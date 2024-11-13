Как выбрать идеальные обои для интерьера и не ошибиться
Выбор обоев — дело тонкое. Ведь сколько раз мы сталкивались с тем, что обои вроде бы идеально смотрелись в магазине, а дома вдруг начинают выглядеть не так, как представлялось. И дело не только в цвете или узоре. Важны назначение комнаты, освещение, ровность стен и даже образ жизни.
Представьте ситуацию: вы поклеили обои в коридоре, но уже через несколько месяцев заметили следы от влажной уборки или царапины от домашних любимцев. Или купили яркие обои в гостиную, а потом поняли, что вечером комната стала казаться слишком темной и тесной.
В статье вместе с экспертами компании по ремонту и дизайну квартир Domeo расскажем:
- как выбрать обои для интерьера осознанно, без сюрпризов после ремонта
- какие виды обоев подойдут для разных помещений
- на что обратить внимание, если у вас неровные стены или интенсивное освещение
- как правильно подобрать материал
Как выбрать обои без ошибок — что нужно учесть
Обои — это не только декоративное покрытие, но и элемент, который влияет на атмосферу дома. Они могут сделать комнату светлее и уютнее или, наоборот, визуально «зажать» помещение. Если не продумать этот момент заранее, можно столкнуться с эффектом замкнутого пространства или, наоборот, слишком холодной обстановки.
Как подобрать обои под назначение комнаты
У каждой комнаты в квартире или доме — своя функция, что и определяет условия эксплуатации обоев:
- Для спальни обычно выбирают материалы, создающие спокойную атмосферу. Например, текстильные или бумажные обои.
- Для кухни и коридора подойдут влагостойкие виниловые обои, которые легко очищаются.
- В детской комнате лучше использовать экологичные и безопасные материалы. Например, флизелиновые или моющиеся бумажные обои.
Выбирая обои под каждую комнату, учитывайте её особенности: спальня — уют и покой, кухня и коридор — стойкость к загрязнениям, а детская — безопасность. Каждая зона диктует свои правила, и следовать им проще, чем переделывать ремонт.
Состояние стен
Перед тем как выбрать обои, нужно обратить внимание на поверхность, с которой придётся работать.
Представьте, что вы наклеили гладкие, блестящие обои с тонким узором на слегка неровную стену. Казалось бы, мелочь, но сразу после высыхания клея на обоях начинают проступать бугры, трещинки и мелкие дефекты, которых до этого вы даже не замечали. Это, пожалуй, одна из самых обидных ситуаций после ремонта: деньги и время потрачены, а результат огорчает.
Далеко не каждый тип обоев подходит для неровных стен. Например, виниловые или флизелиновые обои с текстурой могут скрыть небольшие изъяны, тогда как гладкие или глянцевые покрытия выделят все недостатки поверхности. Более того, есть обойные материалы, которые не любят стыков на кривых стенах — рисунок «поплывет», а швы начнут топорщиться.
Мой совет: если стены с дефектами, лучше выбирать текстурированные обои или обои с мелким рисунком, чтобы скрыть неровности. Гладкие или крупноузорчатые обои, наоборот, подчеркнут недостатки поверхности.
Освещенность комнаты
Освещенность — один из самых недооцененных критериев при выборе обоев. Часто мы подбираем оттенок, который в магазине выглядит идеально, но дома превращается в:
- Тусклый и невыразительный цвет — в случае недостаточного освещения.
- Ослепляющий и раздражающий оттенок — если яркие обои используются в спальне с вечерним освещением, что создает неуютную атмосферу.
Неудачный выбор может испортить впечатление от комнаты, особенно когда освещение не подчеркивает достоинства обоев.
Если в помещении мало естественного света, тёмные обои могут «съедать» пространство, делая его замкнутым и мрачным.
В ярко освещенных комнатах обои светлых оттенков с лёгким блеском отражают свет, добавляя легкости и визуально увеличивая пространство.
При выборе обоев обязательно учитывайте освещенность комнаты. Для темных помещений выбирайте светлые и отражающие оттенки, чтобы добавить объема, а для светлых — теплые и приглушенные тона, которые помогут создать более уютную атмосферу.
Наличие детей и домашних животных
Если у вас есть дети или домашние животные, предпочтительны более прочные материалы. Например, виниловые обои легко моются, а текстильные и бумажные быстро загрязняются и трудно очищаются. Для детских комнат выбирайте флизелиновые или виниловые обои, которые легко выдержат активные игры и влажную уборку.
Какие обои выбрать
Стоимость обоев в 2024 году сильно варьируется в зависимости от материала. Ниже приведены средние цены на рынке.
- бумажные обои — от 500 до 1 000 рублей за рулон
- флизелиновые обои — от 1 200 до 2 900 рублей за рулон
- виниловые обои — от 1 500 до 3 000 рублей за рулон
- текстильные обои — от 2 500 рублей за рулон и выше
- фотообои — от 2 000 до 5 000 рублей и выше за комплект
- обои под покраску — от 2 000 рублей и выше за рулон
- акриловые обои — от 1 000 рублей и выше за рулон
- натуральные обои — от 3 000 рублей за рулон и выше
- жидкие обои — от 700 рублей за килограмм
Цена на обои складывается из нескольких факторов:
- Материал. Бумажные обои самые дешевые, в то время как текстильные и натуральные варианты стоят дороже из-за эксклюзивных качеств и особенностей производства.
- Тип покрытия. Влагостойкие и моющиеся обои, устойчивые к износу, обойдутся дороже, так как они рассчитаны на длительное использование.
- Бренд. У известных марок цены выше, но они гарантируют качество и долговечность.
- Декоративные особенности. Объемные текстуры, сложные узоры, а также эффекты под текстиль или природные материалы заметно увеличивают стоимость.
Ниже рассмотрим подробнее основные материалы, их особенности, а также плюсы и минусы разных видов обоев.
Бумажные обои
Бумажные обои остаются самым экологичным и доступным вариантом, с ценами от 500 до 1000 рублей за рулон. Они легко пропускают воздух, что защищает стены и декоративные покрытия от образования плесени. Однако такие обои быстро теряют презентабельный вид при воздействии влаги, поэтому их не рекомендуют для кухонь, коридоров или ванных комнат.
Инструменты: для поклейки бумажных обоев нужны валик для клея, кисть для краев и резиновый валик для разглаживания.
Плюсы: экологичность, низкая стоимость, хорошо пропускают воздух.
Минусы: боятся влаги, легко повреждаются, требуют аккуратности при поклейке.
Флизелиновые обои
Флизелиновые обои считаются универсальными, их легко клеить и перекрашивать. Средняя цена на флизелиновые обои составляет около 1200–2900 рублей за рулон. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью и не требуют идеально ровных стен, так как сами скрывают небольшие дефекты поверхности.
Инструменты: для поклейки понадобятся валик, нож для подрезки и шпатель для разглаживания.
Плюсы: прочность и долговечность, устойчивость к влаге, легко клеятся.
Минусы: могут выцветать на солнце, более высокая стоимость по сравнению с бумажными.
Виниловые обои
Виниловые обои — один из самых популярных вариантов для кухонь и коридоров. Они не боятся влаги и устойчивы к механическим повреждениям. Цена на них колеблется от 1500 до 3000 рублей за рулон. Нужно отметить, что виниловые обои не пропускают воздух, поэтому не подходят для плохо проветриваемых помещений.
Инструменты: нужны валик, шпатель для выравнивания, нож для подрезки.
Плюсы: высокая прочность, устойчивость к влаге и загрязнениям, длительный срок службы.
Минусы: плохая воздухопроницаемость, могут выделять химические вещества при нагреве.
Текстильные обои
Привносят в интерьер особый уют и элегантность. Эти обои стоят дороже, их цена начинается от 2500 рублей за рулон. Они требуют деликатного ухода, так как легко впитывают пыль и загрязнения. Такие обои лучше использовать в спальнях и гостиных.
Инструменты: помимо стандартных инструментов, может потребоваться специальный клей для текстильных покрытий.
Плюсы: эстетичность и роскошный внешний вид, хорошая звукоизоляция.
Минусы: высокая стоимость, требуют деликатного ухода, впитывают запахи и пыль.
Другие виды обоев
Помимо классики, есть обои с особенными свойствами, которые добавляют интерьеру оригинальности. Фотообои создают эффектную акцентную стену и визуально расширяют пространство, жидкие обои скрывают неровности и легко обновляются, а натуральные материалы, такие как бамбук или пробка, привносят уют и экологичность. Такие обои — хороший выбор, если хочется чего-то необычного и практичного.
Фотообои
Могут добавить яркий акцент в интерьер и создать необычные визуальные эффекты. Их стоимость зависит от качества печати и составляет в среднем 2000–5000 рублей за комплект. Перед поклейкой нужно идеально выровнять стены, иначе рисунок может исказиться.
Совет: перед покупкой фотообоев замерьте стену и приобретайте комплект, который точно подойдёт по размерам. Выберите нейтральный, но выразительный дизайн — так интерьер останется свежим, а акцентная стена не надоест.
Плюсы: возможность индивидуального дизайна, создают акцент в интерьере.
Минусы: требуют ровных стен, могут быстро надоесть.
Обои под покраску
Позволяют освежить интерьер, не меняя покрытия. Они прочные и долговечные, но требуют дополнительных расходов на краску. Стоимость обоев под покраску начинается от 2000 рублей за рулон.
Совет: лучше выбрать обои под покраску с простой текстурой — так вы сможете легко менять цвет стен, не переживая, что фактура не подойдет к новому оттенку.
Плюсы: возможность перекрашивания, маскируют небольшие дефекты стен.
Минусы: требуются дополнительные расходы на краску, не всегда подходят для влажных помещений.
Акриловые обои
Представляют собой более легкий и дышащий вариант виниловых обоев. Они подойдут для жилых комнат и обладают неплохой воздухопроницаемостью. Средняя цена составляет 1000–2000 рублей за рулон.
Совет: акриловые обои отлично подойдут для жилых комнат — дышат, легко очищаются, но для мест с повышенной нагрузкой лучше выбрать что-то прочнее. Например, виниловые обои.
Плюсы: пропускают воздух, устойчивы к загрязнениям.
Минусы: менее долговечны, чем виниловые.
Натуральные обои
Натуральные обои (из бамбука, джута, пробки) экологичны и придают интерьеру эксклюзивность. Цены начинаются от 3000 рублей за рулон. Эти обои боятся влаги и требуют особого ухода.
Совет: натуральные обои отлично подойдут для сухих помещений — они добавят интерьеру стиль и экологичность, но требуют аккуратного ухода.
Плюсы: экологичность, уникальный дизайн.
Минусы: высокая стоимость, сложный уход.
Жидкие обои
Жидкие обои — это смесь, которая наносится на стены как штукатурка. Они не имеют швов и позволяют создавать уникальные текстуры. Средняя стоимость жидких обоев составляет 500–1500 рублей за килограмм.
Совет: выбирайте жидкие обои для создания бесшовной и текстурной отделки — они отлично маскируют неровности, но помните, что для защиты от влаги потребуется дополнительное покрытие.
Плюсы: легко скрывают неровности стен, отсутствие швов
Минусы: требуют защитного покрытия от влаги, сложны в удалении при необходимости ремонта
Как выбрать цвет и рисунок обоев
Выбор цвета и рисунка обоев — это, пожалуй, самое сложное и решающее в оформлении комнаты. Например, купили стильные обои, а комната вдруг стала тесной, мрачной или слишком холодной. Казалось бы, это всего лишь цвет и узор, но они могут полностью изменить восприятие пространства.
Неправильно подобранный оттенок или принт способен «съесть» свет, визуально уменьшить пространство или сделать комнату перегруженной.
Часто в небольших комнатах крупный рисунок на обоях начинает «давить», а темные тона делают их ещё теснее. В помещениях с низкими потолками слишком активные принты могут создать ощущение замкнутости. И наоборот, светлые пастельные оттенки с небольшим рисунком или вертикальными линиями визуально приподнимут потолок и добавят воздуха.
Как выбрать рисунок обоев с учетом раппорта
При выборе рисунка нужно учитывать раппорт — повторяющийся элемент узора, который задает ритм обоям. Чем крупнее раппорт, тем больше отходов при подгонке, особенно если рисунок яркий и требует точного совпадения на стыках. Это стоит учитывать, если не хочется переплачивать за лишние рулоны.
- Мелкий раппорт (до 10 см). Подойдет для небольших комнат и помогает визуально увеличить пространство, так как рисунок не «разрезает» стены.
- Средний и крупный раппорт (от 15 см и больше). Подходит для просторных комнат и акцентных стен. Такой рисунок привлекает внимание, но в небольших помещениях может «давить».
Заключение
Выбор обоев — это не просто про красоту, это про комфорт, стиль и долговечность. Продуманное решение с учетом особенностей комнаты, стен и освещения поможет избежать разочарований и даст результат, который будет радовать долгое время. Не торопитесь, оценивайте каждую деталь и выбирайте то, что подходит именно вашему пространству. Хорошо подобранные обои могут преобразить интерьер и сделать его по-настоящему вашим.
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