10 приёмов в дизайне интерьера, о которых пора забыть
При самостоятельном планировании дизайна интерьера часто желание «сделать лучше» оборачивается результатом «как всегда». Чтобы такого не произошло, запомните несколько правил с приставкой «нет», в остальном можете себе не отказывать.
Рассказываем про откровенно устаревшие тренды и приемы оформления, которые вышли из моды и точно не украсят современный интерьер.
Многоуровневые натяжные потолки
Забудьте об этом. Все это давно вышло из моды. Эти сложные конструкции мало того, что съедают пространство, но и абсолютно не справляются с возложенными на них эстетическими функциями. Особенно вопросы вызывает эта геометрическая перегруженность, выполненная в разных цветах.
Арки в дверных проемах
Арки — совсем не запрещенный элемент дизайна интерьера. Просто они уместны далеко не в каждой концепции. Плюс стандартные дверные проемы намного практичнее.
Декоративные гипсокартонные конструкции
К декоративному гипсокартону чаще всего прибегают, когда хотят добавить оригинальности в скучный интерьер. Но нет. В большинстве случаев он добавляет нелепости и лучше его не использовать.
Внутренняя отделка при помощи искусственного камня
Есть немало вариантов украсить квартиру при помощи искусственного камня. Но забудьте об отдельных каменных «островках» на стенах — это, скорее всего, лишь испортит комнату и сделает ваш интерьер похожим на кафе эпохи начала 2000-х.
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка тоже прием, не входящий в категоричный дизайнерский «стоп-лист». Но в большинстве своем она вносит в интерьер лишь дисгармонию и чаще всего неуместна. Однозначные антитренды — золочение, серебрение, использование блестящих текстур для отделки стен жилых помещений.
Аляпистые декорации
В погоне за роскошью и желая превратить свою квартиру в дворец, многие теряют голову и заветное чувство стиля. Запомните: журчащие фонтаны, ниши, лепнина и колонны — это не показатель достатка, а показатель отсутствия хорошего вкуса.
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Излишняя пестрота
Стараясь сделать интерьер более живым, не забывайте о чувстве меры. Расставляйте яркие цветовые акценты дозированно, а главное, продуманно. Пусть главная цветовая концепция будет все-таки выдержана в одной гамме. Смешение стилей и цветов устарело.
Переизбыток искусственного освещения
Переизбыток источников искусственного освещения (тем более с холодным, белым светом) уместен лишь в интерьере, намеренно организованном в стиле хай-тек. В любом другом случае, это грозит стилизацией под операционную и отсутствием уюта.
Слишком замысловатые драпировки
Сложносочинённые конструкции из штор и ламбрекенов подойдут интерьеру, стилизованному в исторической тематике. Для более нейтральных концепций лучше сделать выбор в пользу лаконичных и простых решений для оформления окон.
Чересчур выверенная стилизация
Стильный интерьер создается благодаря вашей фантазии, индивидуальности, креативности и, самое главное — чувству меры. Выбрав определенную концепцию, не стоит пошагово выполнять все предписания из дизайнерских журналов, достаточно взять за основу главные стилеобразующие приемы, иначе это будет выглядеть слишком карикатурно и безжизненно.
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