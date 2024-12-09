Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
С ремонтом квартиры возникает немало хлопот: рассчитать смету, создать дизайн-проект, подобрать строительные материалы, грамотно организовать пространство для всей семьи. Если вы планируете делать ремонт своими руками, то недостаточно оценить состояние квартиры, необходимо подробно изучить каждый производственный процесс. Имея на руках чёткий план, вы сможете избежать плачевных ошибок и правильно распределить имеющийся бюджет.
Вместе с экспертом составили пошаговую инструкцию, как отремонтировать квартиру своими руками, сэкономив время, силы и деньги.
Виды ремонта
Сначала определитесь, каким будет ваш ремонт: косметическим, евроремонт, капитальным или дизайнерским.
Косметический ремонт
Поможет освежить обстановку: переклейка обоев, лёгкий декор, замена светильников — небольшие изменения вдохнут вторую жизнь в привычный интерьер. Такой ремонт не предполагает перепланировку, использование дорогостоящих материалов, выравнивания поверхностей, не включает замену электрических сетей, сантехники, радиаторов, дверей и окон.
Самый простой и незатратный вариант переделки в доме.
Евроремонт
Предполагает не только замену инженерных коммуникаций, выравнивание всех поверхностей и перепланировку, но и качественную чистовую отделку помещений: только высокотехнологичные отделочные материалы с лицензией от ведущих европейских производителей.
Капитальный ремонт
Цель капитального ремонта — глобальная реконструкция помещения, замена старых инженерных коммуникаций, утепление и шумоизоляция квартиры. Включает в себя электромонтажные и сантехнические работы, стяжки полов, монтаж стен и перегородок.
Дизайнерский ремонт
Один из самых дорогих видов отделки жилья с привлечением высококлассных специалистов. Это ремонт по индивидуальному дизайнерскому проекту, который воплощает в реальности все пожелания клиента. В работе используются нестандартные элементы планировки, внедрение системы "умный дом" и установка встроенной мебели.
Ремонт в квартире выполняется по единой эстетической концепции, в отделке используются дорогие, натуральные материалы (шёлковые обои, паркетная доска, натуральный камень). Кроме этого, интерьер дома дополняется авторским декором — мебель, текстиль, светильники, и предметами искусства — скульптуры, картины, панно, антиквариат.
Этапы ремонта
После того, как вы определились, какие изменения будут в квартире, необходимо распланировать все этапы ремонта. Важно соблюсти очередность процессов, чтобы незапланированные ошибки не ударили по бюджету.
Дизайн интерьера
Когда бюджет ограничен, а профессиональный дизайнер не входит в ваши планы, то сделайте подборку интерьеров, которые вам нравятся. При подборе подходящих вариантов интерьера рекомендуем ориентироваться на проекты со схожей планировкой и метражом, так вам будет проще не только визуально представить новое пространство, но и в будущем реализовать задуманное.
Разработка дизайн-проекта — залог комфорта и функциональности будущего интерьера. Что же обязательно нужно учесть?
Прежде всего — функциональность. Распланируйте, как будет использоваться каждое помещение, где будет располагаться мебель, техника, системы хранения. Размещение розеток, выключателей, освещения должны быть продуманы до мелочей. Затем эргономика: учитывайте размеры помещений, высоту потолков, расположение окон и дверей — это оси пространства.
Мебель должна быть не только красивой, но и удобной. Стиль и цветовая гамма — тоже важные элементы, они должны отражать ваши предпочтения и при этом гармонично сочетаться. И наконец, материалы. Учтите их свойства, долговечность, экологичность и соответствие выбранному стилю. Только комплексный подход позволит создать действительно качественный и комфортный интерьер.
В погоне за эстетикой, не забывайте о функциональности. Учитывайте мнение всех членов семьи, чтобы в отремонтированной квартире уютно и комфортно было всем. Если в доме проживают маленькие дети, позаботьтесь о безопасности пространства и шумоизоляции.
Сервис «Ремонт со Сбер Услугами» помогает найти проверенных исполнителей по ремонту, которые дают гарантии на выполненные работы.
Кроме того, с помощью сервиса можно создать дизайн-проект — дизайнер поможет разработать функциональное и гармоничное планировочное решение по вашему техническому заданию, подготовит комплексный пакет чертежей с учетом расположения коммуникаций и спецификацию отделочных материалов, осветительного оборудования и мебели.
Перепланировка
Перепланировку делают в самом начале, и обычно заказывают специализированным компаниям. К перепланировке относится не только демонтаж стен, но и перенос вентиляционной системы, замена плиты с газовой на электрическую, перенос дверных проёмов.
Помните, перед тем как проводить такие работы, их необходимо узаконить. Подробнее о перепланировке рассказали в нашей статье.
Выбор материалов и составление сметы
Когда будущий дизайн квартиры уже продуман можно перейти к расчётам и составлению списка необходимых строительных материалов и расходников. Чаще всего для расчётов достаточно знать длину каждой стены и высоту потолков.
Все затраты можно занести в таблицу, где будут указаны название материала или вида работ, количество, стоимость, сроки выполнения и общая сумма. Так удобнее будет отслеживать все этапы ремонта и не накупить лишнего.
Эксперты рекомендуют заранее рассчитать количество материалов и взять их с запасом в 10 % от общего объёма. К примеру, если часть расходников будет испорчена во время ремонта, вы с лёгкостью сможете заменить их из имеющегося запаса, к тому же при очередной поездке за рулоном обоев, нужной партии с необходимым рисунком может просто уже не оказаться в наличии, а оптовая закупка обходится дешевле розничной. Если к концу ремонта новые материалы не будут вскрыты, то при наличии чеков вы всегда сможете оформить возврат излишков.
Однако не стоит завозить разом все строительные материалы, рассчитайте график доставки из магазина согласно этапам ремонтных работ. Если сложно произвести расчёты самостоятельно, вы всегда можете обратиться к консультанту в строительном магазине за помощью.
Также не забывайте о функциональности и практичности: в кухню стоит выбирать легко моющиеся и влагостойкие материалы, в спальню, детскую и кабинет – экологичные. Для влажных помещений больше подойдут латексные краски и керамогранит.
С чего начать?
Обычно ремонт начинают с самых сложных и грязных работ: демонтаж, перепланировка, стяжка пола, штукатурка стен и потолка, проведение новых инженерных коммуникаций, замена труб и проводки. Затем начинается предчистовая отделка: выравнивание стен, полов, потолков, замена окон и дверей, укладка напольных покрытий, покраска поверхностей. После завершения этого этапа квартира готова для проведения работ по финишной отделке: поклейка обоев, монтаж сантехники и электрооборудования, установка натяжных потолков.
Демонтаж и перепланировка
На сложность демонтажа влияет общее состояние квартиры: снимите старые обои, плитку, разберите пол. Если в доме есть встроенная мебель, сантехника, то их тоже следует разобрать и вынести, снесите стены, если планируете перепланировку, избавьтесь от старой проводки.
При сносе или добавлении перегородок вы можете полностью изменить внутреннюю планировку вашей квартиры. Для возведения новых стен используют кирпич, пазогребневые плиты, газобетон, гипсокартон.
Из всех материалов строят несущие стены, но есть свои особенности. Например, кирпич кладут на бетонный пол, а не на стяжку. При этом газобетон обладает хорошей шумоизоляцией, а вот пазогребневые плиты, наоборот, усиливают акустику, поэтому, выбирая их, подумайте о дополнительной звукоизоляции. Популярный гипсокартон тоже подходит для возведения стен в кладовой, гардеробной и для ниш. На таких стенах не размещают тяжёлые полки, шкафы и декор.
Электротехнические работы
В первую очередь необходимо составить схему электрики, рассчитать необходимые материалы и фурнитуру. На плане освещения разместите все возможные виды осветительных приборов, их количество, расположение розеток, ТВ и интернета. В дальнейшем от этого плана будет зависеть и вся расстановка мебели в доме. Если вы планируете интегрировать систему «умный дом», то отдельно добавьте в план смарт-розетки и смарт-светильники, электрический карниз, систему защиты от протечек.
После разметки стен, проштробите их под провода. Уложите кабель и смонтируйте планируемые розетки и выключатели. Затем соберите весь кабель в распределительный щиток и «прозвоните» провода мультиметром. Рекомендуем доверить электрические работы профессионалам. Электрик сможет грамотно и безопасно провести все электротехнические работы, с учётом ваших пожеланий.
Монтаж сантехники
Для замены стояков и труб отопления необходимо обратиться в свою УК или в ЖЭК для согласования работ. Также необходимо сохранить доступ ко всем коммуникационным разводкам: не стоит закрывать их коробами или шкафами, а в местах, где есть краны, вентили и приборы учёта, рекомендуем установить лючки.
Если говорить о распространённых ошибках при замене сантехники, то самая частая — это неправильное планирование или отсутствие замеров . Если при ремонте проигнорировать этот этап, то впоследствии могут возникнуть неудобства в использовании ванной комнаты или кухни. Ошибочные замеры могут привести к тому, что новая сантехника не поместится в отведённое пространство или будет установлена неправильно.
Выбор дешёвых труб и фитингов приводит к быстрому износу и частым протечкам. Лучше сразу инвестировать в качественные материалы от проверенных производителей, чтобы обеспечить долговечность системы.
Неправильное подключение сантехнических приборов и ошибки при установке сантехники приводят к засорам, поломкам, проблемам с герметичностью и неудобствам в эксплуатации. Важно обеспечить правильную герметизацию соединений и использовать надёжные крепления. Используйте качественные герметики и тщательно проверяйте соединения перед завершением работ.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с водоснабжением и водоотведением при неправильной разводке труб. Убедитесь, что трубы размещены правильно и соответствуют проекту. Также не стоит игнорировать установку редукторов для контроля давления: они помогают избежать протечек и поломок смесителей.
Гидроизоляция — один из обязательных этапов при установке сантехники, особенно в ванных комнатах. Неправильная гидроизоляция — первый шаг к появлению плесени и повреждению отделки.
Избегая этих распространённых ошибок, можно значительно повысить качество установки сантехники и продлить срок её службы.
Замена окон и дверей
Замена окон и входных дверей происходит в несколько этапов:
- демонтаж;
- удаление старого крепежа, монтажной пены, утеплителя, остаточных строительных материалов;
- выравнивание поверхности проёмов;
- подготовка к установке;
- установка и закрепление;
- заполнение зазоров монтажной пеной (через сутки необходимо срезать излишки).
Межкомнатные двери чаще всего изготавливают из следующих материалов: МДФ, шпон, массив. Многие устанавливают двери и коробки из МДФ: доступная цена и средний срок службы. Самые качественные и самые дорогие — двери и коробки из массива дерева. Выбирая конструкцию дверей, можно отказаться от привычных распашных в пользу современных вариантов — раздвижных, складных, поворотных.
После демонтажа, удаления прежних материалов и выравнивания поверхностей, сначала собирают коробку с учётом прямых углов в 90 градусов, затем дверное полотно укладывается в коробку и крепится на петли. И только после полной сборки коробка крепится к дверному проёму – прямо к стене или монтажными пластинами. В самом конце необходимо заполнить пространство между коробкой и стеной монтажной пеной.
Выравнивание потолка и стен
Если стены имеют большие изъяны плоскости, рекомендуется сухое выравнивание. Оно более трудоёмкое и дорогостоящее: требует установки каркаса, на который потом крепят гипсокартон или фанеру, за ними можно скрыть коммуникации.
В остальных случаях используют мокрое выравнивание — специальные строительные смеси, которые разводят водой и наносят на стены. Такой способ выравнивания включает в себя грунтовку, штукатурку и шпаклевку.
Рекомендуем не игнорировать грунтовку стен. Это необходимый этап подготовки к шпаклёвке. Она выполняет несколько важнейших функций: во-первых, улучшает адгезию (сцепление) шпаклёвки со стеной, предотвращая отслаивание и растрескивание. Во-вторых, глубоко проникает в поверхность, укрепляя её и снижая впитываемость. В-третьих, улучшает влагопоглощение, что особенно важно для последующей покраски или оклейки обоями.
Без грунтовки шпаклёвка будет ложиться неравномерно, быстрее сохнуть, а вам придётся потратить значительно больше времени и сил на выравнивание стен. Также грунтовка защищает стены от излишней влаги, плесени и других негативных воздействий.
Внутри помещений чаще всего применяют штукатурку на гипсовой основе, исключение — помещения повышенной влажности — кухня, санузел.
Выравнивание потолка строится по тому же принципу, что и выравнивание стен.
Выравнивание потолка — это не просто вопрос эстетики, а необходимость для создания качественного и долговечного ремонта. Неровный потолок может испортить впечатление даже от самого дорогого и стильного интерьера.
Некачественное выравнивание в будущем приводит к трещинам и другим дефектам и потребует дополнительных затрат на их исправление. Кроме того, неровная поверхность создает проблемы при установке светильников и других элементов отделки.
В зависимости от степени неровности можно использовать различные методы выравнивания: от обычной шпаклёвки до установки подвесных или натяжных потолков. Всё зависит от бюджета, степени кривизны и ваших предпочтений.
Напольное покрытие
Стяжка необходима, если пол сильно искривлён или в нем есть трещины. Она бывает сухая и мокрая. При сухой — пол заливают смесью или укладывают специальные плиты, при мокрой — заливают жидким растровом, который выравнивается самостоятельно.
Чаще всего достаточно заменить напольное покрытие. Менеджер строительного магазина поможет подобрать его для каждой комнаты. Для жилых выбирают: линолеум, ламинат, паркет, ковролин. Для кухни и санузла — плитка или керамогранит.
Чистовая отделка стен
Для чистовой отделки стен используют один или несколько материалов, все зависит от дизайн-проекта, вашего бюджета и состояния стен:
- обои, фотообои;
- фреска;
- плитка;
- ламинат;
- стеновые панели;
- декоративная штукатурка;
- краска.
Под покраску рекомендуют подходят идеально ровные стены. При наличии небольших неровностей и дефектов лучше выбрать плотные обои или декоративную штукатурку. Лучше заранее оцените свои силы и возможности, потому что снимать нанесённую краску или наклеенные обои довольно проблематично.
Плитку укладывают сначала на стены, а затем на пол. Для создания правильных стыков, сначала необходимо установить ванну, а затем переходить к укладке плитки.
Керамогранит и плитка — выбор зависит от конкретных условий и требований. Керамогранит — более прочный, износостойкий и морозостойкий материал. Он меньше подвержен сколам и царапинам, практически не впитывает влагу и не имеет пор, а его поверхность обладает противоскользящими свойствами. Но керамогранит, как правило, дороже плитки. Широкий выбор цветов, фактур и дизайнов, конечно же, у плитки. Она может быть как матовой, так и глянцевой, с различным орнаментом. Проще и экономичнее в укладке, не требует нестандартных инструментов для работы, но плитка менее износостойка, чем керамогранит.
Поэтому для внутренней отделки рекомендуем использовать керамическую плитку. Для внешней отделки или в помещениях с высокой проходимостью лучше выбрать керамогранит из-за его прочности и устойчивости к внешним воздействиям.
Плинтусы
Бывают защитными — закрывают щели от попадания влаги во время уборки; нивелирующими — скрывают небольшие щели и неровности на стыке стены и пола; декоративными.
По конструкции делятся на простые, с кабель-каналами (для монтажа кабеля и проводов), канелюрные (для закрепления линолеума или ковролина на вертикальную поверхность), плинтусные ленты (для оклейки элементов сложной формы).
Монтаж плинтусов необходимо делать только после завершения отделки стен, напольного покрытия и установки межкомнатных дверей. Пластиковый плинтус соединяется при помощи крепежа или «жидких гвоздей». Если плинтус будет крепиться к гипсокартону, потребуется специальный клей.
Генеральная уборка и расстановка мебели
По окончании ремонта уберите весь строительный мусор, проведите генеральную уборку квартиры, расставьте мебель, постелите ковры и текстиль, повесьте шторы.
Частые ошибки при ремонте
Проблемы с электрикой. На этапе замены проводки не забудьте поставить защитные автоматы, чтобы при одновременной работе сразу нескольких электроприборов не выбивало пробки.
Нехватка розеток. При составлении проекта электрики, предусмотрите все варианты подключения приборов, чтобы розеток хватало всем членам семьи.
Недостаток освещения. Перед монтажом проводки надо продумать, в каких местах сделать выводы для светильников.
Тёплый пол. При прокладке нагревательного элемента стоит учитывать будущее расположение мебели. Специалисты рекомендуют обходить эти места, чтобы не тратить лишнюю электроэнергию и деньги на обогрев шкафов и диванов.
Кривые стены. Сэкономив деньги на выравнивании стен, многие сталкиваются со сложностями во время укладки плитки, а также при установке встроенной мебели и техники, особенно на кухне.
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