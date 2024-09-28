Как избавиться от строительного мусора и закончить ремонт без штрафов
Строительный мусор — особая категория отходов, которую нельзя просто выбросить в мусорный бак около дома. В статье расскажем, как его правильно утилизировать и не нарушить закон.
Категории строительного мусора
В первую очередь необходимо разобраться, какие бывают категории строительных отходов. Есть три вида:
- крупногабаритный мусор;
- упаковка и стройматериалы;
- отходы после ремонта.
В российском законодательстве нет отдельного закона об утилизации строительных отходов. Но порядок обращения со всеми твердыми коммунальными отходами прописан в постановлении правительства и федеральном законе «Об отходах производства и потребления».
Переработка происходит в специальных пунктах, или отходы захороняются на полигонах.
Куда выносить строительный мусор в новостройках
Въехав в квартиру в новостройке без отделки, встает вопрос ремонта, а следом — что делать с мусором.
Отходы, образовавшиеся в результате капитального ремонта, строительства, сноса конструкций в квартире, например, бетон, кирпичи, стёкла, оконные рамы и прочие относятся преимущественно к IV классу опасности. Их нельзя просто взять и выбросить в любой мусорный бак. А вот обои, упаковку — всё, что небольшое и легко сложить и смять, можно. Они относятся к ТКО.
Для утилизации крупных строительных отходов по правилам на помощь может прийти управляющая компания (УК), которая либо по своей инициативе, либо по просьбе жильцов может установить для этого специальные контейнеры. Установка контейнера при этом не бесплатная — в платёжные квитанции добавится новая графа. Помимо этого, УК может заключить договор со специализированной компанией, которая будет вывозить со двора строительный мусор.
Есть и второй вариант: самостоятельно заключить договор с компанией, которая будет вывозить крупногабаритный мусор. Обратите внимание, у неё должна быть лицензия на транспортировку таких отходов.
Можно ли вывезти строительный мусор самостоятельно и куда
Вы можете попробовать вывезти строительный мусор своими силами на территории комплексов по переработке отходов (КПО) в вашем городе или регионе. Но есть нюансы:
- Крупногабаритный мусор довольно тяжело вынести и погрузить. Для этого нужна хорошая физическая форма и желательно ещё пара рук в помощь.
- Комплексы по переработке не сотрудничают с физическими лицами — на перевозку строительного крупногабаритного мусора нужна лицензия. КПО могут принять отходы у физического лица только при маленьких габаритах и в правильно упакованном виде.
Как вывезти строительный мусор
Вы можете обратиться в компанию, у которой есть лицензия на транспортировку строительного мусора и договор с комплексом по переработке отходов.
После того, как вы определились с компанией, стоит поинтересоваться, как должны быть упакованы материалы. Некоторые компании могут отказать в транспортировке, если строительные отходы не упакованы должным образом.
Что можно использовать для упаковки мусора
Есть несколько вариантов упаковки. Вот часто используемые:
- Тканевые мешки. Если они прочные, то можно вытряхивать мусор и наполнять их снова по несколько раз. Главное, чтобы не порвалась ткань.
- Мешки из полипропилена. Они такие же многоразовые, как и тканевые, и подходят для вывоза битого кирпича, арматуры.
- Картонные коробки. Они подойдут для чего-то малогабаритного и не тяжёлого. Их можно попросить в любом магазине бесплатно.
Желательно, чтобы вы договорились с грузчиками о том, чтобы мусор забирали из квартиры. Выставлять его на лестничную площадку или оставить во дворе дома — не лучший вариант, так как это общая с соседями территория.
Штрафы за неправильную утилизацию строительного мусора
Неправильное обращение со строительным мусором может повлечь за собой привлечение к административной ответственности. Положения и размеры штрафов описаны в статье 8.2 КоАП РФ.
На момент публикации статьи размер штрафа для физических лиц составляет от 2000 до 3000 рублей, за повторное нарушение в течение года — от 3000 до 5000 рублей.
Подытожим: продумать, куда вывозить мусор после ремонта, стоит ещё до его начала. Попробуйте оценить масштабы, а исходя из них выбрать самый подходящий для вас способ утилизации.
Удачного ремонта!
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