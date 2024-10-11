Ремонт с нуля в новостройке: что учесть, чтобы не платить дважды
Покупка квартиры в новостройке — это всегда радость и волнение. Однако, когда дело доходит до ремонта, многие сталкиваются с неожиданными трудностями и дополнительными расходами.
Чтобы избежать ситуации, когда приходится платить дважды за одни и те же работы, важно заранее продумать все детали. В этой статье мы рассмотрим ключевые моменты, которые помогут вам организовать ремонт с нуля в новостройке.
Планирование бюджета
Первый шаг к успешному ремонту — это составление детального бюджета. Учтите все возможные расходы, включая:
- Материалы (от отделки до сантехники);
- Работу специалистов (штукатуров, сантехников и т.д.);
- Неожиданные расходы (например, дополнительные работы или замена материалов).
Рекомендуется добавить к бюджету 10-15% на непредвиденные расходы.
Проектирование и дизайн
Перед началом работ важно четко определить, как будет выглядеть ваша квартира. Создайте план, который включает:
- Расположение стен и перегородок;
- Распределение электроэнергии и освещения;
- Выбор стиля и отделочных материалов.
Работа с дизайнером может помочь избежать ошибок и оптимизировать пространство.
Выбор подрядчиков
Если вы планируете привлекать специалистов, тщательно выбирайте подрядчиков. Обратите внимание на следующие вещи:
- Рекомендации и отзывы;
- Портфолио выполненных работ;
- Договорные условия (сроки, гарантии).
Никогда не подписывайте контракт без предварительного изучения всех условий.
Правильный выбор материалов
Качество материалов напрямую влияет на долговечность ремонта. Не стоит экономить на основных элементах, таких как:
- Сантехника;
- Электрика;
- Отделочные материалы.
Выбирайте проверенные бренды и консультируйтесь с профессионалами. Иногда простые и хорошие материалы стоят дешевле, чем «раскрученные» и некачественные.
Поэтапность работ
Разделите ремонт на этапы и следуйте логике выполнения работ:
- Черновые работы: заливка пола, установка перегородок.
- Инженерные системы: электрика, водопровод, отопление.
- Чистовая отделка: покраска стен, укладка плитки.
- Финальная расстановка мебели и декор.
Такой подход поможет избежать переделок и лишних затрат.
Частые ошибки при ремонте в новостройках
При ремонте квартиры в новостройке многие люди совершают распространенные ошибки, которые могут существенно повлиять на конечный результат.
Часто недооценивается важность предварительного планирования. Без четкого проекта и понимания функциональных зон, жильцы рискуют столкнуться с проблемами, связанными с расстановкой мебели и освещением.
Многие забывают о необходимости учитывать особенности и характеристики помещения, такие как расположение вентиляционных шахт или несущих стен, что может привести к неэффективному использованию пространства.
Еще одной распространенной ошибкой является экономия на материалах и услугах специалистов. Часто люди выбирают самые дешевые варианты отделки или пытаются выполнить сложные работы самостоятельно, что в итоге приводит к дополнительным затратам на переделку.
Неправильный выбор материалов может негативно сказаться на долговечности ремонта и комфорте проживания. Поэтому важно инвестировать в качественные материалы и доверять работу профессионалам, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.
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Что такое усадка дома и почему это важно знать при ремонте
Здание — тяжелая конструкция. Первое время после постройки оно дает усадку. Если строители соблюли все стандарты, серьезных проблем с отделкой у жильцов не будет. Но если где-то ошиблись, придется вкладываться в ремонт дважды.
Усадка зависит от типа дома. Новые многоквартирные дома строят трех типов: монолитные, панельные и кирпичные.
Монолитный дом — самый легкий. Он усаживается мало, равномерно и быстро — в среднем после года за отделку можно не волноваться.
Панельный дом тяжелее монолитного. Он усаживается 2-3 года. Если технологии при строительстве нарушили, появляются щели в швах между панелями. Из-за них трескается штукатурка на стенах.
Кирпичный дом — самый тяжелый. Он усаживается до 6 лет, причем неравномерно: одни стены быстрее, другие — медленнее. Из-за перекосов появляются трещины на стыках стен, на штукатурке.
Последовательность ремонта в новостройке
Последовательность ремонта в новостройке примерно такая же, как во вторичном жилье:
- Перенос или постройка перегородок;
- Разводка электропроводки и труб;
- Выравнивание стен и пола;
- Чистовая отделка.
Стены штукатурят по маякам или под правило
Штукатурка по маякам — когда на стену крепят специальные металлические профили-маяки, и ориентируются на ним в процессе оштукатуривания. Потом маяки удаляют, а оставшееся пространство заполняют штукатуркой.
Правило — это такая длинная рейка. Им вытягивают саму штукатурку и потом им же проверяют результат. В случае штукатурки под правило просто не устанавливают маяки, а ориентируются на инструмент.
Чтобы штукатурка не потрескалась, ее армируют сеткой-серпянкой. Это придется сделать хотя бы на стыках новых перегородок с «родными» стенами. Если дом кирпичный, лучше проклеить все стены.
Альтернатива штукатурке — гипсокартон. Его крепят на каркас или прямо на стены, если они ровные. Первый способ съест много места в комнате, зато можно проложить шумо- или теплоизоляцию. Чтобы листы не искривились от усадки, между ними и потолком оставляют зазоры в 1-2 см.
Пол выравнивают стяжкой. Если дом панельный или кирпичный, лучше сделать плавающую стяжку: ее так называют, потому что она не закреплена ни на полу, ни на стенах. От плиты пола ее отделяет полиэтиленовая пленка или рубероид, а от стен — демпферная лента. Такая стяжка не повредится при усадке и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.
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