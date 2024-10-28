Умный дом: комфорт и технологии в квартире с девайсами Sber
Часто умный дом воспринимают как сложную и дорогую систему. В действительности же базовый комплект устройств, которые облегчат жизнь и сделают жилье безопаснее, не потребует много затрат и сил для его установки.
Рассказываем, что такое умный дом, в чем его преимущества и с чего начать собирать систему в своей квартире.
Что такое умный дом
Это единая система управления домом, которая состоит из связанных между собой устройств. Каждое из них выполняет свою роль, и все вместе они позволяют автоматизировать различные бытовые процессы — от включения света и электроприборов до предупреждения потопа. Если коротко, умный дом помогает справиться с ежедневной домашней рутиной.
Функционально умные устройства можно разделить на три категории:
- центр управления (шлюз, хаб);
- датчики;
- исполнительные устройства (от ламп до бытовой техники).
Работают они так: датчики подают сигнал в хаб, а тот отдает команды исполнительным устройствам. Например, датчик движения «видит», что вы вошли в комнату. Он оповестит об этом центр управления, который, в свою очередь, включит лампу.
Непосредственное же управление хабом — или даже, можно сказать, умным домом — происходит в том числе через приложение и голосового помощника по заданным сценариям или командам в режиме реального времени.
В первом случае речь идет о заранее выставленных настройках системы. К примеру, об автоматическом выключении света, как только вы уходите из дома. Во втором — о голосовых командах виртуальному ассистенту в моменте.
Что умеет умный дом
С помощью умных устройств можно:
- включать увлажнитель или кондиционер, когда дома становится слишком сухо или жарко;
- переводить квартиру в энергосберегающий режим, когда никого нет дома;
- включать и выключать свет автоматически, когда вы заходите в комнату или покидаете ее;
- перекрывать воду в случае протечки;
- включать и выключать сушилку в ванной в зависимости от уровня влажности;
- включать и выключать бытовую технику, например, кофеварку, робот-пылесос, мультиварку.
В чем преимущества системы
Умные устройства у россиян довольно популярны, и не просто так. По данным июньского опроса исследовательской компании GfK, ими пользуются более 50% опрошенных граждан России в крупных городах. А 23% хотят купить их в ближайшем будущем.
При этом главная характеристика умного дома в восприятии россиян — удобство и комфорт. Такой ответ дали 44% респондентов опроса ВЦИОМ, опубликованного в августе.
Но этим функции системы не ограничиваются — в качестве основных можно выделить еще и безопасность, рациональное использование ресурсов.
Удобство и комфорт обеспечивает самостоятельность системы умного дома. Достаточно задать сценарий, и она сама будет следить за температурой в квартире, регулировать освещение, включать и выключать электроприборы.
Более безопасной жизнь в доме делают различные датчики, в том числе, например, протечки. А сберечь электроэнергию помогает автоматическое включение света и приборов, только когда это необходимо — если в комнате/квартире кто-то находится.
Какие есть умные гаджеты
На рынке представлено большое количество устройств, с которыми можно создать систему умный дом. Но мы рассмотрим наиболее популярные на примере девайсов Sber.
Управлять ими можно через приложение Салют или голосом с помощью устройств с виртуальным ассистентом Салют. Нужно лишь отдать команду, и он включит свет и телеканал, подберет музыку по вкусу и разбудит утром в заданное время. Вместе с тем задавать сценарии умного дома можно и вручную.
Умные колонки
Через умные колонки Sber можно управлять умным домом. Например, колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для умных устройств благодаря встроенному Zigbee-модулю. Он позволяет руководить локальными сценариями даже без подключения к интернету.
В этой и других колонках Sber также есть функция «Детектор шума», с помощью которой пользователь может отследить посторонние звуки дома во время своего отсутствия.
Умные датчики
В линейке устройств Sber есть датчики движения, открытия, протечки, температуры и влажности.
Датчик движения. Он понимает, есть ли кто-то в комнате, и включает и выключает свет исходя из ситуации. Также датчик способен заметить подозрительные движения — в этом случае включится красный свет, и вам придет соответствующее уведомление.
Датчик протечки. Устройство сработает, если на него попала вода, и выключит все электроприборы в помещении или предпримет другие действия в зависимости от заданного сценария. При наличии дополнительного оборудования (запорного крана и умного реле), вода перекроется автоматически.
Датчик открытия. Он реагирует на открытие и закрытие дверей и окон. Вариантов использования датчика много: к примеру, можно сделать так, чтобы подсветка в шкафу включалась каждый раз, как вы его открываете, а кондиционер отключался при открытии окна и наоборот.
Датчик температуры и влажности. Устройство работает в связке с кондиционером, полотенцесушителем и увлажнителем. Задайте необходимые параметры температуры и влажности, и система будет поддерживать в квартире необходимый климат. Если стало слишком жарко и сухо, включатся кондиционер и увлажнитель воздуха; если влажность в ванной упала до нужного уровня, то сушилка выключится.
Все датчики работают от батареек, поэтому никаких проводов тянуть не нужно — для их работы понадобится лишь умный хаб Sber и исполнительные устройства.
Гаджеты умного дома Sber могут работать через хаб годами от одной батарейки благодаря связи не по Wi-Fi, а по специальному протоколу Zigbee.
Умные лампы
Речь идет как о лентах для создания подсветки, лампочках для люстр и торшеров, так и о готовых ночниках. Вы можете настроить сценарии, при которых лампы будут сами включаться и выключаться, а также менять температуру и яркость света: от приглушенного теплого до яркого холодного.
Умные телевизоры
В них встроен виртуальный ассистент Салют, который найдет фильм, переключит канал и даже выключит свет. А еще с телевизора можно управлять умным домом Sber. Помимо этого, техника отличается ярким изображением с хорошей цветопередачей, качественным звуком и стильным дизайном.
С чего начать собирать умный дом
Начать внедрять в свою квартиру умные гаджеты можно с базового комплекта, выбирая их исходя из потребностей. В набор основных устройств входят:
- Хаб, который свяжет в единую систему датчики, исполнительные устройства и приложения с ассистентом Салют. Стоит он от 1,99 тыс. руб.
- Датчики движения, открытия, температуры и влажности, протечки. Например, если вы переживаете, что дети в ваше отсутствие могут залезть в шкаф с бытовой химией, стоит обзавестись датчиком открытия, для поддержания комфортного климата в квартире — датчиком температуры и влажности. Каждый датчик обойдется в 1,3 тыс. руб.
- Умные лампы. Стоимость одной лампы — от 470 руб.
- Умная розетка, которая делает простые устройства умными, автоматизируя их работу. Техникой, подключенной к розетке, можно не только удаленно управлять, но и включать в сценарии умного дома. К примеру, настроить включение увлажнителя при срабатывании датчика температуры и влажности. Стоит розетка 990 руб.
- Умная колонка. Цены на колонки начинаются от 3,5 тыс. руб.
- Умный телевизор. Его стоимость — от 10,5 тыс. руб.
Все базовые устройства собраны на сайте сервиса Домклик «Моя недвижимость». Заказать их можно там же.
Так как система работает в связке центр управления (хаб) + датчики + исполнительные устройства, для любого из запросов потребуется как минимум набор из трех гаджетов. В некоторых случаях хаб и датчик может заменить умная колонка.
Покажем на примере запроса на автоматизацию освещения. Если вы хотите задавать сценарии его работы, потребуются хаб, датчик движения и умные лампы (умная колонка по желанию). Также нужно будет установить на смартфон или планшет приложение для управления гаджетами.
Если же вы планируете регулировать освещение только в режиме реального времени, достаточно умной колонки и умных ламп.
Как подключить гаджеты
Запустить устройства несложно: хаб нужно включить в обычную розетку и добавить в приложение Салют на Android-смартфонах (в веб-приложение на iPhone). Другие гаджеты подключатся к нему автоматически — также после добавления в приложение.
Подробный порядок действий описан в инструкции к каждому товару и его карточке на сайте SberDevices.
Внедрить умные гаджеты в свой дом, как и пользоваться ими, просто. Более того, они и созданы для того, чтобы упростить жизнь их владельцам, помогая решать бытовые вопросы и снимая ряд тревог за жилье. Ведь благодаря системе умный дом вы будете контролировать все, что происходит в квартире, и не переживать о невыключенном утюге или риске затопить соседей.
Исходя из пожеланий можно создать большую экосистему или маленькую, постепенно внедряя новые возможности. А сделать это помогут гаджеты Sber.
Собрать умный дом со SberDevices>>
Вы можете оставить первый.