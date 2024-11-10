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Как оригинально и ярко обустроить интерьер за небольшие деньги

Дом и уют
10 нояб 2024
24K
Как оригинально и ярко обустроить интерьер за небольшие деньги
Содержание

Дом — это место, где мы наполняемся новыми силами, работаем, заряжаемся на новый день и отдыхаем. После локдауна многие стали обращать ещё больше внимания тому, какая мебель, какие цвета и аксессуары их окружают. Для кого-то пространство дома — способ самовыражения, и в него хочется привнести больше себя и творчества.

Чтобы обновить настроение в квартире, сделать её яркой и особенной, не нужно много денег. Достаточно поиграть с деталями. Сейчас расскажем, как.

Используйте яркие цвета

В последнее время всё больше людей отходят от общепринятых трендов и стремятся к индивидуальности. Это проявляется и в трендах в интерьере. Если хотите оживить квартиру и сделать её ярче, не бойтесь использовать цвета: розовый, жёлтый, яркий синий, оливковый, оранжевый и красный. 

Обыграть пространство при помощи цвета можно очень по-разному. Например, заменить текстиль. Используйте разнотонное постельное бельё: пусть простынь и одеяло будут одного цвета, а подушки — другого.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Попробуйте оригинальные скатерти и подушки для дивана. На сайтах маркетплейсов можно найти домашний текстиль разных форм, цветов, с различными принтами — рисунками и геометрией. Чтобы привнести цвет в интерьер, присмотрите яркие цвета вместо тёмного, белого, бежевого и серого. 

Ковры снова в тренде — и это правда. Но не тяжелые, как в советское время, а небольшие, лёгкие, фактурные. Можно использовать ковры с геометрическим рисунком и забавными надписями. Да, дизайнерский ковёр может стоить недёшево — в российских магазинах от 8 тысяч рублей. Но можно постелить однотонный ковёр из длинного ворса: в сочетании с яркими цветами в интерьере это тоже будет смотреться стильно и необычно. Такие можно найти от 2 тысяч рублей.

Конечно, в интерьере всё должно смотреться гармонично. Яркие цвета будут хорошо сочетаться в квартире со спокойными тонами стен, без перегруженности мебелью. 

Кстати, ещё один отличный способ привнести цвет в пространство — покрасить тумбочку или даже обеденный стол. В интернете можно увидеть множество фотографий с цветной мебелью: контрастный розовый стол на спокойной белой или бежевой кухне сразу привнесёт настроение радости и праздника.

Повесьте постеры и картины

Ещё один способ сделать интерьер ярче и живее, развесить яркие картины и постеры. Распечатайте картинки, которые вам нравятся. Это могут быть любые изображения, фотографии, фразы, которые поднимают настроение или возвращают вас к своим целям и желаниям, постеры любимых фильмов или альбомов групп. Их можно вешать хаотично, просто поставить на полку в рамке и даже на пол — как вам угодно. Главное, не забывайте про разнообразие цветов и размеров.

Обустройство дома — процесс творческий. Его можно сделать ещё креативнее и приятнее: купите холст, масляные краски, нарисуйте, что хотите, — и повесьте холст на стену. Теперь в вашем доме появится ещё одна яркая деталь, в нём станет ещё больше вас и вашей уникальности. 

Не бойтесь необычной посуды

Утренний кофе, ваш любимый чай или горячий какао из красивой и яркой керамической кружки — точно усилят ощущение радости и уюта. Не бойтесь экспериментировать на кухне. На тех же маркетплейсах можно найти самые разные варианты посуды ручной работы. Они могут быть оригинальной формы, с неровными краями, со смешными фразами, в виде фруктов, овощей и ягод.

Цены на такую посуду начинаются от 500 рублей. Да, для кружки может показаться дорого, но для акцентов вовсе необязательно покупать всё и сразу. Даже парочка оригинальных вариантов посуды изменят атмосферу.

А ещё её можно не прятать в шкафчики. Если посуда будет стоять просто в ряд на полке или висеть на держателях — хорошо, это добавит яркости.

Играйте с цветами в освещении

Организация освещения — процесс отдельный, но по-своему интересный. Возможно вы замечали, как меняется атмосфера пространства и даже настроение в нём в зависимости от расположения и цвета ламп. Локальный, теплый и приглушённый свет создаёт камерную атмосферу — уединения и уюта.

Сейчас становится всё более популярным использовать не один, а несколько светильников в одной комнате — так, чтобы свет рассеивался с разных точек. При этом использовать можно светильники необычной формы, а лампы — разных оттенков и цветов.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Отлично с этой задачей справляются умные лампы, которые меняются от цвета вечернего заката к розовому. Есть и специальные лампы цвета заката — их часто используют люди, которые занимаются созданием визуального контента. Но кто сказал, что их нельзя использовать просто так.

Попробуйте поместить светильники с лампами в разные углы комнаты. Вы удивитесь, как сильно преобразится пространство и ваше ощущение в нём.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Кроме этого, можно использовать неоновые лампы в форме надписей и фигурок и свечи. На необычные свечи уже несколько лет наблюдается свой спрос среди любителей домашнего уюта: цветные, длинные, интересных форм и на подставках. Стоят такие свечи от 200 рублей. Вместе с текстилем и постерами они могут стать ещё одной деталью, которая привлечёт взгляд и добавит нового настроения дому.

Ещё можно повесить диско–шар: днём солнечные блики от него будут рассеиваться по комнате, усиливая атмосферу тепла и радости.

Ещё немного деталей

Комнатные растения — ещё один способ добавить уюта и оживить пространство. Подойдут любые, но особенно — высокие и вьющиеся растения: Монстера, Эпипремнум, Эвкалипт. Поместите их в яркие горшки или в кашпо, они добавят свежести помещению и станут ещё одним ярким акцентом. О самых полезных растениях для дома мы рассказали в этой статье.

Помимо домашних растений, можно поставить просто букет цветов. Поместите цветы в красивую вазу — и в комнате или на кухне захочется находиться чаще.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Ещё одна деталь — книги. Обращали внимание, как в некоторых салонах, кафе или ресторанах размещают книги и журналы на столиках? Да, они вполне могут стать частью дизайна интерьера. А любимые книги заслуживают того, чтобы быть на виду.

Если у вас есть открытые полки, поверхности, тумбы, разместите на них книги и журналы с красивой обложкой. Кто-то для аутентичности складывает книги стопками на полу. Убираться, конечно, неудобно, но своя прелесть в этом есть.

Обустройство дома — всегда дело вкуса того, кто в нём живёт. Не бойтесь экспериментировать, рисковать с цветами и текстурами, добавьте своё видение. В любом случае всё, что сделано с особой любовью и трепетом, — будет выглядеть уникально и по-особенному красиво.

Инструкция
Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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