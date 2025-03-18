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Цены на новостройки в России начали снижаться — исследование

Дата публикации: 18 мар 2025
Цены на новостройки в России начали снижаться — исследование

Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках в феврале снизилась до 169,3 тыс. руб. (-1% к январю). Таковы данные Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера.

Это значение аналитики вывели из цен в ипотечных сделках Сбербанка. Отдельно они посчитали среднюю стоимость «квадрата» в объявлениях — она оказалась выше, 193 тыс. руб. Таким образом, разница между ценами в сделках и объявлениях на первичке РФ — 14%.

По данным экспертов, дороже всего среди крупнейших регионов строящееся жилье в Москве (351,1 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (242,8 тыс. руб.), Московской области (189,9 тыс. руб.), Татарстане (185,1 тыс. руб.) и Ленинградской области (172,4 тыс. руб.). Меньше всего оно стоит в Волгоградской, Челябинской, Воронежской и Самарской областях: 113,3 тыс. руб., 120,9 тыс. руб., 121,1 тыс. руб. и 128 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

Как изменились цены на новостройки за месяц

Согласно данным СберИндекса, как мы уже сказали, в феврале «квадрат» подешевел на 1%, до 169,3 тыс. руб. При этом с октября по январь он только дорожал (на 0,3-0,4% в месяц). Цены снизились во многих рассмотренных регионах, сильнее всего — в Санкт-Петербурге (-1,6%), Татарстане (-1,2%) и Волгоградской области (-1,1%).

Среди субъектов, где стоимость новостроек продолжает расти, Челябинская и Свердловская области, Пермский край, Воронежская область, Башкортостан, а также Омская, Ростовская и Самарская области. Причем в некоторых из них тренд весьма устойчив. Например, в Пермском крае жилье дорожает на протяжении последних 11 месяцев, а в Ростовской области и вовсе более полутора лет (20 месяцев).

Что будет с ценами на первичном рынке

Как аналитики и прогнозировали в январе, цены на новостройки начали снижаться. Причиной стало замедление продаж, которые семь месяцев подряд не могут превысить 2% от всего объема стройки. На этом фоне у застройщиков нет возможности повысить стоимость, чтобы компенсировать их растущие расходы.

Разрыв между ценой предложения и ценой сделки (который показывает степень уверенности продавца) незначительно растет третий месяц подряд после длительного снижения, что отражает попытки продавцов если не поднять цены, то хотя бы удержать их, объясняют аналитики.

Говоря отдельно о Москве, там этот разрыв стагнирует после попытки вернуться к росту. В целом цены, которые несущественно увеличивались, остановились на уровне января. В Санкт-Петербурге разница между стоимостью предложения и сделки выросла, но это связано со снижением стоимости покупки.

Сколько стоила вторичка в феврале 2025 года

По данным о заключенных ипотечных сделках Сбера, в феврале средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья составила 113,1 тыс. руб.

Как и в предыдущие месяцы, среди крупнейших регионов дороже всего готовые квартиры оказались в Москве и Санкт-Петербурге: 299,9 тыс. руб. и 202,2 тыс. руб. за «квадрат». В пятерку лидеров также входят Московская область (148,2 тыс. руб.), Краснодарский край (141,4 тыс. руб.) и Ленинградская область (128,3 тыс. руб.). Наименьшие цены наблюдаются в Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане, где 1 кв. м стоит не более 80 тыс. руб.

Что касается средней стоимости вторички в объявлениях, в феврале она оказалась заметно выше — 128,9 тыс. руб. Как и в случае с новостройками, ценовой разрыв в сделках и объявлениях здесь равен 14%.

Как за месяц изменились цены на готовую недвижимость

Данные СберИндекса (в основе ипотечные сделки Сбера) показали, что цены на вторичку продолжают медленно расти. Так, в феврале «квадрат» подорожал на 0,8% (до 113,1 тыс. руб., как было сказано выше), в январе — на 0,6%.

Как выяснили аналитики, стоимость увеличивается в большинстве крупнейших регионов. Наиболее выраженный прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+1,7%), Свердловской (+1,6%) и Омской (+1,3%) областях. Однако относительно устойчив он лишь в Свердловской области: подорожание фиксируется на протяжении полугода.

Наиболее явный спад цен замечен в Красноярском крае (-1,4%) и Новосибирской области (-0,8%). При этом для обоих субъектов тренд нельзя назвать устоявшимся: период снижения не превышает трех месяцев.

Что будет с ценами на вторичном рынке

Несмотря на незначительное повышение стоимости сделок, разница между ценой предложения и сделки продолжила уменьшаться, опустившись на минимальные с января 2022 года значения. Это создает предпосылки для снижения цен, говорят эксперты.

Драйверами роста цен на вторичном рынке стали регионы с исторически большим количеством сделок: столичные регионы, республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская область и Краснодарский край. При этом остается много регионов, где на протяжении последних трех и более месяцев подряд стоимость снижается. Это говорит о том, что отдельные рынки уже не могут поддерживать цены в условиях падающего спроса, и, скорее всего, в ближайшей перспективе цены на вторичку пойдут вниз.

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Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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