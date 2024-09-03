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Дом и уют
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10 приёмов в дизайне интерьера, о которых пора забыть

Дата публикации: 03 сен 2024
10 приёмов в дизайне интерьера, о которых пора забыть
Содержание

При самостоятельном планировании дизайна интерьера часто желание «сделать лучше» оборачивается результатом «как всегда». Чтобы такого не произошло, запомните несколько правил с приставкой «нет», в остальном можете себе не отказывать.

Рассказываем про откровенно устаревшие тренды и приемы оформления, которые вышли из моды и точно не украсят современный интерьер.

Многоуровневые натяжные потолки

Забудьте об этом. Все это давно вышло из моды. Эти сложные конструкции мало того, что съедают пространство, но и абсолютно не справляются с возложенными на них эстетическими функциями. Особенно вопросы вызывает эта геометрическая перегруженность, выполненная в разных цветах.

Арки в дверных проемах

Арки — совсем не запрещенный элемент дизайна интерьера. Просто они уместны далеко не в каждой концепции. Плюс стандартные дверные проемы намного практичнее.

Декоративные гипсокартонные конструкции

К декоративному гипсокартону чаще всего прибегают, когда хотят добавить оригинальности в скучный интерьер. Но нет. В большинстве случаев он добавляет нелепости и лучше его не использовать.

Внутренняя отделка при помощи искусственного камня

Есть немало вариантов украсить квартиру при помощи искусственного камня. Но забудьте об отдельных каменных «островках» на стенах — это, скорее всего, лишь испортит комнату и сделает ваш интерьер похожим на кафе эпохи начала 2000-х.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка тоже прием, не входящий в категоричный дизайнерский «стоп-лист». Но в большинстве своем она вносит в интерьер лишь дисгармонию и чаще всего неуместна. Однозначные антитренды — золочение, серебрение, использование блестящих текстур для отделки стен жилых помещений.

Аляпистые декорации

В погоне за роскошью и желая превратить свою квартиру в дворец, многие теряют голову и заветное чувство стиля. Запомните: журчащие фонтаны, ниши, лепнина и колонны — это не показатель достатка, а показатель отсутствия хорошего вкуса.

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Излишняя пестрота

Стараясь сделать интерьер более живым, не забывайте о чувстве меры. Расставляйте яркие цветовые акценты дозированно, а главное, продуманно. Пусть главная цветовая концепция будет все-таки выдержана в одной гамме. Смешение стилей и цветов устарело.

Переизбыток искусственного освещения

Переизбыток источников искусственного освещения (тем более с холодным, белым светом) уместен лишь в интерьере, намеренно организованном в стиле хай-тек. В любом другом случае, это грозит стилизацией под операционную и отсутствием уюта.

Слишком замысловатые драпировки

Сложносочинённые конструкции из штор и ламбрекенов подойдут интерьеру, стилизованному в исторической тематике. Для более нейтральных концепций лучше сделать выбор в пользу лаконичных и простых решений для оформления окон.

Чересчур выверенная стилизация

Стильный интерьер создается благодаря вашей фантазии, индивидуальности, креативности и, самое главное — чувству меры. Выбрав определенную концепцию, не стоит пошагово выполнять все предписания из дизайнерских журналов, достаточно взять за основу главные стилеобразующие приемы, иначе это будет выглядеть слишком карикатурно и безжизненно.

Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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