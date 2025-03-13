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Спрос на ипотеку в России вновь растет — аналитика Домклик

Дата публикации: 13 мар 2025
Спрос на ипотеку в России вновь растет — аналитика Домклик

Россияне в феврале оформили в Сбербанке ипотечные кредиты на 126,2 млрд руб. Это на 80% больше, чем в январе. Таковы результаты исследования аналитического центра Домклик.

Как рассказали аналитики, в первые три недели месяца спрос был относительно равномерный: банк выдавал 26-30 млрд руб. в неделю. На последней неделе значение выросло до 41 млрд руб. Доля льготной ипотеки при этом увеличилась с 83% до 87%. По мнению экспертов, это связано с улучшением условий по «Семейной ипотеке».

В рамках исследования эксперты изучили распределение оформленных кредитов между первичным, вторичным рынками и ИЖС. Подробнее о ситуации на каждом из них расскажем ниже.

Строящееся жилье

В декабре 2024 года граждане взяли в Сбере ипотеку на 88,7 млрд руб., в январе же этот показатель упал на 79%. Между тем февральское значение отстает от результатов четвертого квартала 2024-го.: в октябре-декабре банк выдавал в среднем по 103 млрд руб. в месяц.

Как отмечают аналитики, за счет льготной ипотеки доля первички в общем объеме выдач остается на рекордно высоком уровне — около 70%. Такие же цифры были и в предыдущие месяцы.

По спросу на новостройки лидируют Бурятия, Хабаровский край, Архангельская область, Чувашия, а также Приморский край: доля новостроек в общем объеме ипотечных сделок там составляет 82-88%. Далее следуют Москва (80,4%), Ростовская (79,4%) и Свердловская (72,1%) области.

Готовое жилье

По данным аналитиков, на вторичном рынке спрос также оживился: по сравнению с январем объем выданной ипотеки вырос в 2,1 раза, до 31,8 млрд руб. Однако это значение не достигло уровня второго полугодия 2024-го: тогда речь шла о 85 млрд руб. в месяц.

Доля сегмента в ипотечных выдачах за февраль выросла сразу на 4%, до 25%. При этом последние месяцы она стремительно сокращалась (с 41% в октябре до 21% в январе), и только в феврале этот тренд переломился.

Лидерами по сделкам с готовым жильем вновь стали регионы с относительно низким объемом строительства: Чечня, Томская и Амурская области. Доля вторички в ипотечных выдачах в прошлом месяце там составила 78,3%, 56% и 45,1% соответственно.

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Спрос на ипотеку на ИЖС остается сдержанным: в феврале россияне взяли в Сбере 3,7 млрд руб. (-5% к январю). Доля сегмента в общем объеме выдач также остается скромной — около 3%. В свою очередь, эксперты ожидают, что с наступлением весенне-летнего сезона интерес активизируется: с 1 марта вступает в силу закон, который значительно повысит безопасность проведения сделок и прозрачность строительства.

Наибольший процент ИЖС в ипотечных выдачах отмечается в Якутии (9,4%), Астраханской области (9,3%) и в Камчатском крае (8,4%).

Как считали аналитики

С января 2025 года методика расчета структуры ипотеки изменилась: теперь эксперты берут за основу не количество оформленных кредитов за месяц, а их сумму, включая последующие выдачи (транши).

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
Планируете ли вы брать ипотеку в ближайшие месяцы?
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Комментарии2
В
Вера Х.
2 дня назад

Планирую брать и уже в процессе, но ........ Условия какие то противоречивые и не соответствуют Указу Президента РФ. Например Дальневосточная ипотека есть, а воспользоваться ею не возможно , потому как ИП и Юр.лица не строят дома и не имеют площади для продажи, но жильё по условиям Сбербанка можно купить только у них

Домклик
6 часов назад

Вера Х.здравствуйте! Сегодня для сделок на вторичном рынке от продавца физлица действуют ограничения. Доступные продавцы, которые могут быть на вторичном рынке — юрлицо или ИП, при условии субсидирования.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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