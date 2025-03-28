Доля сделок без ипотеки в Сбере выросла почти в 3,5 раза: исследование
С июля 2023 года начался новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России, когда уровень ключевой ставки сначала увеличился с 7,5 до 8,5%, а уже к концу года вырос до 16%. В течение 2024 года ключевая ставка продолжала расти, пока не достигла рекордного значения в октябре — 21%, на этом уровне она остается и сегодня.
Аналитический центр Домклик решил проанализировать, как с момента значительного повышения ключевой ставки изменилась доля сделок без ипотеки в общем объеме сделок с недвижимостью в Сбере. Эксперты рассчитали долю таких сделок за свои средства со второго полугодия 2023 года по начало марта 2025 года и определили лидирующие регионы.
Исследование показало, что доля сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки в Сбере выросла почти в 3,5 раза: с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу марта 2025 года. Среди лидеров по доле таких сделок — Республика Карелия — 66%, Санкт-Петербург — 64% и Московская область — 61%.
Как менялась доля неипотечных сделок с июля 2023 по март 2025
Во втором полугодии 2023 года доля сделок без ипотеки составляла 16,6%. Однако уже в первом полугодии 2024 года она увеличилась до 31%, а ко второму полугодию прошлого года составила 44%, прибавив 13 п.п.
Более умеренный прирост наблюдался в переходный период между вторым полугодием 2024 года и началом 2025 года, когда доля сделок без ипотеки поднялась еще на 11 п.п., достигнув 55%. Примечательно, что рост этой доли происходил параллельно с повышением ключевой ставки.
Где наиболее распространены сделки без ипотеки
Аналитики Домклик также определили регионы с наибольшей долей сделок без ипотеки. Лидерство удерживает Республика Карелия с показателем 66%. Второе место занимает Санкт-Петербург (64%), а третью позицию делят Москва и Московская область с результатом 61%. Следом идет Ленинградская область, где доля таких сделок составляет 60%.
В диапазоне от 58% до 52% расположились следующие регионы: Костромская область (58%), Камчатский край (57%), Самарская (55%), Новосибирская (53%) и Воронежская области (52%).
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Методология: как считали аналитики
Аналитики Домклик изучили сделки без ипотеки с использованием сервисов Домклик (Сервис Электронной Регистрации, Сервис Безопасных Расчетов) со второго полугодия 2023 года по февраль 2025 года, вычислив долю сделок без ипотеки по каждому полугодию начиная со второй половины 2023 года и в период с января по март 2025 года. Также на основе этих данных аналитики вывели регионы с самой высокой долей неипотечных сделок на начало 2025 года.
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