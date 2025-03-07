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В каких городах можно купить квартиру в новостройке за 3,5 млн: исследование

Дата публикации: 07 мар 2025
В каких городах можно купить квартиру в новостройке за 3,5 млн: исследование

Аналитики Домклик изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке и определили города с населением более 100 тыс. человек, где продаются самые недорогие однокомнатные квартиры – до 3,5 млн руб.

Лидером стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 млн руб. Также в топ-3 вошли Черкесск и Копейск – там квартира в новостройке обойдётся в 2,6 млн руб.

Города, где можно купить квартиру в новостройке дешевле 3,5 млн

По данным Домклик, в феврале 2025 года средняя стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке составляет около 193 тыс. рублей. Типовая квартира площадью 35 кв. м в новостройке в среднем по России обойдется в 6,7 млн руб.

В то же время на региональном рынке можно выделить относительно крупные города, в которых однокомнатные квартиры в новостройках продаются в 2-3 раза дешевле средней цены по России. Во всех этих городах стоимость квадратного метра первичного жилья не превышает 100 тыс. рублей. По итогам исследования аналитики выделили 15 таких городов, 8 из которых – региональные столицы.

Где найти квартиру в новостройке

Выбор и покупка квартиры в новом ЖК — дело непростое. Найти подходящее жилье в новостройке и сравнить разные варианты можно на Домклик, тут собраны тысячи ЖК в разных регионах России.

>>Выбрать квартиру в новостройке до 3,5 млн

Самые недорогие новые однокомнатные квартиры предлагают в Челябинской области – в Магнитогорске и Копейске. В Магнитогорске квартиру 35 кв. м можно приобрести за 2,3 млн руб., а в Копейске за 2,6 млн рублей. В Магнитогорске отмечена самая невысокая стоимость кв. м жилья в новостройке – 67 тыс. руб.

В тройку городов-лидеров по стоимости также вошёл и Черкесск – столица Республики Карачаево-Черкесия. В этом городе квартира в новостройке, как и в Копейске, обойдется в 2,6 млн руб., а стоимость кв. м в среднем составляет 75 тыс. руб.

Немногим дороже квартиры на первичном рынке продаются в Шахтах (Ростовская область) и Нижнем Тагиле (Свердловская область) – по 2,7 млн руб. За 2,8 млн возможно купить квартиру в новостройках Пскова, а за 3 млн в Балаково – крупном промышленном городе в Саратовской области. В Балаково за год стоимость жилья на первичном рынке снизилась на 3%.

В 8 городах квартиры в новостройках продаются в пределах 3,1 – 3,5 млн рублей. В Ангарске Иркутской области и Элисте, Республики Калмыкия, такую квартиру можно купить в пределах 3,1 млн руб. В Вологде ценник на квартиру 35 кв. м составляет 3,2 млн.

За 3,3 млн руб. доступны к покупке квартиры в новостройках Орла – регионального центра Орловской области и Волжского – крупного промышленного города в Волгоградской области. Стоимость кв. м первичного жилья в этих городах находится в пределах 95 тыс. рублей.

В пределах 100 тыс. руб. стоит квадратный метр квартиры в новостройках Ставрополя, Коврова (Владимирская область) и Смоленска. В Ставрополе и Коврове однокомнатная квартира в новостройке приблизительно стоит 3,4 млн руб., а в Смоленске – 3,5 млн руб. Стоит также отметить, что в Ставрополе по сравнению с мартом прошлого года жилье в новостройках подешевело на 7%.

>>Смотреть квартиры в новостройках до 3,5 млн

Методология

Аналитики Домклик отобрали города России, в которых проживают более 100 тыс. жителей, и рассчитали стоимость квадратного метра первичного жилья в этих городах на основе данных в объявлениях Домклик.

Затем в отобранных городах аналитики умножили стоимость квадратного метра на 35 кв. м – типовую площадь однокомнатной квартиры в новостройке – и выделили города с самой невысокой стоимостью такого жилья. Она получилась в пределах 3,5 млн руб. за квартиру в новостройке или 100 тыс. руб. за квадратный метр такой квартиры.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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