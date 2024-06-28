Как правильно спланировать электрику в квартире
То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, во многом зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать. О них расскажем в статье.
Спальня
Розетки у кровати
У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки лучше расположить на 10-15 см выше тумбочки.
Розетки для ТВ
Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.
У рабочего стола
Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.
Выключатели и розетки рядом с дверью
Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники.
Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.
Гостиная
Розетки рядом с зоной отдыха
Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Они должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.
Розетки у окна
Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.
Выключатели и розетки рядом с дверью
Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.
Кухня
Продумайте количество техники и организацию освещения
Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайника, кофемашины, тостера и т. д.
В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.
Розетки для встраиваемой техники
Каждый элемент — это отдельная розетка. Их должно быть как минимум три: для холодильника, вытяжки и плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.
Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.
Розетки для мелкой бытовой техники
Сколько будет таких розеток, напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.
Розетки для ТВ и других приборов
Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.
Выключатель общего освещения
Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.
Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше предусмотреть отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.
Выключатели встроенного освещения
Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности.
Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.
Ванная комната
Розетки рядом с раковиной
Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т. д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.
Розетки рядом с ванной или душем
Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.
Выключатель общего света
Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.
Розетки для бытовой техники
Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить их за встроенной техникой — главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.
Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — 100 см от пола.
Прихожая
Количество розеток и выключателей
Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.
Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.
Расположение розеток
Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Они не должны быть закрыты мебелью и находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.
Позаботьтесь о дублирующих выключателях
Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.
На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.
Уделите внимание вопросам безопасности
Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости от смесителей и ниже уровня выводов коммуникаций.
Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.
Спланировать электрику в квартире с учётом ваших потребностей, особенностей планировки помогут компании—партнёры, к которым можно обратиться через сервис Домклик «Моя недвижимость».
В сервисе можно не только решить вопросы с ремонтом, но и заказать химчистку, клининг, вывоз вещей. Все услуги оказываются проверенными подрядчиками.
Розетки для акустической и ТВ-техники
Заранее продумайте количество техники, а также специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток.
Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.
Строго следуйте плану ремонтных работ
Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановление покрытия стен и пола.
Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации
Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом координируются все устройства.
После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.
Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»
Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.
Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.
- С чего начать ремонт в квартире
- Как дешево и быстро отремонтировать старую квартиру
- Частые ошибки при ремонте квартиры: как избежать проблем
Вы можете оставить первый.