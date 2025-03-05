В каких районах Москвы снизились цены на студии
Аналитики Домклик определили районы Москвы, где после введения запрета на строительство студий и микроквартир Правительством Москвы снизилась стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке. Среди лидеров по удешевлению оказались Басманный и Нагорный районы, а также район Хорошёво-Мнёвники.
С 1 августа в столице действует запрет на строительство однокомнатных квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Это означает, что новые строительные проекты, утверждённые после этой даты, больше не будут включать такой тип жилья.
Ограничение на строительство новых студий привело к росту спроса на вторичном рынке. Уже к февралю 2025 года предложение студий на вторичке сократилось почти на 40% по сравнению с августом 2024 года. Это связано с тем, что потенциальные покупатели, которые ранее рассматривали новостройки, стали активнее приобретать готовые студии на вторичном рынке.
Несмотря на рост спроса, в трёх районах Москвы цены снизились более чем на 10%.
Согласно данным аналитического центра Домклик, наибольшее снижение цен на вторичные студии с августа 2024 года по февраль 2025 года зафиксировано в Басманном районе Центрального административного округа (ЦАО). Здесь стоимость квадратного метра студий снизилась на 20,4%. Наибольшее падение цен коснулось студий, расположенных в домах высотой 3–6 этажей, построенных в советский период.
На втором месте по снижению цен оказался Нагорный район в Южном административном округе (ЮАО), где стоимость квадратного метра вторичной студии уменьшилась на 14,8%. Цена за квадратный метр здесь снизилась с 322 тыс. рублей до 275 тыс. рублей.
Третье место занял район Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. В этом районе стоимость квадратного метра вторичной студии составила 589,4 тыс. рублей, что на 10,4% ниже, чем в августе 2024 года.
Почти аналогичное снижение цен наблюдалось в районах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). В Лефортово стоимость квадратного метра упала на 9,8%, а в Печатниках — на 9,6%.
На северо-востоке Москвы цены снизились в районах Ростокино (-7%) и Бибирево (-0,6%). На севере Москвы цены за квадратный метр вторичных студий снизились в Молжаниновском районе (-4,9%). Наконец, на 3% подешевел кв. м готовых студий в Даниловском районе в Южном административном округе Москвы.
Методология
Аналитики Домклик рассмотрели данные витрины Домклик по стоимости квадратного метра на вторичном рынке студий в районах Москвы на август 2024 года и февраль 2025 года.
На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с августа 2024 года по февраль 2025 года и выделили районы Москвы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.
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