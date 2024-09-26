Как сделать ремонт в ванной комнате
Ванная комната — это не только функциональное пространство, но и место, где мы ищем бодрости или расслабления и совершаем ежедневные ритуалы. Поэтому здесь важно создать комфортную и эстетически приятную атмосферу, а также учесть особенности эксплуатации таких помещений — перепады температуры, высокую влажность, большое количество инженерных коммуникаций.
В статье вместе с экспертом расскажем, какие этапы включает в себя ремонт санузла, на чём можно и нельзя экономить и какие тренды в интерьере ванных комнат актуальны в 2024 году.
Ремонт в ванной: своими руками или с бригадой
Ванная комната обычно отличается компактными размерами, поэтому на первый взгляд многим может показаться, что выполнить отделку такого помещения самостоятельно не составит большого труда.
Но стоит иметь в виду, что в данном случае речь идёт не об обычной жилой комнате, где зачастую для обновления достаточно переклеить обои. Ремонт в ванной включает в себя сразу несколько видов работ разной сложности — замена или прокладка труб и проводки, установка розеток, выравнивание стен, укладка плитки, установка сантехники. Часть из них можно сделать самостоятельно, если вы уверены в своих силах. Но более сложные и важные работы — особенно те, которые касаются инженерных коммуникаций — лучше доверить профессионалам.
С чего начать ремонт в ванной комнате
Для начала нужно определиться с тем, какой тип переделки вам нужен. Условно варианты ремонта в ванной можно разделить на три вида.
Косметический. Включает в себя незначительные изменения, направленные на обновление внешнего вида ванной без серьёзных конструктивных изменений, например:
- Покраска стен и потолка
- Частичное обновление плитки (например, замена отдельных плиток или затирки)
- Установка новых дверей
- Замена сантехнических аксессуаров (зеркал, светильников, полочек)
- Обновление текстиля (шторы в душевой, ковриков)
Капитальный. Предполагает более серьезные изменения и может включать:
- Полную замену сантехники
- Перепланировку комнаты
- Замену коммуникаций (водопроводных и канализационных труб)
- Выравнивание стен
- Полную замену отделочных материалов (плитки, обоев, потолков)
В данном случае подготовку к ремонту нужно начинать с разработки дизайн-проекта (самостоятельно или с дизайнером). Важно заранее определить, где будут расположены розетки, сантехническое оборудование, полотенцесушитель, вытяжка, а также продумать освещение.
Стихийный. Возникает в результате непредвиденных обстоятельств, таких как:
- Порывы труб или протечки, требующие срочного вмешательства
- Повреждения от затопления или грибка
- Критический износ материалов или поломка сантехнического оборудования
- Необходимость устранения последствий аварий (например, после затопления соседями)
Если определились с типом ремонта, переходите к планированию. Нужно расписать поэтапно, в какой последовательности будут выполняться работы, какие материалы и в каком количестве нужны на каждом этапе, и для каких видов работ надо привлечь подрядчиков.
Обратите внимание, что поиск хорошего мастера, будь то сантехник, плиточник или электрик, может затянуться. У квалифицированных специалистов, как правило, много заказов, и их график расписан на месяцы вперёд. Поэтому поиском подрядчика стоит озаботиться заранее.
Рассчитайте бюджет на ремонт санузла. Какие расходы нужно учесть:
- все виды работ и стоимость материалов, исходя из площади помещения
- стоимость новой сантехники и мебели в ванную
- доставка, сборка
- вывоз строительного мусора
Ремонт ванной комнаты, будь то во вторичном жилфонде или в новостройке, требует системного подхода. В случае вторичного жилья первым шагом будет оценка состояния коммуникаций: водопровода, канализации и электричества. Необходимо выявить протечки, коррозии и другие дефекты. После этого стоит разработать проект, который включает планировку, стиль и разграничение зон в помещении.
Если речь идет о ремонте с нуля в новостройке, то начальным этапом является создание проекта с учетом всех инженерных систем. На этом этапе важно учесть расположение сантехники и электрики, чтобы избежать дополнительных затрат на переделку.
Как выбрать материалы и на чём можно сэкономить
Полина Цветкова отмечает, что при выборе материалов для ванной комнаты стоит обратить внимание на их влагостойкость, долговечность и легкость в уходе. Например, керамическая плитка, керамогранит, мозаика, декоративная штукатурка или микроцемент с влагостойким покрытием — хорошие варианты для отделки стен и пола благодаря устойчивости к влаге. Можно также использовать более бюджетный вариант — влагостойкую краску.
«Не стоит экономить на сантехнике. Качественные смесители обеспечат долговечность вашего ремонта и уверенность, что ничего не потечет и не сломается. Дополнительно рекомендуется устанавливать систему от протечек воды, которая, благодаря правильно расположенным датчикам, поможет предотвратить потенциальную угрозу затопления. Также не стоит идти на компромиссы, говоря о системах вентиляции, так как они критически важны для предотвращения плесени», — добавляет эксперт.
Последовательность работ
Итак, вы выбрали дизайн и купили материалы. Отлично, подготовительный этап позади, и пора переходить к работе.
1. Демонтаж старых элементов. Если в ванной комнате уже есть отделка, то на начальном этапе нужно демонтировать старую сантехнику, плитку и другие элементы.
2. Установка коммуникаций. Если вы планируете менять расположение раковины, унитаза или душа, на этом этапе важно правильно установить все коммуникации. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, чтобы избежать проблем в будущем.
3. Подготовка поверхностей. Нужно выровнять стены, сделать стяжку пола, обработать поверхности гидроизоляцией.
4. Декоративная отделка. После завершения работ с коммуникациями можно приступать к укладке плитки. Чтобы сделать ремонт в ванной недорого, можно отказаться от кафеля в пользу влагостойкой краски. Варианты отделки потолка — натяжной, панельный, реечный, плиточный.
5. Установка сантехники и мебели. После завершения отделочных работ можно устанавливать новую сантехнику: раковину, унитаз, душевую кабину или ванну, монтировать розетки и выключатели. Также стоит позаботиться о размещении шкафчиков и полок для хранения.
6. Завершение работ. На финальном этапе проверьте все соединения на наличие протечек, установите зеркала и осветительные приборы. Не забудьте добавить элементы декора, которые придадут вашей ванной комнате индивидуальность.
Особенности ремонта маленькой ванной
Ремонт в маленьком помещении требует особого внимания к планировке и выбору материалов. Начинать всегда стоит с подготовки планировочного решения — расстановка играет ключевую роль в восприятии пространства.
В небольших комнатах рекомендуется использование мебели и сантехники компактных размеров с использованием встроенных решений для хранения.
Классический приём для небольших помещений — визуальное расширение пространства с помощью зеркальных поверхностей. То же можно сказать о тренде на глянцевые покрытия: отражая свет, они визуально увеличивают ванную.
Ещё один базовый прием — использование в дизайне светлых цветов, тем более что белый интерьер продолжает оставаться в тренде. Под белым подразумеваются все оттенки off-white («около белого»): ivory, слоновая кость, сероватые и т. д.
Также можно заменить ванну на душевую кабину в строительном исполнении, чтобы освободить пространство.
Cколько стоит сделать ремонт в ванной комнате
Стоимость переделки ванной комнаты одной и той же площади может сильно отличаться в зависимости от цен на выбранные материалы, сантехнику, а также расценок мастеров, которых вы привлекаете к работам.
Если говорить о ремонте ванной с нуля, то минимальная стоимость работ и материалов без учёта сантехники составит 15 000 рублей за квадратный метр.
Рассмотрим смету бюджетного ремонта на примере санузла площадью 4 кв. м:
- стандартная плитка, клей, затирка, другие стройматериалы — 30 000 рублей
- работа (выравнивание стен, разводка труб, укладка плитки, затирка швов) — 40 000 рублей
- сантехника (обычная ванная чаша со шторкой, напольный унитаз, небольшая раковина с зеркалом и шкафчиком) — 30 000 рублей
Итоговая стоимость ремонта — 100 000 рублей.
Тренды в интерьере дизайна ванной в 2024 году
Как правило, при выборе интерьерного стиля мы опираемся на собственные представления о красоте и комфорте. Некоторые предпочитают классический стиль, в то время как другим более близок минимализм. Нет универсального стиля, но есть тренды, которые можно использовать в интерьере.
По мнению Полины Цветковой, самые распространённые направления в дизайне ванной комнаты сегодня можно охарактеризовать следующим образом.
Натуральные материалы
Тренд на sustainability (эко-концепцию устойчивого развития) стал неотъемлемой частью современного дизайна. Профессиональное сообщество вновь обращает внимание на натуральные и возобновляемые материалы, которые способны служить в течение нескольких десятилетий.
Отдавайте предпочтение натуральным материалам — они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. Камень, дерево, стекло, металл окружали людей на протяжении всей истории. Природные материалы воспринимаются нами как нечто привычное и создают естественное ощущение комфорта, чистоты и гармонии.
К примеру, столешница под накладную раковину из натурального камня придаёт ванной комнате роскошный вид.
Цвет
Цветовая палитра всегда является вопросом индивидуальных предпочтений, однако в контексте трендов в дизайне ванных комнат наблюдается акцент на природные оттенки.
Помимо минималистичного off-white, дизайнеры всё чаще делают выбор в пользу более ярких и многослойных сочетаний природных земляных оттенков: например, почвы, зелени, песка или шоколадно-коричневых, карамельных, терракотовых цветов.
Технологии
Современные технологии прочно вошли в повседневную жизнь. Они делают быт проще. Инновационные устройства, такие как сенсорные смесители, унитазы с функцией экономии воды, водонагреватели с дистанционным управлением, системы умного освещения и интегрированные музыкальные колонки — это хорошая инвестиция, которая создаст новый уровень комфорта.
Красота несовершенства
Предпочтение следует отдавать тактильным ощущениям и естественному блеску несовершенств напольной и настенной плитки. В современных интерьерах стало больше плитки ручной работы, сделанной на заказ, с дефектами и акцентами. Дизайнерская тенденция направлена к натуральным и «живым» текстурам, что позволяет избежать ощущения холодного мраморного мавзолея в ванных комнатах.
Сервис «Ремонт со Сбер Услугами» помогает найти проверенных исполнителей по ремонту, которые дают гарантии на выполненные работы.
Кроме того, с помощью сервиса можно создать дизайн-проект — дизайнер поможет разработать функциональное и гармоничное планировочное решение по вашему техническому заданию, подготовит комплексный пакет чертежей с учетом расположения коммуникаций и спецификацию отделочных материалов, осветительного оборудования и мебели.
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