. рублей за квадратный метр. В наиболее популярном сегменте жилья Татарстана — комфорт-классе — цена квадратного метра перешагнула отметку в 180 тыс. рублей. Замыкают список квартиры эконом-класса, где квадратный метр обойдется примерно в 150 тыс. рублей.

По стоимости кв. м первичного жилья Татарстан стабильно входит в список регионов с самым дорогим кв. м новостроек. Если сравнивать ценовые показатели стоимости жилья в Татарстане с общероссийскими, то кв. м квартир эконом-, комфорт- и бизнес-класса в Татарстане стоит дороже, чем в среднем по стране — на 11% в случае эконом-класса и 17-18% для квартир комфорт- и бизнес-сегмента. В то же время кв. м квартиры премиум-класса в Татарстане обойдется на 34% дешевле, чем в среднем по России, однако доля такого жилья в Татарстане очень мала. 

Самые крупные застройщики в Татарстане и их доля на рынке

Аналитики Домклик проанализировали данные Сбера по ипотечным и неипотечным сделкам и на основе этих данных выделили топ-10 застройщиков в Республике Татарстан.

Как показывают данные, на рынке Татарстана не присутствует ярко выраженного лидера, напротив, конкуренция высока, особенно за попадание в топ-3.

На начало декабря 2024 года крупнейшим застройщиком Татарстана стал ГК Унистрой с долей 11%. По сравнению с 2023 годом этот девелопер почти в 2 раза увеличил свою долю на рынке, а также поднялся с 4 строчки на первую. 

На 2 и 3 местах расположились застройщики Ак Барс Дом и Талан, набравшие по 9%. Они также улучшили свои результаты по сравнению с 2023 годом, когда Ак Барс Дом находился на 5 месте с долей 5%, а Талан на 7 месте с долей 3%.

Стоит отметить, что в топ-10 крупнейших застройщиков Татарстана входят как крупные федеральные девелоперы, так и компании, основная деятельность которых сосредоточена в Татарстане. Это компании ТСИ, Ак Барс Дом, Суварстроит, Домкор и Новастрой.

Методология

Для анализа динамики ввода жилья аналитики Домклик использовали данные ДОМ.РФ по вводу жилья за 2020-2024 гг. 

Для анализа предложения на рынке новостроек Казани эксперты Домклик изучили объявления на витрине Домклик о продаже квартир в новостройках Татарстана, актуальные на начало февраля 2025 года. В расчёт принимались объявления, в которых был указан сегмент жилья (эконом, комфорт, бизнес или премиум класс). На основе данных в объявлениях аналитики Домклик рассчитали цену и медианную площадь квартиры в разрезе класса жилья.

Чтобы выделить крупнейших застройщиков в Татарстане, аналитики Домклик использовали данные Сбера по ипотечным сделкам и неипотечным сделкам с использованием сервисов Сбера с января по начало декабря 2024 года. На основе этих данных эксперты Домклик рассчитали долю каждого застройщика на рынке Татарстана, выделив 10 наиболее крупных девелоперов.

Новостройки
Первичка
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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